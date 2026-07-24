Triệt phá đường dây sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là vụ viêc có quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, mang yếu tố xuyên biên giới và có dấu hiệu làm giả cả hồ sơ, giấy tờ nhằm đưa hàng giả vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (ngoài cùng bên trái) trực tiếp có mặt và chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra. Ảnh: CTV

Ban đầu đường dây bị nghi ngờ gia công khoảng 12.000 đôi giày giả. Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa liên quan lên tới gần 50.000 đôi giày thành phẩm và bán thành phẩm. Đáng chú ý, sản phẩm được làm giả rất tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, thậm chí mã xác thực trên từng đôi giày cũng được sao chép từ hàng chính hãng. Một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Trước nguy cơ số hàng còn lại tiếp tục được hoàn thiện để xuất khẩu, ngày 16/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra Công ty MP tại TP.HCM với sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cùng công an địa phương.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện 25.396 đôi giày thành phẩm mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike và Air Jordan, trị giá hơn 12,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện, trị giá hơn 11,2 tỷ đồng. Nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị lô hàng ước vượt 100 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, doanh nghiệp cho biết toàn bộ sản phẩm được gia công theo hợp đồng với một đối tác nước ngoài và xuất trình nhiều tài liệu, gồm hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi, giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu cùng hồ sơ xuất khẩu để chứng minh tính hợp pháp.

Đáng chú ý, theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu 11 container giày mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan sang Hoa Kỳ, với tổng trị giá khai báo hơn 25,46 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh, Nike Việt Nam và Nike Inc. khẳng định chưa từng cấp phép, ký hợp đồng li-xăng hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp này sản xuất, gia công hay sử dụng các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn nhất được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến lượng hàng hóa rất lớn mà còn cho thấy thủ đoạn lợi dụng hoạt động gia công quốc tế, làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hàng hóa, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc.