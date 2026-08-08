Thuế TP. Hồ Chí Minh tiên phong ứng dụng AI hỗ trợ người nộp thuế

Tổng đài hoạt động 24/7

Chiều 8/8, Thuế TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thông tin thuế thông qua các nền tảng thanh toán số.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng đài AI không đơn thuần là một kênh liên lạc mới, mà được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ truyền tải thông tin thuế nhanh chóng, chính xác và kịp thời đến người nộp thuế.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Trong giai đoạn đầu, tổng đài tập trung hỗ trợ đôn đốc tiền thuế nợ và thông báo tạm dừng xuất cảnh thông qua các cuộc gọi tự động bằng AI. Hệ thống có khả năng mô phỏng các tình huống phản hồi, tương tác, cung cấp và giải đáp thông tin cho người nộp thuế.

Việc tự động hóa một số khâu cũng được kỳ vọng giúp cơ quan Thuế giảm tải các công việc lặp lại, qua đó dành thêm nguồn lực cho tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu đối với người nộp thuế.

Theo ông Dũng, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, trong khi chất lượng dữ liệu, trách nhiệm của cán bộ thuế và sự hài lòng của người nộp thuế mới là những yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số.

Do đó, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng, đơn vị và Thuế cơ sở chủ động thích ứng với phương thức làm việc mới, tập trung chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và vận hành hệ thống với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, cơ quan Thuế đề nghị các đối tác công nghệ và ngân hàng tiếp tục phối hợp hoàn thiện, tối ưu hóa các giải pháp phục vụ người nộp thuế.

Đưa thông tin lên nền tảng thanh toán số

Cùng với tổng đài AI, Thuế TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị thanh toán số, gồm ngân hàng và ví điện tử, để cung cấp thông tin thuế trực tiếp trên các nền tảng này.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Ảnh: Việt Dũng.

Bên cạnh các tiện ích được cung cấp trên eTax Mobile của ngành Thuế, việc mở rộng sang các nền tảng thanh toán số được kỳ vọng giúp người dân, hộ kinh doanh tiếp cận thông tin thuế thuận tiện hơn, đặc biệt với các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Phương thức này có thể hỗ trợ cơ quan Thuế cung cấp kịp thời các thông tin như tình trạng nợ thuế, thông báo tạm dừng xuất cảnh và các nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Việc đưa thông tin thuế lên các nền tảng số cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng nhận diện thông tin chính thống. Người dân có thêm cơ sở kiểm tra nguồn thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế, qua đó hạn chế nguy cơ bị các đối tượng giả mạo cơ quan Thuế hoặc công chức Thuế lợi dụng để lừa đảo trên không gian mạng.

Theo ông Đoàn Minh Dũng, việc ứng dụng AI và mở rộng cung cấp thông tin qua các nền tảng số là một bước trong quá trình đổi mới phương thức phục vụ người nộp thuế. Mục tiêu cuối cùng là giúp thông tin thuế đến đúng người, đúng thời điểm, đồng thời tạo thêm công cụ để người dân chủ động kiểm tra và thực hiện nghĩa vụ thuế./.