Thị trường

Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

07:14 | 06/07/2026
Giá lúa gạo hôm nay (6/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn. Trên thị trường xuất khẩu, một số loại gạo Việt Nam ghi nhận chiều hướng tích cực hơn so với Thái Lan.
aa
Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn.

Theo cập theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 8.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.00 - 8.100 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 14.500 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan có giá 478 - 482 USD/tấn, gạo 5% tấm của Pakistan dao động ở mức 408 - 412 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 350 - 354 USD/tấn. Gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 516 - 520 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm ở mức 500 - 510 USD/tấn.

So với các đối thủ cạnh tranh, giá gạo Việt Nam đang ở mức cao hơn đáng kể. Gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện dao động từ 478 - 482 USD/tấn, gạo 5% tấm của Pakistan ở mức 408 - 412 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ chỉ khoảng 350 - 354 USD/tấn.

Mức giá này cho thấy gạo thơm Việt Nam tiếp tục khẳng định lợi thế ở phân khúc chất lượng cao. Tuy nhiên, ở phân khúc gạo phổ thông, áp lực cạnh tranh từ Ấn Độ và Pakistan vẫn rất lớn nhờ lợi thế về giá bán./.

Philippines là khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng nhưng giảm 3,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 473,6 USD/tấn, giảm 8,6%.

Trong cơ cấu thị trường, Philippines tiếp tục là khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, gần 60%, trong khi Bờ Biển Ngà là thị trường giảm mạnh nhất.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 5/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng

Ngày 5/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng

Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 4/7: Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

Ngày 3/7: Giá gạo nguyên liệu và gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác kiểm tra sau thông quan

Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác kiểm tra sau thông quan

Tăng chất lượng quản lý tài chính công bằng cơ chế phối hợp kiểm toán

Tăng chất lượng quản lý tài chính công bằng cơ chế phối hợp kiểm toán

Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng

Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

Đọc thêm

Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê dự báo tăng nhẹ

Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê dự báo tăng nhẹ

(TBTCO) - Các chuyên gia, doanh nghiệp nhận định, giá cà phê trong nước và thế giới thời gian tới được dự báo sẽ tăng nhẹ do thời tiết không thuận lợi và tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại các thị trường sản xuất lớn.
Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (5/7) điều chỉnh giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng nóng, tuy nhiên mặt bằng giá vẫn neo cao vững chắc. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, dao động từ 133.000 - 135.000 đồng/kg.
Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 ước đạt 8,39% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ năm 2025.
Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Giá heo hơi hôm nay (5/7) tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền. Mặt bằng giá cao nhất cả nước hiện ở mức 66.000 đồng/kg, ghi nhận tại nhiều địa phương miền Bắc, trong khi miền Nam vẫn xuất hiện mức thấp 60.000 đồng/kg.
Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại

Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại

Giá cao su thế giới hôm nay (5/7) bật tăng trở lại khi chi phí nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, dù triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Ngày 5/7: Giá bạc phiên cuối tuần duy trì đà tăng

Ngày 5/7: Giá bạc phiên cuối tuần duy trì đà tăng

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/7) duy trì đà tăng khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ ít cứng rắn hơn về lãi suất sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm thấp hơn dự báo.
Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Giá bạc hôm nay (4/7) đồng loạt tăng trên cả thị trường trong nước và thế giới nhờ lực mua phục hồi và tâm lý thị trường cải thiện, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 6/7: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần