Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay giảm.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 3,2 Yên (0,78%) xuống 409 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 55 Nhân dân tệ (0,33%) xuống 16.780 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn SGX ở mức 217,90 Cent/kg, giảm 0,64%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 214,60 Cent/kg, giảm 1,15%.

Tại Thái Lan, thị trường cao su nguyên liệu diễn biến giằng co nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định, trong bối cảnh nguồn cung được cải thiện và nhu cầu quốc tế chưa có nhiều tín hiệu bứt phá.

Theo dữ liệu từ SunSirs, giá cao su RSS3 tại Thái Lan duy trì ở mức 90 Baht/kg, không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, giá mủ nước giảm 1 Baht, xuống còn 76 Baht/kg.

Diễn biến này phản ánh sức ép từ nguồn cung ngắn hạn khi hoạt động khai thác tại các quốc gia sản xuất lớn bước vào giai đoạn thuận lợi hơn. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ yếu theo mùa tại Trung Quốc khiến thị trường chưa tạo được động lực tăng giá rõ ràng.

Việc giá nguyên liệu cao su suy yếu có thể tiếp tục hạn chế khả năng phục hồi của giá cao su kỳ hạn trong thời gian tới. Xu hướng ngắn hạn được dự báo nghiêng về khả năng điều chỉnh giảm, khi thị trường vẫn cần thêm những tín hiệu tích cực từ nhu cầu tiêu thụ và tình hình kinh tế toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.