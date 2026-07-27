Gỡ vướng kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan

Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 19435/CHQ-GSQL hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: HQ

Theo Cục Hải quan, từ ngày 1/7/2026, việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và rủi ro cao do các bộ quản lý chuyên ngành ban hành theo quy định tại Điều 82 và Điều 83 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Liên quan đến các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị: trường hợp đến ngày 1/7/2026 Bộ Nội vụ chưa ban hành danh mục theo quy định mới, thì được coi là chưa có Danh mục quản lý sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro. Khi đó, cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thống nhất thực hiện: đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ, khi chưa có Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và rủi ro cao, thì không yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP để được thông quan.

Đây được xem là hướng dẫn có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp triển khai Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, hạn chế nguy cơ ách tắc hàng hóa do bộ quản lý chuyên ngành chưa ban hành danh mục theo quy định mới, qua đó rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí tuân thủ.

Cục Hải quan cũng nhấn mạnh, việc được thông quan không đồng nghĩa với việc được miễn các nghĩa vụ về quản lý chất lượng hàng hóa. Trường hợp pháp luật chuyên ngành vẫn quy định hàng hóa phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy hoặc đáp ứng các điều kiện trước khi lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ theo quy định.

Việc làm rõ nguyên tắc nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp tránh hiểu nhầm giữa thủ tục thông quan với trách nhiệm tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa sau thông quan./.