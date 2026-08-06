Ngày 9/8, hải quan tạm dừng hệ thống thông quan tự động 2 giờ để bảo trì

Cụ thể, ngày 6/8, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (Cục Hải quan) ban hành Công văn số 868/CNTT-QLVH thông báo kế hoạch bảo trì hệ thống VNACCS/VCIS tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.

Cán bộ Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan bảo trì hệ thống VNACCS. Ảnh: Tuấn Dũng

Theo kế hoạch, việc bảo trì được triển khai từ 12 giờ đến 14 giờ Chủ nhật, ngày 9/8/2026. Trong thời gian này, toàn bộ hệ thống VNACCS/VCIS sẽ tạm dừng hoạt động, khiến các thủ tục hải quan thực hiện trên hệ thống bị gián đoạn.

Đây là hoạt động bảo trì định kỳ nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu xử lý thủ tục hải quan điện tử.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực thông báo kịp thời kế hoạch bảo trì đến các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi hoàn thành bảo trì.

Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan và doanh nghiệp logistics chủ động đăng ký tờ khai trước hoặc sau thời điểm bảo trì; hạn chế bố trí các lô hàng cần thông quan gấp trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 9/8.

Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần kiểm tra tình trạng tiếp nhận, xử lý tờ khai trước khi tiếp tục thực hiện các giao dịch điện tử để bảo đảm quá trình thông quan diễn ra thuận lợi.