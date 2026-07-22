Thị trường văn phòng Hà Nội chuyển sang cuộc đua chất lượng

Theo Savills Việt Nam, tính đến quý I/2026, Hà Nội ghi nhận khoảng 2,3 triệu m2 diện tích văn phòng cho thuê (NLA) từ 190 dự án. Từ nay đến năm 2028, thị trường dự kiến bổ sung thêm khoảng 403.000 m2 nguồn cung mới từ 20 dự án, phần lớn thuộc phân khúc hạng A và tập trung tại khu vực phía Tây cùng các quận nội thành mở rộng.

Nguồn cung gia tăng giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn đối với các chủ đầu tư. Khi nhiều dự án cùng hướng đến một nhóm khách thuê, việc chỉ sở hữu vị trí thuận lợi hoặc mức giá cạnh tranh không còn đủ để tạo khác biệt.

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp đang đánh giá văn phòng với góc nhìn toàn diện hơn. Bên cạnh chi phí thuê và vị trí, các yếu tố như chất lượng môi trường làm việc, khả năng vận hành, tiêu chuẩn phát triển bền vững, trải nghiệm nhân viên và hệ sinh thái tiện ích ngày càng được đưa vào quá trình ra quyết định từ sớm.

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào không gian làm việc chất lượng hơn nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, củng cố hình ảnh thương hiệu... Ảnh minh họa

Những tiêu chí như chứng nhận công trình xanh LEED, mặt sàn lớn với khả năng bố trí linh hoạt, quản lý vận hành chuyên nghiệp hay hệ tiện ích tích hợp bao gồm khách sạn, bán lẻ, ẩm thực (F&B) và các dịch vụ hỗ trợ đang trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể của nhiều dự án văn phòng thế hệ mới. Xu hướng này có thể được quan sát tại Lotte Mall West Lake Hanoi, IFC Hanoi hay The Office - Tiến Bộ Plaza, nơi văn phòng được phát triển như một phần của tổ hợp đa chức năng, thay vì một tòa nhà độc lập.

Theo Savills, phần lớn giao dịch văn phòng hạng A trong quý I/2026 đến từ nhu cầu di dời và nâng cấp văn phòng hiện hữu. Điều này phản ánh xu hướng nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào không gian làm việc chất lượng hơn nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, củng cố hình ảnh thương hiệu và hỗ trợ chiến lược thu hút, giữ chân nhân sự. Trong cùng kỳ, tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường đạt 86%, cho thấy các tòa nhà đáp ứng tốt nhu cầu của khách thuê vẫn duy trì sức hấp dẫn ngay cả khi nguồn cung tiếp tục gia tăng.

Ông William Gramond - Giám đốc Bộ phận Cho thuê thương mại, Savills Hà Nội nhận định, doanh nghiệp ngày càng đánh giá văn phòng theo góc nhìn rộng hơn so với trước đây. Giá thuê vẫn là một yếu tố quan trọng, nhưng không còn là tiêu chí quyết định duy nhất. Khách thuê hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không gian làm việc, khả năng vận hành của tòa nhà cũng như việc môi trường làm việc đó có thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp hay không.

“Đây cũng là lý do những dự án được đầu tư bài bản về chất lượng, tính linh hoạt và hệ tiện ích đồng bộ đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn trên thị trường” - ông William Gramond nhấn mạnh./.