Thuế - Hải quan

Ngày 9/8, hải quan tạm dừng hệ thống thông quan tự động 2 giờ để bảo trì

Song Linh

Song Linh

[email protected]
20:30 | 06/08/2026
(TBTCO) - Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS (thông quan tự động) sẽ tạm dừng hoạt động từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 9/8/2026 để phục vụ bảo trì tại Trung tâm dữ liệu Hải quan. Cục Hải quan khuyến cáo doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch khai báo, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.
aa
Tháo gỡ vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan với hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất gia công Thu nộp ngân sách hơn 114 tỷ đồng từ xử lý vi phạm về hải quan trong một tháng Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệp, đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 310.000 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 6/8, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (Cục Hải quan) ban hành Công văn số 868/CNTT-QLVH thông báo kế hoạch bảo trì hệ thống VNACCS/VCIS tại Trung tâm dữ liệu Hải quan.

Hải quan thông báo bảo trì hệ thống thông quan từ động trong 2 giờ ngày 9/8
Cán bộ Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan bảo trì hệ thống VNACCS. Ảnh: Tuấn Dũng

Theo kế hoạch, việc bảo trì được triển khai từ 12 giờ đến 14 giờ Chủ nhật, ngày 9/8/2026. Trong thời gian này, toàn bộ hệ thống VNACCS/VCIS sẽ tạm dừng hoạt động, khiến các thủ tục hải quan thực hiện trên hệ thống bị gián đoạn.

Đây là hoạt động bảo trì định kỳ nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu xử lý thủ tục hải quan điện tử.

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực thông báo kịp thời kế hoạch bảo trì đến các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi hoàn thành bảo trì.

Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan và doanh nghiệp logistics chủ động đăng ký tờ khai trước hoặc sau thời điểm bảo trì; hạn chế bố trí các lô hàng cần thông quan gấp trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 9/8.

Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần kiểm tra tình trạng tiếp nhận, xử lý tờ khai trước khi tiếp tục thực hiện các giao dịch điện tử để bảo đảm quá trình thông quan diễn ra thuận lợi.

Cơ quan hải quan lưu ý, trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp có thể liên hệ Bộ phận Hạ tầng CNTT, Tổ Quản lý vận hành Hệ thống CNTT và Dịch vụ công trực tuyến, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan theo số điện thoại 0243.2242185 để được phối hợp xử lý.
Song Linh
Từ khóa:
Hệ thống thông quan bảo trì hệ thống thủ tục hải quan trung tâm dữ liệu

Bài liên quan

Nghỉ lễ 2/9, dài 5 ngày, Hải quan đảm bảo trực thông quan 24/7

Nghỉ lễ 2/9, dài 5 ngày, Hải quan đảm bảo trực thông quan 24/7

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược, kiến tạo hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

Ngày 25/7, hoả tốc tạm dừng trao đổi e-Form D với Singapore do bảo trì hệ thống

Ngày 25/7, hoả tốc tạm dừng trao đổi e-Form D với Singapore do bảo trì hệ thống

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

(TBTCO) - Luỹ kế 7 tháng năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách được 55.237 tỷ đồng, đạt 93,6% so với dự toán Trung ương giao, tăng 101,5% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất đạt 15.946 tỷ đồng, vượt dự toán 115,5% và tăng 386,1% so với cùng kỳ.
Hợp nhất quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

Hợp nhất quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 24/2026/VBHN-TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần hệ thống hóa các quy định về kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và các thủ tục quản lý thuế liên quan.
Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cần xác định đúng mã HS để áp dụng thuế suất

Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ cần xác định đúng mã HS để áp dụng thuế suất

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20173/CHQ-NVTHQ phúc đáp Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam về việc thực hiện chính sách thuế đối với mặt hàng gỗ tròn và gỗ xẻ xuất khẩu. Văn bản làm rõ căn cứ xác định mã HS, thuế suất thuế xuất khẩu và điều kiện miễn thuế đối với sản phẩm gia công xuất khẩu.
Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 20177/CHQ-NVTHQ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai công khai các thủ tục hành chính theo Quyết định số 2140/QĐ-BTC ngày 7/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
Hải quan khu vực XI: Tạo thuận lợi thương mại, nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan khu vực XI: Tạo thuận lợi thương mại, nuôi dưỡng nguồn thu

(TBTCO) - Cùng với tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan khu vực XI đang đẩy nhanh cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ và chuẩn bị triển khai mô hình thông quan tập trung, hướng tới mục tiêu vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
Infographics: Ngành Thuế thu ngân sách đạt 72,3% dự toán

Infographics: Ngành Thuế thu ngân sách đạt 72,3% dự toán

(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, lũy kế 7 tháng năm 2026, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.621.813 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán pháp lệnh, tăng 16,1% so với cùng kỳ thực hiện.
Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Đề xuất mới về thuế để gỡ khó cho các dự án trọng điểm, đặc thù

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Dự thảo khi được ban hành kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm có yếu tố đặc thù…
Hải quan phát hiện hơn 800.000 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ trong hàng quá cảnh

Hải quan phát hiện hơn 800.000 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ trong hàng quá cảnh

(TBTCO) - Kiểm tra một lô hàng quá cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng Hải quan phát hiện nhiều mặt hàng không khai báo hoặc khai sai so với thực tế, trong đó có hơn 800.000 sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ