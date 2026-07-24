Tài chính

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Hà Phương

Hà Phương

06:55 | 24/07/2026
(TBTCO) - Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035 đặt mục tiêu phấn đấu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực ASEAN.
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Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035.

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng. Ảnh: Lê Toàn

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Hoàn thiện đồng bộ khung thể chế đặc thù

Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là hoàn thiện đồng bộ khung thể chế pháp lý đặc thù, mô hình, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát Trung tâm tài chính quốc tế theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả; triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên.

Cùng với đó, hình thành và đưa vào vận hành hạ tầng tài chính, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng pháp lý cốt lõi phục vụ hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế; thu hút các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế lớn, các chủ thể thị trường chuyên nghiệp và nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao; tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập của Trung tâm tài chính quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại

Trong giai đoạn 2031 - 2035, phấn đấu mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của Trung tâm tài chính quốc tế.

Mục tiêu đặt ra là trở thành trung tâm tài chính có vai trò đầu mối kết nối dòng vốn và vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu; phấn đấu nằm trong nhóm 75 Trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 Trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực ASEAN theo Chỉ số Trung tâm tài chính Toàn cầu (GFCI) hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương (bản công bố định kỳ)

Theo Kế hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, tập trung vào: phát triển thị trường vốn, cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính; quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh và tài chính số; thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh hàng hóa gắn với thương mại và logistics quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính, tập trung vào: tài sản số, thanh toán số, mã hóa tài sản; hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

Tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư

Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế thống nhất về thể chế, quản trị và tiêu chuẩn giám sát; phát huy lợi thế so sánh của mỗi địa phương, tăng cường tính liên kết, bổ trợ; bảo đảm phát triển đồng bộ giữa thể chế, thị trường, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý đặc thù, vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế cao; mở rộng không gian thể chế cho các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính; xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi cạnh tranh, điều kiện tiếp cận hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư và thành viên Trung tâm tài chính quốc tế; hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành và giám sát Trung tâm tài chính quốc tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phân cấp rõ ràng.

Đồng thời, phát triển hệ sinh thái thị trường tài chính, thị trường hàng hóa đa dạng, có chiều sâu, lấy chất lượng, hiệu quả và khả năng hội nhập quốc tế làm tiêu chí chủ yếu. Ưu tiên thu hút có chọn lọc các định chế tài chính có vai trò dẫn dắt, các tổ chức trung gian và quỹ đầu tư lớn của khu vực và thế giới vào các phân khúc thị trường và sản phẩm tài chính cốt lõi, chủ lực. Liên kết giữa tài chính - công nghệ - dữ liệu - đổi mới sáng tạo; từng bước đưa Trung tâm tài chính quốc tế tham gia sâu vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu./.

Hà Phương
Từ khóa:
trung tâm tài chính quốc tế kế hoạch phát triển đến năm 2035 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

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