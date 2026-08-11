Chứng khoán ngày 11/8: VN-Index giảm nhẹ sau hai phiên tăng

VN-Index giảm hơn 3 điểm

Sau hai phiên tăng điểm và hướng lên vùng 1.790 điểm, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay. Đầu phiên, chỉ số tăng nhẹ nhưng thanh khoản suy giảm, trong khi áp lực bán dần gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu, đáng chú ý là nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước sau hai phiên tăng tích cực trước đó.

Sang phiên chiều, áp lực điều chỉnh mạnh hơn khi lượng cổ phiếu T+2 về tài khoản nhà đầu tư. VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.766 điểm trước khi lực cầu cải thiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 3,36 điểm, tương đương 0,18%, xuống 1.773,41 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/8.

Mặc dù thị trường giảm điểm, độ rộng vẫn nghiêng nhẹ về phía tích cực khi số mã tăng nhỉnh hơn số mã giảm. Thống kê trên sàn HOSE, phiên hôm nay ghi nhận 162 mã tăng, 63 mã đứng giá tham chiếu và 155 mã giảm.

Thị trường tiếp tục củng cố xu hướng tích lũy với 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thủy sản, bán lẻ và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, công nghệ viễn thông và bảo hiểm là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có giảm điểm nhẹ khi giảm -2,65 điểm, về mức 1.922,53 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Đà điều chỉnh nhẹ diễn ra với thanh khoản khớp lệnh suy giảm và thấp hơn (-8,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 640 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.005 tỷ đồng giảm -10,83% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +3,23 điểm, lên mức 290,91 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,14 điểm, về mức 127,18 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -769 tỷ đồng. Trong đó, TCB (-222 tỷ đồng), VHM (-185 tỷ đồng), FPT (-105 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VNM (+61 tỷ đồng), FRT (+60 tỷ đồng) và LPB (+55 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng

Thanh khoản sụt giảm, dòng tiền phân hóa

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index hạ nhiệt và trở lại dưới tham chiếu khi lực cầu không còn đủ mạnh để duy trì mặt bằng giá cao. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng, trong đó FRT, GEE kết phiên ở mức giá trần. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu tăng mạnh tập trung ở nhóm vốn hóa vừa nên mức đóng góp vào chỉ số chung không lớn.

Ở chiều ngược lại, GAS, VCB và CTG là những cổ phiếu tạo áp lực đáng kể lên VN-Index khi giảm khoảng 1 - 3%. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa tiếp tục chi phối thị trường, đặc biệt tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng có diễn biến phân hóa. LPB, OCB, MBB và SSB duy trì sắc xanh với mức tăng không quá 3%. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như CTG, VPB, TCB, BID, VCB và STB đóng cửa dưới tham chiếu, qua đó tạo áp lực lên chỉ số chung.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh sau hai phiên tăng điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm chứng khoán cũng không duy trì được đà tăng mạnh xuất hiện trong phiên sáng. SSI, VCK, VIX, HCM, TCX... vẫn giữ được sắc xanh khi kết phiên nhưng biên độ tăng đã thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, VND và VPX đảo chiều giảm điểm.

Tại nhóm bất động sản, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét. Một số cổ phiếu như NLG, KDH, SCR và BCR tăng khoảng 0,5 - 2% so với tham chiếu. HQC nổi bật khi tăng hết biên độ và đóng cửa trong trạng thái dư mua. Ngược lại, NVL, HDG, CII và VRE giảm khoảng 0,5 - 2,5%.

Theo nhận định của các chuyên gia, VN-Index đóng cửa giảm nhẹ sau hai phiên phục hồi tích cực trước đó. Biên độ điều chỉnh không lớn, trong khi thanh khoản suy giảm với khối lượng khớp lệnh thấp hơn 8,5% so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền có xu hướng nghiêng về nhóm cổ phiếu giảm giá, song mức chênh lệch so với nhóm tăng giá không quá lớn. Theo đó, diễn biến phiên hôm nay chưa làm thay đổi xu hướng hồi phục hình thành trong những phiên trước.

Trong ngắn hạn, VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy dưới vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm và duy trì trên vùng hỗ trợ khoảng 1.750 điểm. Xu hướng của chỉ số được kỳ vọng cải thiện rõ nét hơn nếu VN-Index vượt qua vùng kháng cự 1.800 điểm, qua đó mở rộng dư địa phục hồi trong những phiên tiếp theo./.