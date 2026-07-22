Ngày 22/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi lên

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nối dài đà tăng. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 10h ngày 22/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.312.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.158.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.225.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.312.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.243.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.639.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.813.184 đồng/kg (mua vào) và 61.653.179 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h ngày 22/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h ngày 22/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,579 USD/ounce, tăng 1,37% so với hôm qua.

Sau nhiều phiên chịu áp lực bán, bạc đã ghi nhận nhịp hồi phục khi lực mua bắt đáy xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mức tăng hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng mới.

Các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi Fed được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất ở mức cao nhằm kiểm soát lạm phát. Chính sách tiền tệ thắt chặt khiến chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc gia tăng, qua đó hạn chế dòng tiền đổ vào thị trường kim loại quý.

Bên cạnh đó, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt, khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Nhận định về triển vọng thị trường, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho biết, đà hồi phục của bạc vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong ngắn hạn. Ông cho rằng, áp lực lớn nhất hiện nay không đến từ các tín hiệu kỹ thuật, mà chủ yếu xuất phát từ sức mạnh của đồng USD cùng môi trường lãi suất cao, khiến dòng tiền có xu hướng ưu tiên các tài sản sinh lời khác.

Ngoài các yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường bạc cũng chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Christopher Lewis, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nguồn cung toàn cầu tiếp tục trong trạng thái thiếu hụt, trong khi nhu cầu sử dụng trong các ngành điện khí hóa, năng lượng tái tạo và sản xuất công nghiệp ngày càng gia tăng.

Xét trên phương diện kỹ thuật, chuyên gia này nhận định, vùng 50 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ then chốt của thị trường. Đây là mốc giá đã nhiều lần phát huy vai trò nâng đỡ trong quá khứ và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được kiểm định nếu lực bán trên thị trường chưa có dấu hiệu suy giảm./.