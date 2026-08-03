Chứng khoán

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa

Thu Hương

Thu Hương

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18:34 | 03/08/2026
(TBTCO) - Quý II/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.946 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 18,9 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với mức 42 tỷ đồng đạt được cùng kỳ.
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Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.946,5 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2025; giá vốn hàng bán tăng từ 875,5 tỷ đồng lên 1.724,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 222,4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính ở mức 98,9 tỷ đồng, tăng 3,5% so với quý II/2025, trong đó chi phí lãi vay là 97,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng từ 6,9 tỷ đồng lên 16,1 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,8%, còn 78 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 62,1 tỷ đồng xuống 22 tỷ đồng. Hoạt động khác ghi nhận lỗ 0,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp có khoản thu nhập khác 121,2 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 50,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 74,1 tỷ đồng.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa
Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Nguồn: BCTC.

Kết thúc quý II/2026, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế 50,5 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 18,9 tỷ đồng, giảm so với mức 42 tỷ đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.268,6 tỷ đồng, tăng 99,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 278,2 tỷ đồng, tăng 137,4%.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 72,2 tỷ đồng xuống còn 28,8 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 67,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 103,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 163,7 tỷ đồng xuống còn 9,3 tỷ đồng, do cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản thu nhập bất thường.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 77,3 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 41,6 tỷ đồng, giảm so với mức 51,4 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025; trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 40,2 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 56,3 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt 16.885,7 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 14.963,5 tỷ đồng, tăng 12,5% và chiếm 88,6% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 491,5 tỷ đồng, tăng 41,6% so với đầu năm, gồm 486,5 tỷ đồng tiền và tiền gửi cùng 5 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Ngược lại, tài sản dài hạn giảm từ 2.798,9 tỷ đồng xuống còn 1.922,2 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn giảm từ 702,6 tỷ đồng xuống 81,7 tỷ đồng, kéo giá trị tài sản dở dang dài hạn giảm từ 748,8 tỷ đồng xuống còn 89,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/6 đạt 14.867,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 14.177,5 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giảm từ 767,8 tỷ đồng xuống 690,2 tỷ đồng. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 48,2 tỷ đồng xuống còn 6,9 tỷ đồng. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi nhận 551,7 tỷ đồng và dự phòng phải trả dài hạn ở mức 112,8 tỷ đồng.

Đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu đạt 2.018 tỷ đồng, tăng so với mức 1.957,6 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 3.472,1 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 458,6 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển đạt 96,7 tỷ đồng. Lỗ lũy kế giảm từ 2.084,9 tỷ đồng đầu năm xuống còn 2.025,9 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2026.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 3/8, cổ phiếu HBC có giá 4.300 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu HBC hiện vẫn thuộc diện kiểm soát kể từ ngày 19/1/2024. Với hơn 347 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình hiện đạt hơn 1.493 tỷ đồng./.

Thu Hương
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hòa bình hbc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kết quả kinh doanh lợi nhuận doanh thu

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