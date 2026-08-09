Thuế - Hải quan

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải khai mã nhận diện hàng hóa lưỡng dụng

Song Linh

Song Linh

[email protected]
09:47 | 09/08/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực hướng dẫn doanh nghiệp khai báo mã nhận diện đối với hàng hóa lưỡng dụng ngay trên tờ khai hải quan, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát chặt hàng hóa thuộc diện cấp phép, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.
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Cục Hải quan vừa ban hành văn bản 19916 /CHQ-GSQL về việc khai báo hàng hoá lưỡng dụng, hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực triển khai việc khai báo mã nhận diện đối với loại hàng hóa này khi đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp không khai báo theo hướng dẫn có thể phải sửa đổi, bổ sung hoặc bị xem xét kiểm tra sau thông quan.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải khai mã nhận diện hàng hóa lưỡng dụng
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải khai mã nhận diện hàng hóa lưỡng dụng. Ảnh: CTV.HQKV17

Theo hướng dẫn, khi làm thủ tục đối với hàng hóa có mã HS thuộc Danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 259/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người khai hải quan phải khai bổ sung chỉ tiêu “Mã văn bản pháp luật khác” đối với hàng xuất khẩu và “Mã văn bản pháp quy khác” đối với hàng nhập khẩu.

Cụ thể, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa lưỡng dụng phải có giấy phép được khai mã “VX”; hàng hóa không thuộc Danh mục này được khai mã “KO”. Việc chuẩn hóa thông tin khai báo sẽ giúp hệ thống quản lý rủi ro nhận diện chính xác đối tượng cần kiểm tra, từ đó tập trung nguồn lực kiểm soát đối với các lô hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành, đồng thời tạo điều kiện thông quan nhanh hơn đối với hàng hóa tuân thủ quy định.

Cục Hải quan cũng lưu ý, việc khai mã “VX” hoặc “KO” không thay thế nghĩa vụ khai báo các giấy phép hoặc điều kiện quản lý chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa đồng thời thuộc diện quản lý theo các văn bản khác, doanh nghiệp vẫn phải khai đầy đủ mã văn bản pháp quy tương ứng.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn ngành, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo hải quan cửa khẩu, hải quan ngoài cửa khẩu và các Đội Thông quan tăng cường kiểm tra hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận tờ khai.

Đối với trường hợp xác định hàng hóa có mã HS thuộc Danh mục hàng hóa lưỡng dụng theo giấy phép nhưng người khai hải quan chưa thực hiện khai báo theo hướng dẫn, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp khai sửa đổi, bổ sung trước khi hoàn tất thủ tục.

Đáng chú ý, nếu tờ khai đã được thông quan nhưng sau đó phát hiện doanh nghiệp không khai báo theo quy định, đơn vị hải quan nơi làm thủ tục sẽ chuyển thông tin đến bộ phận phúc tập và kiểm tra sau thông quan để xem xét, quyết định kiểm tra theo quy định.

Theo cơ quan hải quan, viêc áp dụng thống nhất mã nhận diện đối với hàng hóa lưỡng dụng được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng khả năng kiểm soát hàng hóa thuộc diện cấp phép, đồng thời giảm thời gian xử lý hồ sơ, góp phần tạo môi trường thông quan minh bạch, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Song Linh
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