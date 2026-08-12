Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Thị trường trong nước

Sáng nay (12/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.539 đồng, tăng 23 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.262,05 - 26.815,95 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.750 - 25.800 VND/USD, tăng 70 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 12/8 cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm, diễn biến trái chiều với tỷ giá trung tâm.

Với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.910 - 26.320 VND/USD, cùng giảm 30 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 30 đồng, xuống 25.940 - 26.320 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 12/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR giảm mạnh hơn. Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 29.384,73 - 30.934,21 VND/EUR, giảm lần lượt 49,06 đồng và 51,59 đồng. Tại BIDV, đà giảm sâu hơn khi giá mua EUR mất 101 đồng xuống 29.553 VND/EUR, còn giá bán giảm 105 đồng xuống 30.978 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,02% lên 99,84 điểm.

Các nhà giao dịch đang chờ số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) yếu công bố cuối tuần trước cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, qua đó, làm suy yếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát đang quay trở lại khi giá năng lượng tăng mạnh, có thể khiến Fed duy trì lập trường thận trọng hơn.

Giá dầu WTI đã tăng phiên thứ ba liên tiếp, lên khoảng 83,7 USD/thùng trong phiên châu Á ngày thứ tư, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Lo ngại nguồn cung gia tăng sau khi một cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Tehran. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn với Iran, làm giảm bớt kỳ vọng về khả năng căng thẳng nhanh chóng hạ nhiệt.

Theo Deutsche Bank (Đức), giá dầu Brent lần đầu vượt 85 USD/thùng trong tháng này. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 6,2 điểm cơ bản, xóa toàn bộ mức giảm sau báo cáo việc làm cuối tuần trước.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 cũng trở lại trên 50% trước thời điểm Mỹ công bố CPI. Diễn biến này cho thấy giá dầu tăng đang làm nóng trở lại lo ngại lạm phát, qua đó đẩy lợi suất lên cao và củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ./.