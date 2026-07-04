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Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:49 | 04/07/2026
(TBTCO) - Sáng 4/7, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng, xuống 25.203 đồng, nhưng tính chung cả tuần qua vẫn tăng 8 đồng, đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp; tỷ giá USD ngân hàng bán ra vẫn neo kịch trần. Trong khi đó, chỉ số DXY chốt tuần ở 100,87 điểm, giảm 0,48% so với tuần trước, phản ánh đà suy yếu của đồng USD khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ đã giảm bớt.
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Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12% Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng, hỗ trợ thanh khoản kịp thời nhờ đa dạng công cụ

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 4/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.203 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tính chung tuần qua (từ ngày 29/6 - 3/7), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với cuối tuần liền trước, nối tiếp đà tăng tuần thứ 8 tổng cộng 91 đồng, cho thấy áp lực lên tỷ giá chính thức vẫn chưa nguôi.

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng lên 23.993 - 26.413 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay (4/7):
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.942,85 - 26.463,15 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.620 - 26.650 VND/USD, tăng 40 đồng so với phiên trước. So với tuần trước, tỷ giá USD tự do nhích nhẹ 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán, do hai phiên giảm mạnh giữa tuần.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên cuối tuần ngày 3/7, EUR và GBP là hai đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với VND, trong khi USD tương đối ổn định ở chiều bán ra, nhưng giảm ở chiều mua vào, còn JPY chỉ biến động nhẹ.

Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.073 - 26.463 VND/USD, giá mua vào giảm 11 đồng, trong khi giá bán ra tăng 9 đồng so với cuối tuần trước và tiếp tục neo ở mức trần cho phép. Tương tự, tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 26.083 - 26.463 VND/USD, với giá mua vào giảm mạnh 51 đồng, còn giá bán ra tăng 9 đồng, cho thấy các ngân hàng tiếp tục nới biên độ mua - bán USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 3/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro, tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.304,41 - 30.849,34 VND/EUR, tăng lần lượt 100 đồng và 105,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 29.630 - 31.066 VND/EUR, tăng mạnh hơn, tương ứng 169 đồng và 245 đồng. Diễn biến này cho thấy đồng euro tiếp tục lên giá rõ nét so với VND.

Đồng bảng Anh cũng duy trì đà tăng mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 34.219,66 - 35.672,27 VND/GBP, tăng lần lượt 374,2 đồng và 390 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 34.556 - 35.845 VND/GBP, tăng mạnh 402 đồng ở chiều mua vào và 506 đồng ở chiều bán ra, là mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 100,87 điểm, tăng 0,02% so với phiên trước, nhưng giảm 0,48% tuần qua. Diễn biến này phản ánh đà suy yếu của đồng bạc xanh khi kỳ vọng về việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã giảm bớt.

Theo đó, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8744, giảm 0,05%, phản ánh đồng USD suy yếu nhẹ so với đồng euro. Tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7489, giảm 0,04%, cho thấy đồng bảng Anh tăng giá nhẹ so với USD. Ngược lại, tỷ giá USD/JPY tăng lên 161,38, tương ứng tăng 0,17%, cho thấy đồng USD mạnh lên đáng kể so với đồng yên Nhật. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giảm xuống 6,7805, mất 0,13%, phản ánh đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD.

Đồng USD đang suy yếu so với rổ tiền tệ chủ chốt khi giới đầu tư bắt đầu điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed, sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ thấp hơn đáng kể so với dự báo.

Cụ thể, dữ liệu cho thấy, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 việc làm. Đồng thời, số liệu tháng 5 cũng bị điều chỉnh giảm còn 129.000 việc làm, từ mức công bố trước đó là 172.000 việc làm. Những số liệu này thể hiện thị trường lao động Mỹ đang chậm lại rõ rệt, qua đó làm suy yếu cơ sở để Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần trước hoặc tại cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống 53,2%, từ mức gần 64% vào ngày thứ Tư vừa qua, cho thấy thị trường ngày càng bớt “diều hâu” về triển vọng chính sách của Fed.

Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ tháng 6, cùng biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), để tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách của Fed và xu hướng tiếp theo của đồng USD.

Ở thị trường châu Á, đồng yên Nhật đã phục hồi mạnh so với USD, sau khi bật tăng từ vùng đáy trong khoảng 40 năm, khi cặp USD/JPY giảm từ vùng 162,5 xuống quanh 160 - 161.

Sự đảo chiều này chủ yếu đến từ hai yếu tố. Thứ nhất, dữ liệu việc làm tại Mỹ yếu hơn kỳ vọng khiến đồng USD mất động lực tăng. Thứ hai, thị trường gia tăng đồn đoán về khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản (MoF) đã âm thầm can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên, dù chưa có xác nhận chính thức.

Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) nhận định đồng yên có khả năng tiếp tục duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, MUFG cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, bởi giai đoạn thanh khoản thấp do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ có thể tạo điều kiện thuận lợi để giới chức Nhật Bản đẩy mạnh can thiệp, qua đó gia tăng biến động trên thị trường ngoại hối./.

Ánh Tuyết
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Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80