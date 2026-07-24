Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:12 | 24/07/2026
(TBTCO) - Sáng 24/7, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh 11 đồng lên 25.283 đồng, trong khi USD tại các ngân hàng đồng loạt đi lên. Chỉ số DXY tăng lên 101,44 điểm, tiến sát đỉnh một năm. Cùng lúc, Mỹ áp thuế nhập khẩu mới 10 - 12,5% với hơn 60 đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam; còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất.
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Thị trường trong nước

Sáng 24/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.283 đồng, tiếp đà tăng mạnh 11 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.018,85,4 - 26.547,15 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.330 - 26.360 VND/USD, diễn biến ngược chiều thị trường chính thức khi giảm 20 đồng cả hai chiều.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 24/7 cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng và đồng thuận tại một số ngân hàng.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.510 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với trước đó. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 26.130 - 26.510 VND/USD, cũng tăng 10 đồng ở cả giá mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 24/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (24/7):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với tỷ giá GBP, tại Vietcombank, bảng Anh được niêm yết ở mức 34.150,81 - 35.600,46 VND/GBP, giảm 143,39 đồng ở giá mua vào và 149,51 đồng ở giá bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.433 - 35.717 VND/GBP, trong đó giá mua vào giảm 141 đồng và giá bán ra giảm 144 đồng. Đây là đồng tiền ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ chủ chốt, cho thấy xu hướng suy yếu rõ nét tại cả hai ngân hàng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,29% lên 101,44 điểm và sát đỉnh 1 năm.

Theo Bloomberg, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế nhập khẩu mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa từ hầu hết các đối tác thương mại lớn. Đây được xem là bước đi nhằm tái cấu trúc hệ thống thuế quan do Tổng thống Donald Trump xây dựng, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ một phần cơ sở pháp lý của các biện pháp thuế trước đó.

Các mức thuế mới sẽ áp dụng đối với nhiều đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm Vương quốc Anh, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Nhật Bản và Ấn Độ... Chính sách này có hiệu lực từ thứ sáu, ngay sau khi mức thuế tạm thời 10% áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ đầu năm chính thức hết hiệu lực.

Theo Công báo Liên bang, hàng hóa từ khoảng 10 đối tác thương mại bị cho là có các hạn chế liên quan đến lao động cưỡng bức sẽ chịu thuế nhập khẩu 10%, trong đó có Mexico, Vương quốc Anh, Canada và Ấn Độ.

Đối với các đối tác khác, hàng hóa từ EU và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chịu mức thuế tối thiểu 10%. Trong khi đó, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế tối thiểu 12,5%, phù hợp với các thỏa thuận thương mại đã đạt được với Mỹ.

Ngoài ra, hàng hóa từ hàng chục quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, cũng sẽ bị áp mức thuế 12,5%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày thứ năm quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt sau cuộc họp chính sách tháng 7, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, dù giá năng lượng vẫn biến động mạnh, nhưng hiện đã quay về gần với kịch bản cơ sở trong dự báo và vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Tuy nhiên, Chủ tịch ECB nhấn mạnh mức độ bất định vẫn rất lớn và tác động đầy đủ của cú sốc giá năng lượng đối với lạm phát vẫn chưa phản ánh hết.

Với quyết định giữ nguyên lãi suất lần này, ECB đang ở vị thế thuận lợi để ứng phó với những bất ổn do xung đột địa chính trị gây ra. ECB cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu và đánh giá ở từng cuộc họp, thay vì cam kết trước về lộ trình lãi suất./.

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80