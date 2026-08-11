Cục Thuế chuẩn bị cung cấp phần mềm kế toán miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, nhằm triển khai quy định tại Điều 10 Nghị định số 20/2ư026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Việc triển khai cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung không đơn thuần là bài toán xây dựng hoặc mua sắm một sản phẩm công nghệ, mà phải hình thành được một phương thức hỗ trợ thực chất, thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Theo ông Mai Sơn, giải pháp được lựa chọn phải bảo đảm tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế; phần mềm kế toán có tính năng tích hợp được với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng; bảo mật, an toàn thông tin, dữ liệu; tạo điều kiện thực hiện đầy đủ việc ghi chép, kế toán; hỗ trợ lưu trữ dữ liệu điện tử; đồng thời giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ.

Phương án triển khai cũng cần tận dụng được năng lực, kinh nghiệm và các sản phẩm đã có trên thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Tham dự cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi về tình hình và khả năng cung cấp phần mềm kế toán của các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán hiện nay đã có sản phẩm trên thị trường; tính năng của các phần mềm sẵn có trên thị trường; phương án triển khai, các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật thực hiện triển khai, quản lý việc sử dụng của người nộp thuế; thời gian cung cấp phần mềm và cách thức hỗ trợ người sử dụng theo từng nhóm đối tượng; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị tham gia quá trình xây dựng phần mềm miễn phí…

Tại cuộc họp, có 3 phương án được đưa ra để các đại biểu nghiên cứu, trao đổi. Đối với mỗi phương án, các đại biểu tập trung phân tích tính khả thi, thời gian triển khai, chức năng tối thiểu của phần mềm, yêu cầu kết nối với hệ thống của cơ quan thuế, kinh phí, nguồn lực hỗ trợ cho từng phương án.

Thông qua cuộc họp, Cục Thuế tiếp tục ghi nhận ý kiến của các hiệp hội, đơn vị chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp cung cấp giải pháp để đánh giá đầy đủ năng lực thị trường, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và xây dựng phương án triển khai phù hợp.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đưa chính sách hỗ trợ nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung miễn phí đi vào thực tiễn, góp phần giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ, cá nhân kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế./.