Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.081 USD/ounce, tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí) và chênh lệch với thị trường vàng trong nước khoảng 12,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Bước vào phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, giá vàng tiếp tục tăng và thử thách vùng kháng cự quan trọng khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngoài quyết định về lãi suất, những đánh giá của Fed liên quan đến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng điều hành trong thời gian tới được cho là sẽ tác động đáng kể đến đồng USD, lợi suất trái phiếu cũng như diễn biến của giá vàng. Nếu Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, kim loại quý có thể chịu áp lực; ngược lại, tín hiệu nới lỏng hơn sẽ hỗ trợ giá vàng.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phần còn lại của mùa hè, khi thị trường chờ thêm các tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, triển vọng của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực.

Trao đổi với Kitco News, ông Aakash Doshi - Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Asset Management, cho rằng kỳ vọng của thị trường về việc Fed tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt đang ở mức khá cao. Theo ông, Fed có cơ sở để giữ nguyên lãi suất đến hết năm nay trong bối cảnh lãi suất thực vẫn duy trì ở mức cao.

Nhận định này được đưa ra khi giá vàng chưa thể duy trì ổn định trên mốc 4.100 USD/ounce, trong khi lợi suất thực trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở quanh mức 2,4%, gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Dù vậy, ông Doshi cho rằng, vùng 4.000 USD/ounce vẫn đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của giá vàng.

Vị chuyên gia cũng nhận định giá vàng có thể tiếp tục tích lũy trong ngắn hạn cho đến khi thị trường có thêm định hướng rõ ràng từ Fed. Về triển vọng dài hơn, ông giữ nguyên dự báo giá vàng có thể dao động trong vùng 4.750 - 5.500 USD/ounce trong vòng 6 - 9 tháng tới, đồng thời cho rằng kim loại quý vẫn có khả năng đạt mốc 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm sau.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 27/7, giá vàng trong nước tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 139 - 143 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 140,1 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 140,1 - 144 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên mức 139 - 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở mức 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng./.