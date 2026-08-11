Thị trường

Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác phát triển ngành cà phê bền vững

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
20:19 | 11/08/2026
(TBTCO) - Việt Nam và Uganda tăng cường hợp tác phát triển cà phê bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị chuỗi và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
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Chiều ngày 11/8, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam), Cục Cà phê (Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Cộng hòa Uganda) và Tổ chức IDH (Hà Lan) phối hợp tổ chức và đồng chủ trì Cuộc họp đối thoại Việt Nam - Uganda trong khuôn khổ hợp tác Nam – Nam về phát triển ngành cà phê bền vững. Phiên đối thoại đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác Nam – Nam giữa hai quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới.

Phát biểu khai mạc, TS. Phạm Ngọc Mậu - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng Nhóm công tác Hợp tác Nam - Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Việt Nam và Uganda đều có ngành cà phê giữ vai trò quan trọng, với hàng triệu người tham gia sản xuất và các khâu trong chuỗi giá trị.

Cà phê không chỉ là một ngành hàng nông nghiệp và thương mại, mà còn gắn với sinh kế, phát triển nông thôn và cơ hội nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Tuy nhiên, ngành cà phê đang phải đối mặt với nhiều yêu cầu mới, từ tác động của biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên đến yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế. Thực tế này đòi hỏi phải chuyển đổi phương thức sản xuất và cách thức phát triển ngành hàng theo hướng bền vững hơn.

Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác cà phê bền vững
TS. Phạm Ngọc Mậu - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng Nhóm công tác Hợp tác Nam - Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu.

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, định hướng phát triển ngành cà phê của Việt Nam hiện không chỉ tập trung nâng cao năng suất, mà ngày càng chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng, tính bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lợi thế lớn trong hợp tác Việt Nam - Uganda nằm ở khả năng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình phát triển của mỗi nước. Việt Nam có kinh nghiệm trong tổ chức vùng sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, chế biến, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường; trong khi Uganda có những tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển riêng đối với ngành cà phê.

Ông Frank K. Tumwebaze - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda chia sẻ, cà phê giữ vai trò thiết yếu trong sinh kế của hàng triệu nông dân nước Uganda. Hợp tác với Việt Nam và IDH sẽ tạo cơ hội để Uganda học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác, đồng thời củng cố định hướng xây dựng ngành cà phê có khả năng chống chịu và không gây mất rừng.

Theo ông Daan Wensing - Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức IDH, những thay đổi bền vững trong ngành cà phê khó có thể đạt được từ nỗ lực đơn lẻ của một bên. IDH đóng vai trò kết nối các chính phủ với nhau và với thị trường, qua đó thúc đẩy hợp tác chuyển hóa thành những thay đổi thực tế. Trước sức ép của biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường, cách tiếp cận dựa trên hợp tác và đồng đầu tư là cần thiết để bảo đảm nguồn cung cà phê bền vững trong dài hạn.

Việt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác cà phê bền vững
Lễ ký Kế hoạch hành động hợp tác giữa Việt Nam, Uganda và IDH về phát triển ngành cà phê bền vững, thích ứng và có khả năng chống chịu.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổ chức IDH giới thiệu sáng kiến Chương trình Cà phê thích ứng với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển ngành cà phê bền vững tại Việt Nam và Uganda, với Công ty ALDI SÜD (CHLB Đức) là nhà đầu tư tiên phong.

Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 75.000 nông dân trồng cà phê; 70% số hộ tham gia sẽ áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh, góp phần giảm 240.000 tấn khí thải CO2 và tăng 15% thu nhập cho nông dân. Những kết quả này sẽ được báo cáo minh bạch thông qua bởi hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm định, hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng công bố kết quả.

Một nội dung đáng chú ý tại đối thoại là lễ ký Kế hoạch hành động hợp tác giữa Việt Nam, Uganda và IDH về phát triển ngành cà phê bền vững, thích ứng và có khả năng chống chịu.

Kế hoạch hành động tạo khuôn khổ để các bên tăng cường đối thoại chính sách, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, kết nối các đối tác và huy động nguồn lực cho những sáng kiến hợp tác cụ thể.

Chương trình Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu là một chương trình đa quốc gia kéo dài 4 năm (2026-2030) do IDH khởi xướng cùng 14 doanh nghiệp cà phê và đối tác, triển khai tại Việt Nam, Ấn Độ, Colombia và Uganda.

Chương trình được thiết kế nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất cà phê tái sinh, có thể truy xuất nguồn gốc và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu hỗ trợ 300.000 nông dân trồng cà phê tại 4 quốc gia sản xuất được khoảng 500.000 tấn cà phê tái sinh mỗi năm.
Khánh Linh
Từ khóa:
việt nam uganda hợp tác ngành cà phê

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