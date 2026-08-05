Thị trường

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

06:26 | 05/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (5/8) tiếp tục giảm tại cả 3 miền, đưa mặt bằng giá trên cả nước xuống còn 60.000 - 63.000 đồng/kg. Xu hướng điều chỉnh giảm vẫn chiếm ưu thế khi sức tiêu thụ chưa phục hồi rõ rệt, trong khi nhiều địa phương vẫn duy trì nguồn cung khá dồi dào.
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Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại cả 3 miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống khi nhiều địa phương đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Sau điều chỉnh, giá thu mua trong khu vực hiện dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng và Điện Biên cùng giảm về mức 62.000 đồng/kg, ngang bằng với Lạng Sơn, Lai Châu và Sơn La.

Trong khi đó, Lào Cai giảm thêm 1.000 đồng/kg xuống còn 61.000 đồng/kg, bằng với Ninh Bình, trở thành nhóm địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn là những địa phương giữ mức giá cao nhất miền Bắc, cùng giao dịch ở 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá tại miền Bắc đã giảm đáng kể so với thời điểm đầu tuần trước. Tuy vậy, đây vẫn là khu vực có mức giá cao hơn so với hai miền còn lại.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận thêm một số địa phương giảm giá. Sau điều chỉnh, giá thu mua trong khu vực phổ biến từ 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Hiện Quảng Trị là địa phương duy nhất duy trì mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai sau khi điều chỉnh giảm hiện cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá đang được ghi nhận tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Riêng Đắk Lắk tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực là 60.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Diễn biến trên cho thấy áp lực giảm giá vẫn đang hiện hữu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh sức mua chưa có nhiều cải thiện, trong khi nguồn cung vẫn khá ổn định.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay xuất hiện thêm một số điểm giảm giá. Theo khảo sát, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg trong sáng nay.

Sau điều chỉnh, Tây Ninh giảm xuống còn 60.000 đồng/kg, trong khi TP Hồ Chí Minh lùi về 61.000 đồng/kg. Hiện Đồng Nai vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, duy trì ở mức 62.000 đồng/kg.

Các địa phương TPHồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ đang giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng thu mua heo hơi ở mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực cũng như thấp nhất cả nước./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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