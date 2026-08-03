Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm BIC báo lãi tăng mạnh trong quý II, mở rộng danh mục đầu tư lên gần 7.500 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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17:09 | 03/08/2026
(TBTCO) - Bảo hiểm BIC báo lãi trước thuế quý II/2026 đạt 169,6 tỷ đồng, tăng mạnh 42,3% cùng kỳ, song lũy kế 6 tháng mới đạt 288,8 tỷ đồng, chịu tác động khi không còn khoản chốt lời chứng khoán lớn như cùng kỳ. Dù vậy, phí bảo hiểm gốc của BIC duy trì đà tăng 5,7% lên 2.832,8 tỷ đồng; danh mục đầu tư được mở rộng lên gần 7.500 tỷ đồng.
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Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC - mã CK: BIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Trong quý II/2026, BIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 169,6 tỷ đồng, tăng mạnh 42,3% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm duy trì tăng trưởng tích cực với phí bảo hiểm gốc tăng 13,9%.

Dù chi bồi thường bảo hiểm tăng 21,9% lên 503,1 tỷ đồng, thể hiện cam kết đồng hành và chi trả kịp thời cho khách hàng khi phát sinh tổn thất, BIC vẫn kiểm soát hiệu quả hoạt động nhờ công tác thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm, qua đó, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm đạt 269,8 tỷ đồng, tăng 25%. Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 102,2 tỷ đồng, tăng 12,1%, góp phần đưa kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng mạnh.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 288,8 tỷ đồng, tương ứng đạt 37% kế hoạch năm. Phí bảo hiểm gốc duy trì đà tăng 5,7% lên 2.832,8 tỷ đồng, cho thấy hoạt động khai thác tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Theo thông tin từ Bảo hiểm BIC tại Hội nghị sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh vừa tổ chức, trong 6 tháng đầu năm 2026, song song với việc khai thác hiệu quả kênh bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng), BIC đã tập trung đẩy mạnh doanh thu các kênh khai thác bán lẻ, trực tuyến, môi giới, FDI…

Nhờ đó, một số nghiệp vụ đạt mức tăng trưởng ấn tượng như: bảo hiểm kỹ thuật tăng hơn 70% so với cùng kỳ, bảo hiểm tàu tăng hơn 24%, bảo hiểm con người tăng gần 20%...

Trong kỳ, BIC chi bồi thường bảo hiểm tăng lên 915,7 tỷ đồng, cao hơn khoảng 240 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tính chung lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC còn 485,6 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, BIC ghi nhận lãi từ kinh doanh chứng khoán còn 1,3 tỷ đồng từ mức 110,2 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, lãi tiền gửi, cho vay tăng 19,2% lên 159,6 tỷ đồng; lãi đầu tư trái phiếu tăng 23,8% lên 36,5 tỷ đồng và cổ tức tăng 10% lên 8,7 tỷ đồng, cho thấy nguồn thu từ các tài sản sinh lãi tiếp tục tăng trưởng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm của BIC đạt 193,4 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ, chủ yếu do nền so sánh cao của quý I/2025, khi BIC ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ việc chốt lời một số khoản đầu tư khi thị trường diễn biến thuận lợi.

Danh mục đầu tư cũng được cơ cấu theo hướng an toàn và ổn định hơn, với đầu tư dài hạn tăng gấp đôi lên 2.160,6 tỷ đồng; trong khi đầu tư ngắn hạn giảm 12,1% còn 4.707,2 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh đạt 585,5 tỷ đồng, tăng 28,3%.

Ngoài ra, hoạt động của các công ty con cũng ghi nhận hiệu quả tốt. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 của Công ty bảo hiểm Campuchia - Việt Nam - CVI (công ty con của BIC tại Campuchia) tăng trưởng ấn tượng 45%, đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

Kết quả 6 tháng đầu năm chịu tác động từ nhiều yếu tố, song quý II/2026 đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ nét, với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 42,3% so với cùng kỳ, tạo nền tảng tích cực cho kết quả kinh doanh các quý còn lại của năm.

Định hướng cho những tháng cuối năm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC Trần Hoài An đề nghị toàn hệ thống tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với đảm bảo hiệu quả hoạt động. BIC cần tiếp tục phát huy vai trò trong hệ sinh thái kinh doanh của BIDV, đồng thời đẩy mạnh khai thác các dịch vụ ngoài ngân hàng.

Đồng thời, BIC cũng cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng các kênh phân phối trên môi trường mạng, phát triển mở rộng sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ, AI… nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng.

Năm 2026, Bảo hiểm BIC đề ra mục tiêu đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm (theo báo cáo riêng lẻ của công ty mẹ) đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 780 tỷ đồng, tăng gần 16%.
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Cập nhật: 03/08/2026 18:00

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