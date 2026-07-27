Xã hội

Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội

Nguyên Phương

Nguyên Phương

14:47 | 27/07/2026
(TBTCO) - Với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, Hà Nội đang đặt tiêu dùng nội địa vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế.
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Điểm sáng từ sức mua

Ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công thương TP. Hà Nội cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, xuất khẩu chịu tác động từ xung đột địa chính trị, chi phí logistics gia tăng và sức mua tại nhiều thị trường suy giảm, Hà Nội xác định thúc đẩy thị trường nội địa là giải pháp quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng.

Theo đại diện Sở Công thương TP. Hà Nội, kịch bản tăng trưởng năm 2026 của Hà Nội được xây dựng theo hướng lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm động lực dẫn dắt, đồng thời phát triển mạnh thương mại, dịch vụ và tiêu dùng nội địa.

Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội
Hà Nội duy trì hiệu quả công tác bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu và kiểm soát giá cả. Ảnh: Đức Thanh

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường tiêu dùng Thủ đô tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm gần 13,5% tổng mức bán lẻ của cả nước. Riêng tháng 6, doanh thu đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng này không chỉ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mà còn tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp sản xuất.

Đáng chú ý, Hà Nội duy trì hiệu quả công tác bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu và kiểm soát giá cả.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Công thương đã giải quyết 455 hồ sơ đăng ký khuyến mại, đồng thời tăng cường quản lý chợ, siêu thị và trung tâm thương mại nhằm bảo đảm thị trường phát triển ổn định.

Tăng tốc kích cầu những tháng cuối năm

Để tạo thêm dư địa tăng trưởng, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó, nổi bật là Chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2026, diễn ra từ quý II đến quý IV với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp. Chương trình sẽ tổ chức các hội chợ khuyến mại, hội chợ tiêu dùng xanh, “Hà Nội đêm không ngủ”, xây dựng 10 không gian bán hàng giảm giá (outlet) và 1.000 điểm bán áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Song song với đó là Chiến dịch 180 ngày thúc đẩy tiêu dùng Hà Nội, kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 12/2026, gắn với các dịp mua sắm lớn như tựu trường, Trung thu, dịp cuối năm và Tết Dương lịch.

Thành phố cũng sẽ phối hợp với các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử, ngân hàng và doanh nghiệp logistics triển khai các chương trình giảm giá, hoàn tiền, miễn phí vận chuyển và phát triển các chương trình “Mua sắm Hà Nội cuối tuần”, “Hàng Việt trên không gian số”, “OCOP Hà Nội online”...

Hoạt động kết nối cung - cầu tiếp tục được mở rộng với mục tiêu đưa 3.463 sản phẩm OCOP của Hà Nội cùng khoảng 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP của các địa phương vào hệ thống phân phối; tăng cường hợp tác với các nhà bán lẻ lớn như AEON, GO! để mở rộng đầu ra cho hàng Việt.

Xây dựng thị trường nội địa làm điểm tựa tăng trưởng

Không chỉ tập trung kích cầu trước mắt, Hà Nội còn đầu tư mạnh vào hạ tầng thương mại nhằm mở rộng không gian tiêu dùng. Thành phố đang thúc đẩy đầu tư các chợ đầu mối cấp vùng, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm outlet, hệ thống logistics và hai cảng cạn (ICD) tại Cổ Bi, Đức Thượng.

Trong năm 2026, Hà Nội dự kiến xây mới 22 chợ, cải tạo 60 chợ; giai đoạn 2026 - 2030 sẽ xây dựng mới 108 chợ và nâng cấp 118 chợ trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, Hà Nội triển khai Đề án mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử nhằm xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường.

Theo đại diện Sở Công thương, Hà Nội xác định sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu là 3 động lực tăng trưởng có mối quan hệ chặt chẽ. Sản xuất phải bám sát nhu cầu thị trường, tiêu dùng tạo đầu ra cho doanh nghiệp, còn xuất khẩu mở rộng không gian phát triển trên nền tảng năng lực sản xuất và logistics hiện đại.

Nhấn mạnh định hướng điều hành trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính quyền điều hành thống nhất, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng, lấy sản xuất làm nền tảng, thị trường trong nước là điểm tựa và xuất khẩu là động lực mở rộng. Thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề.

“Thành phố sẽ luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định.

Nguyên Phương
Từ khóa:
tiêu dùng nội địa hà nội phát triển kinh tế Mục tiêu tăng trưởng GRDP sức mua

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