Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, mạnh tay gom cổ phiếu nhà Vingroup

VN-Index nối dài xu hướng tăng, qua đó nối dài chuỗi đi lên sang phiên thứ 6 liên tiếp. Chỉ số đóng cửa tại 1.777,23 điểm, tăng 14,39 điểm (+0,82%). Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước, khi nhà đầu tư giao dịch thận trọng hơn sau chuỗi tăng mạnh.

Hoạt động mua bán của các nhà đầu tư nước ngoài cũng hạ nhiệt ở cả chiều mua và bán, nhưng dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái tích cực khi mua ròng khoảng 873 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với 438,5 tỷ đồng, chiếm khoảng một nửa tổng giá trị mua ròng toàn thị trường. Xếp sau là VHM với 283,8 tỷ đồng, MBB (171,6 tỷ đồng) và PNJ (123,7 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng tiền ngoại cũng giải ngân trên 100 tỷ đồng vào FPT, đồng thời tiếp tục mua ròng CTG, FRT, MSN, VCB và HDB.

Việc dòng vốn ngoại đồng thời giải ngân mạnh vào VIC và VHM diễn ra khi hai cổ phiếu này tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Giá cổ phiếu VIC tăng 2,35%, còn VHM tăng 3,31%, đóng góp đáng kể vào mức tăng của VN-Index.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 4/8. Nguồn: Dstock

Một điểm đáng chú ý khác là PNJ cũng nằm trong top cổ phiếu hút được dòng vốn ngoại sau giai đoạn bị bán ròng mạnh. Cổ phiếu này ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, nâng mức hồi phục lên khoảng 14% kể từ khi tạo đáy quanh 31.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng hôm nay tập trung ở cổ phiếu Vinamilk (VNM) - 115,6 tỷ đồng. Trong quý II/2026, Vinamik ghi nhận doanh thu đạt 18.847 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 17,96% so với cùng kỳ. Tăng trưởng của doanh nghiệp ngành sữa vẫn duy trì mức hai con số, dù tốc độ tăng chậm hơn quý đầu năm.

Trong danh sách các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh còn có VPB (91 tỷ đồng) và TCB (61 tỷ đồng) hay SHB. Khá nhiều cổ phiếu ngân hàng nằm trong top bán ròng trong khi cũng có một số cổ phiếu như CTG, MBB, VCB, HDB được giải ngân ròng. Nhóm ngân hàng tiếp tục cho thấy sự phân hóa trong giao dịch của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài chưa quay lại mua đồng thuận trên toàn bộ nhóm ngân hàng, mà vẫn lựa chọn những cổ phiếu có câu chuyện riêng về kết quả kinh doanh và định giá./.