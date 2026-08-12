Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 3/8 - 7/8 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 1 đợt phát hành trong tuần, với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 318.161 tỷ đồng. Trong đó, có 192 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 271.523 tỷ đồng, chiếm 85,34% tổng giá trị phát hành; 27 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 46.638 tỷ đồng, chiếm 14,66%. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.

Ở chiều mua lại, trong tuần đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 1.021 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 180.066 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2025. Ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất, với khoảng 157.003 tỷ đồng, tương đương 87,2% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn dự kiến đạt 103.865 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản là nhóm có giá trị đáo hạn lớn nhất với 56.431 tỷ đồng, chiếm 54,3% tổng giá trị trái phiếu sắp đến hạn. Đứng sau là nhóm ngân hàng với 20.756 tỷ đồng, tương đương hơn 19%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.420 tỷ đồng/ngày trong tuần qua, giảm 21% so với tuần liền trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 938 nghìn tỷ đồng./.