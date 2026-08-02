Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.043 USD/ounce, tăng nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (không bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trong nước 11,4 triệu đồng.

Trong tuần qua, thị trường vàng thế giới trải qua nhiều nhịp biến động mạnh dưới tác động của các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ và các dữ liệu kinh tế quan trọng. Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay đứng trên mốc 4.050 USD/ounce và tiếp tục tăng trong hai phiên đầu tuần. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, đã khiến đà tăng dần chững lại.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đến giữa tuần, giá vàng có thời điểm giảm xuống 3.995 USD/ounce, xuyên thủng ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Dù vậy, lực mua nhanh chóng quay trở lại, giúp kim loại quý phục hồi sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất.

Đà hồi phục được củng cố trong phiên thứ Năm khi chỉ số lạm phát PCE của Mỹ hạ nhiệt, qua đó làm dịu bớt lo ngại về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá vàng có lúc tăng lên 4.119 USD/ounce, mức cao nhất trong tuần, trước khi giảm trở lại trong phiên cuối tuần và lùi về quanh vùng 4.040 USD/ounce.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực vẫn đan xen. Ngưỡng 4.000 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi khu vực trên 4.100 USD/ounce vẫn là ngưỡng cản khiến giá nhiều lần chưa thể bứt phá.

Khảo sát mới nhất của Kitco News với 17 chuyên gia Phố Wall cho thấy quan điểm khá phân hóa. Trong đó, 29% số chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 35% cho rằng giá sẽ giảm và 35% nhận định thị trường sẽ đi ngang. Kết quả này phản ánh tâm lý thận trọng cũng như sự thiếu đồng thuận về xu hướng ngắn hạn của kim loại quý.

Đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan cũng có phần suy giảm. Trong cuộc khảo sát trực tuyến với 184 người tham gia, 47% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 30% cho rằng giá sẽ giảm, còn 23% nhận định giá sẽ tiếp tục đi ngang. Theo nhiều chuyên gia, thị trường vẫn cần thêm những tín hiệu rõ ràng về chính sách của Fed, diễn biến lạm phát và tình hình địa chính trị trước khi xác lập một xu hướng mới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 1/8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Đối với phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng xuống mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và vào bán ra ra, đưa giá giao dịch về mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá vàng xuống ngưỡng 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá về mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng hiện giao dịch ở mức 136 - 141 triệu đồng/lượng.