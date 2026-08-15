Doanh nghiệp

Từ 15/8, EVN đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động

19:37 | 15/08/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 từ ngày 15/8/2026 trên toàn quốc. Bên cạnh số điện thoại 1558, khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với đầu số 1558 mới.
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EVN đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời gian gần đây, với mục tiêu “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, EVN và các Tổng Công ty Điện lực đã đưa vào vận hành ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả khách hàng dùng điện của EVN từ ngày 15/6/2026.

Sau 2 tháng vận hành, số lượng người dùng cài đặt ứng dụng đã tăng rất nhanh, đến nay đã có hơn 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Từ 15/8, EVN đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động
Từ 15/8, EVN đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động.

Trên cơ sở tiếp tục phát huy phương châm “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm” sau những thành công ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng, EVN và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026 (Tổng đài 1558 của EVN chỉ cung cấp dịch vụ thoại nghe/gọi, không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn).

Bên cạnh số điện thoại 1558, khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với đầu số 1558 mới./.

Đức Việt
Từ khóa:
số điện thoại 1558 chăm sóc khách hàng ứng dụng EVN CSKH tổng công ty điện lực khách hàng sử dụng điện EVN nền tảng IOS và Android

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