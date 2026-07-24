Thuế - Hải quan

Triệt phá đường dây sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Song Linh

Song Linh

[email protected]
10:37 | 24/07/2026
(TBTCO) - Từ nguồn thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát hiện một nhà máy tại TP.HCM sản xuất quy mô lớn giày giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
aa
Mạnh tay quét hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng Truy quét, bóc gỡ những lô hàng giả “đội lốt” quá cảnh Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là vụ viêc có quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, mang yếu tố xuyên biên giới và có dấu hiệu làm giả cả hồ sơ, giấy tờ nhằm đưa hàng giả vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Triệt phá đường dây sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (ngoài cùng bên trái) trực tiếp có mặt và chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra. Ảnh: CTV

Ban đầu đường dây bị nghi ngờ gia công khoảng 12.000 đôi giày giả. Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa liên quan lên tới gần 50.000 đôi giày thành phẩm và bán thành phẩm. Đáng chú ý, sản phẩm được làm giả rất tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, thậm chí mã xác thực trên từng đôi giày cũng được sao chép từ hàng chính hãng. Một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Trước nguy cơ số hàng còn lại tiếp tục được hoàn thiện để xuất khẩu, ngày 16/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra Công ty MP tại TP.HCM với sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cùng công an địa phương.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện 25.396 đôi giày thành phẩm mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike và Air Jordan, trị giá hơn 12,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện, trị giá hơn 11,2 tỷ đồng. Nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị lô hàng ước vượt 100 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, doanh nghiệp cho biết toàn bộ sản phẩm được gia công theo hợp đồng với một đối tác nước ngoài và xuất trình nhiều tài liệu, gồm hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi, giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu cùng hồ sơ xuất khẩu để chứng minh tính hợp pháp.

Đáng chú ý, theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu 11 container giày mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan sang Hoa Kỳ, với tổng trị giá khai báo hơn 25,46 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh, Nike Việt Nam và Nike Inc. khẳng định chưa từng cấp phép, ký hợp đồng li-xăng hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp này sản xuất, gia công hay sử dụng các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn nhất được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến lượng hàng hóa rất lớn mà còn cho thấy thủ đoạn lợi dụng hoạt động gia công quốc tế, làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hàng hóa, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hiện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã tạm giữ toàn bộ lô hàng, tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh nguồn gốc nguyên liệu, đối tác liên quan và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra, xử lý nghiêm, bóc gỡ toàn bộ đường dây vi phạm.
Song Linh
Từ khóa:
đường dây sản xuất giày giả giày giả mạo Nike Air xuất khẩu giày sang Mỹ cục quản lý thị trường giày giả mạo Nike xuất khẩu hàng giả nhãn hiệu Nike

Bài liên quan

Quảng Ninh: Tăng cường quản lý thị trường dịp cuối năm

Quảng Ninh: Tăng cường quản lý thị trường dịp cuối năm

TP. Hồ Chí Minh: Hàng nghìn thiết bị vệ sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tịch thu

TP. Hồ Chí Minh: Hàng nghìn thiết bị vệ sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tịch thu

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng

Dành cho bạn

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Ngày 24/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 24/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 378.009,9 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 378.009,9 tỷ đồng

Từ thanh toán số đến bệnh viện thông minh: LPBank đồng hành chuyển đổi số ngành y tế

Từ thanh toán số đến bệnh viện thông minh: LPBank đồng hành chuyển đổi số ngành y tế

Ngày 24/7: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động

Ngày 24/7: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động

Đọc thêm

Thuế TP. Đà Nẵng kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, phòng ngừa vi phạm

Thuế TP. Đà Nẵng kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, phòng ngừa vi phạm

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng triển khai công tác kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, trọng điểm, dựa trên phân tích rủi ro, dữ liệu và thông tin phối hợp liên ngành. Công tác kiểm tra không chỉ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức tuân thủ, làm sạch dữ liệu thuế và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

(TBTCO) - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Hải quan Ninh Thuận tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan Ninh Thuận tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, Hải quan Ninh Thuận tiếp tục duy trì tỷ lệ phân luồng xanh ở mức gần 88% tổng số tờ khai xuất nhập khẩu. Hoạt động thông quan hàng hóa được thực hiện thông suốt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý hải quan.
Cục Thuế lưu ý một số quy định trong trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Cục Thuế lưu ý một số quy định trong trao đổi thông tin vì mục đích thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5062/CT-CS gửi các Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế thương mại điện tử; Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, lưu ý một số quy định trong việc thực hiện trao đổi thông tin vì mục đích thuế.
Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 23/7, Cục Thuế phối hợp với Cục Hải quan tổ chức Chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế và hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Chương trình được tổ chức nhằm hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu năm 2026 đầy biến động.
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

(TBTCO) - Ngày 23/7, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực nhằm hướng dẫn thống nhất việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất sau khi nhận được phản ánh của một số đơn vị về những vướng mắc trong quá trình áp dụng.
Hải quan khu vực XII tăng tốc chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hải quan khu vực XII tăng tốc chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

(TBTCO) - Sau hơn một năm vận hành theo mô hình tổ chức mới, Chi cục Hải quan khu vực XII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhằm phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh, thêm nhiều doanh nghiệp mở tờ khai

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh, thêm nhiều doanh nghiệp mở tờ khai

(TBTCO) - Lũy kế đến ngày 14/7/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đạt hơn 200 triệu USD, tăng 121,54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu và việc nhiều doanh nghiệp mới lựa chọn làm thủ tục tại đơn vị.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo động lực cải cách thị trường vốn

Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo động lực cải cách thị trường vốn

Tạo cơ hội cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến về chất

Tạo cơ hội cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến về chất

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Ngày 23/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 23/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 66.000 đồng/kg