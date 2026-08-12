Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2140/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, từ ngày 15/9/2026, có 1 thủ tục hành chính được điều chỉnh và 1 thủ tục hành chính chính thức bị bãi bỏ nhằm đồng bộ với các quy định mới tại Thông tư số 85/2026/TT-BTC về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: CTVHQ

Thủ tục được sửa đổi là thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời. Nội dung điều chỉnh tập trung vào quy trình đăng ký danh mục, phương thức nộp hồ sơ và trách nhiệm xử lý của cơ quan Hải quan.

Theo quy định mới, người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục trước thời điểm mở tờ khai nhập khẩu của lô hàng đầu tiên tại cơ quan Hải quan thuận tiện nhất. Hồ sơ được khai trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; trường hợp hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ chức năng tiếp nhận, người khai có thể gửi bản scan chứng từ có ký số hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

Đối với các Danh mục đã đăng ký nhưng phát sinh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ sửa đổi trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu của lô hàng đầu tiên hoặc trước tờ khai của lô hàng tiếp theo có nội dung thay đổi.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra và xác nhận Danh mục cùng Phiếu theo dõi trừ lùi trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc. Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan Hải quan căn cứ Danh mục đã được xác nhận để thực hiện phân loại hàng hóa, theo dõi số lượng máy móc, thiết bị hoặc linh kiện đã nhập khẩu và cập nhật việc trừ lùi theo quy định. Thủ tục được thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp và không thu lệ phí.

Đáng chú ý, cùng với việc sửa đổi thủ tục trên, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ thủ tục phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời. Việc bãi bỏ nhằm tinh gọn hệ thống thủ tục hành chính, tránh chồng chéo giữa các quy định, đồng thời thống nhất đầu mối thực hiện đối với hoạt động phân loại máy móc, thiết bị nhập khẩu.

Quyết định số 2140/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, đồng thời thay thế nội dung liên quan tại Quyết định số 344/QĐ-BTC ngày 24/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.