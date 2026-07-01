Xã hội

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Nguyên Phương

Nguyên Phương

14:56 | 01/07/2026
(TBTCO) - Giá thịt lợn hơi được dự báo tiếp tục phục hồi trong quý III, trong khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón có xu hướng tăng do chi phí nhập khẩu và bất ổn địa chính trị. Áp lực đầu vào gia tăng được dự báo sẽ tác động mạnh hơn đến sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2026.
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Giá lợn hơi phục hồi nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), quý II/2026 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của giá lợn hơi sau khi giảm trong quý I. Tại miền Bắc, giá lợn hơi tăng khoảng 3.800 đồng/kg so với tháng 4, lên mức phổ biến 67.000 - 68.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng khoảng 2.600 đồng/kg, trong khi miền Nam cũng duy trì mặt bằng giá 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng phục hồi sau giai đoạn trầm lắng, trong khi nguồn cung chưa tăng tương ứng vì nhiều hộ chăn nuôi vẫn thận trọng trong việc tái đàn sau những biến động của thị trường.

Dù giá lợn hơi tăng giúp người chăn nuôi cải thiện doanh thu, lợi nhuận vẫn chịu áp lực khi chi phí đầu vào liên tục gia tăng.

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng
Dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2026, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng thêm từ 3% đến 5% do giá nguyên liệu nhập khẩu chưa hạ nhiệt. Ảnh: Đức Thanh

Phân bón, thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng giá

Theo Bộ NN&MT, thách thức lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay là sự gia tăng của giá phân bón và thức ăn chăn nuôi. Nguyên nhân chủ yếu do Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong khi căng thẳng tại Trung Đông và chi phí vận tải biển tăng cao đã đẩy giá hàng hóa trên thị trường thế giới lên mức cao.

Trong quý II/2026, giá nhiều loại phân bón thiết yếu trong nước như urê, DAP và NPK tăng từ 5 - 9,2% so với cuối năm 2025. Trên thị trường thế giới, giá urê đạt khoảng 774 USD/tấn, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; DAP đạt 912 USD/tấn, tăng 14%; MAP tăng 15%; amoniac khan tăng tới 44%.

Kiến nghị hỗ trợ nông dân trước áp lực tăng giá đầu vào

Để ổn định mặt bằng giá trong quý III và cả năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá triển khai các cơ chế bình ổn giá, hỗ trợ vốn và dự trữ quốc gia nhằm giảm áp lực chi phí đầu vào cho nông dân, doanh nghiệp.

Riêng trong tháng 5, tại miền Nam, giá DAP Trung Quốc tăng gần 94.000 đồng/bao 50 kg, lên khoảng 1,02 triệu đồng/bao; DAP Hàn Quốc tăng hơn 116.000 đồng/bao, lên khoảng 1,32 triệu đồng/bao. Bình quân 6 tháng đầu năm, giá urê Trung Quốc tăng 9,2%; DAP Trung Quốc tăng 6,4%; NPK 20-20-15+TE tăng 5,5% so với 6 tháng cuối năm 2025. Tại miền Bắc, giá các loại phân bón chủ lực cũng đồng loạt tăng theo xu hướng chung của thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,16 triệu tấn phân bón với kim ngạch 735 triệu USD, phản ánh nhu cầu trong nước vẫn ở mức cao.

Đối với thức ăn chăn nuôi, rủi ro tại các tuyến vận tải qua Biển Đỏ và eo biển Hormuz khiến chi phí logistics, bảo hiểm và vận chuyển tăng, buộc nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá bán thêm 100 - 300 đồng/kg sản phẩm.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá nhiều loại thức ăn chăn nuôi đã tăng 7.000 - 12.000 đồng/bao so với đầu năm. Giá thức ăn cho lợn con phổ biến ở mức 470.000-490.000 đồng/bao (25 kg); thức ăn cho lợn thịt từ 360.000 - 380.000 đồng/bao; thức ăn cho gia cầm dao động 260.000 - 370.000 đồng/bao.

Áp lực chi phí đầu vào chưa giảm trong nửa cuối năm 2026

Bộ NN&MT dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2026, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng thêm từ 3% đến 5% do giá nguyên liệu nhập khẩu chưa hạ nhiệt. Nhìn chung, nguồn cung thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng. Tác động đến chỉ số giá tiêu dùng chủ yếu thông qua chi phí sản xuất chăn nuôi và được đánh giá ở mức kiểm soát được trong năm 2026.

Giá lợn hơi dự báo tăng nhẹ trong ngắn hạn do chi phí vận chuyển bị đẩy lên từ tác động xung đột Trung Đông; về trung hạn sẽ hạ nhiệt khi nguồn cung tiếp tục dồi dào.

Đối với phân bón, nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa trở lại bình thường, giá nhiều chủng loại vẫn sẽ chịu áp lực tăng. Giá phân bón thế giới có thể tăng từ 5 - 15% so với thời điểm đầu năm, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên giá phân bón trong nước. Tuy nhiên, nhờ năng lực sản xuất phân bón trong nước tương đối chủ động, nguồn cung cơ bản được bảo đảm nên dù giá phân bón tăng nhưng chưa gây đứt gãy nguồn cung và tác động đến chỉ số giá tiêu dùng chủ yếu thông qua chi phí sản xuất nông nghiệp trong trung và dài hạn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Võ Văn Hưng cho biết, để chủ động ứng phó, Bộ NN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương nhằm đa dạng hóa nguồn cung vật tư, tổ chức dự trữ hợp lý, đồng thời áp dụng các biện pháp điều hành linh hoạt theo Luật Giá năm 2023 nhằm kiểm soát lạm phát và hỗ trợ chuỗi sản xuất bền vững.

Nguyên Phương
Từ khóa:
giá thịt lợn thức ăn chăn nuôi phân bón chi phí nhập khẩu sản xuất nông nghiệp

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