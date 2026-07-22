Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Chủ động nguồn lực dự trữ, sẵn sàng phụng sự nhân dân

Bài toán kỷ cương và tinh thần “rõ người, rõ việc”

Trong nửa đầu năm 2026, tình hình thời tiết, thiên tai và dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh lương thực và vật tư dự trữ quốc gia. Quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cùng các chỉ đạo sát sao từ Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Chi cục DTNN khu vực VIII đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai chương trình kế hoạch công tác năm với tinh thần chủ động, quyết liệt.

Ngay từ những ngày đầu năm, Ban Lãnh đạo Chi cục đã tập trung phân công nhiệm vụ cụ thể: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” đối với từng phòng chuyên môn và từng Điểm kho trực thuộc. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận chuyên môn cùng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đã tạo nên làn gió mới. Ý thức trách nhiệm và tính chủ động của đội ngũ công chức, người lao động được nâng cao rõ rệt. Tập thể lãnh đạo Chi cục luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm để điều hành linh hoạt, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bảo quản gạo tại Kho dự trữ Nghi Lộc thuộc Điểm kho dự trữ ĐK3.KV8. Ảnh: Đức Thanh

Hoàn thành nhiệm vụ mua nhập lương thực, vật tư dự trữ

Thực hiện các Quyết định số 145/QĐ-CDT, 146/QĐ-CDT và 210/QĐ-CDT của Cục trưởng Cục DTNN về việc giao chỉ tiêu và điều chỉnh dự toán mua gạo nhập kho DTQG năm 2026, Chi cục DTNN khu vực VIII được giao nhiệm vụ nhập 17.000 tấn gạo.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm củng cố tiềm lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, cấp bách, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết từ sớm: rà soát hệ thống kho tàng, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị và bảo đảm mọi điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Nguồn cung gạo trên thị trường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia không nhiều, cộng với chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và khả năng tham gia của các nhà thầu.

Trước khó khăn đó, Chi cục đã chủ động linh hoạt giải quyết bài toán đấu thầu: Tổ chức lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu và Luật Dự trữ quốc gia; Tích cực đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu trúng thầu triển khai hợp đồng đúng tiến độ; Huy động tối đa lực lượng kỹ thuật viên, thủ kho, cán bộ túc trực kiểm tra, giám sát 24/7 từ khâu bốc xếp, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng đến khâu xếp dỡ vào kho.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Chi cục, cùng với tinh thần chủ động và quyết tâm cao của toàn bộ cán bộ, công chức đơn vị, từ ngày 28/5 đến ngày 9/7/2026, Chi cục DTNN khu vực VIII đã hoàn thành nhiệm vụ mua nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2026, trong đó nhiều điểm kho đã “cán đích” trước thời hạn. Chẳng hạn như: Từ ngày 10/6 đến ngày 18/6, Kho dự trữ Quỳnh Hậu, Kho dự trữ Chợ Sò thuộc Điểm kho dự trữ ĐK1.KV8 hoàn thành nhập 940 tấn gạo; từ ngày 1/6 đến 11/6 Kho Dự trữ Đức Lâm thuộc điểm kho dự trữ ĐK6.KV8 hoàn thành nhập 1.560 tấn gạo; từ ngày 11/6 đến ngày 15/6, Kho Dự trữ Hồng Lĩnh thuộc Điểm kho dự trữ ĐK7.KV8 hoàn thành nhập 800 tấn gạo; từ ngày 16/6 đến ngày 24/6, Kho Dự trữ Cẩm Thạch thuộc Điểm kho dự trữ ĐK8.KV8 hoàn thành nhập 1.560 tấn gạo;…

Toàn bộ số gạo nhập kho DTQG đợt này đều bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đủ số lượng, được xếp dỡ khoa học, “ngay hàng, thẳng lối” và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh mặt hàng lương thực, đơn vị cũng đã tiếp nhận và đưa vào bảo quản an toàn 5.000 phao tròn cứu sinh đúng quy định.

Ấm lòng người dân: Xuất cấp kịp thời, đúng đối tượng

Song song với nhiệm vụ mua nhập lương thực, vật tư DTQG, công tác “xuất cấp” luôn được Chi cục DTNN khu vực VIII chuẩn bị sẵn sàng ở mức cao nhất. Phương châm đặt ra là: Khi có lệnh của cấp trên, nguồn lực dự trữ phải đến tay người dân một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện xuất cấp lương thực hỗ trợ an sinh xã hội. Theo đó, hơn 1.171 tấn gạo DTQG đã được chuyển đến tận tay Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hơn 2.776,5 tấn gạo DTQG được xuất cấp kịp thời để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, giúp các em yên tâm bám trường, bám lớp.

“Mỗi bao gạo dự trữ xuất kho không chỉ là tài sản quốc gia, mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của Đảng và Nhà nước đối với bà con vùng bão lũ, các em học sinh nghèo hiếu học. Việc giao nhận đúng đối tượng, đúng thời gian đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá rất cao từ chính quyền và Nhân dân địa phương” - Phó Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực VIII Phan Đình Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh đó, công tác bán đấu giá luân phiên đổi hàng cũng được thực hiện minh bạch, đúng quy định. Đơn vị đã hoàn thành bán đấu giá thành công toàn bộ gần 7.720 tấn gạo nhập kho từ năm 2024, bảo toàn nguồn vốn nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý hàng dự trữ.

Giữ “tay cừ, mắt sáng” tại những vùng kho kiểu mẫu

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chất lượng và bảo quản hàng dự trữ quốc gia; thực hiện nghiêm các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về số lượng và chất lượng hàng hóa.

Quản lý một khối lượng tài sản lớn của Nhà nước là một áp lực không nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, Chi cục DTNN khu vực VIII đang chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản: 8.500 tấn thóc; hơn 39.385 tấn gạo; hơn 16.011 tấn muối ăn; hơn 2.279 tấn kim loại; 38.399 phao cứu sinh các loại cùng nhiều vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn khác. Mặc dù khối lượng hàng hóa lớn, chủng loại đa dạng, phân tán tại nhiều điểm kho, nhưng công tác quản lý và bảo quản luôn được thực hiện chặt chẽ, khoa học và đúng quy định.

Mặc dù hàng hóa phân tán tại nhiều điểm kho trên địa bàn rộng, chủng loại đa dạng, nhưng công tác quản lý chất lượng luôn được kiểm soát nghiêm ngặt. Chi cục duy trì đều đặn chế độ kiểm tra chuyên quản, kiểm tra định kỳ và đột xuất. Tất cả các phương tiện, máy móc kiểm định đo lường đều được bảo dưỡng thường xuyên, giúp duy trì tình trạng hàng hóa luôn đạt chuẩn tuyệt đối, không xảy ra hư hỏng, hao hụt hay thất thoát.

Những vùng kho dự trữ hôm nay không còn vẻ “khô khô, cứng cứng” của những mảng bê tông, mà khoác lên mình diện mạo mới nhờ phong trào thi đua “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Ngăn kho kiểu mẫu” và “Vùng kho kiểu mẫu”. Cùng với đó, công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản công và đầu tư xây dựng lớn được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

Thành công toàn diện trong 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng rõ nét cho năng lực quản lý, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục DTNN khu vực VIII. Những tấn gạo dạt dào nghĩa tình, những chiếc phao cứu sinh sẵn sàng trên kệ kho không chỉ củng cố thêm tiềm lực dự trữ quốc gia, mà còn là “tấm lá chắn” vững chắc, giúp chính quyền và nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ của thiên nhiên, vững tâm phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.