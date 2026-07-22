Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Thị trường kim loại quý khởi sắc do kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm kim loại đang dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong đó, nổi bật là giá vàng liên kỳ hạn tăng 1,76%, lên 4.076 USD/ounce; giá bạc liên kỳ hạn bứt phá mạnh 3,52%, chạm mốc 58,8 USD/ounce.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Mỹ - Iran đang được thúc đẩy. Qatar, Ai Cập, Pakistan cùng các bên trung gian trong khu vực đã gửi tới Mỹ và Iran đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét đề xuất này, đồng thời thúc giục Israel tránh những động thái có thể khép lại cơ hội đàm phán.

Trong hơn 4 tháng qua, xung đột kéo dài đã tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Nhu cầu huy động vốn của Chính phủ Mỹ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nợ công ngày càng lớn, trong khi lực mua trái phiếu từ nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chững lại, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trên hầu hết các kỳ hạn. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát khiến Fed duy trì lập trường thận trọng, giữ lãi suất ở mức cao và để ngỏ khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, kỳ vọng về chính sách tiền tệ đã thay đổi đáng kể sau số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố tuần trước cho thấy, lạm phát toàn phần giảm từ 4,2% trong tháng 5 xuống 3,5% trong tháng 6, ghi nhận mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Lạm phát lõi cũng hạ xuống 2,6%.

Các số liệu này nhanh chóng làm thay đổi kỳ vọng của thị trường. Chỉ trong một phiên, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 giảm từ khoảng 42 - 46% xuống còn 16 - 17%. Tính đến thứ Hai, công cụ CME FedWatch Tool cho thấy, thị trường đang đặt cược khoảng 87% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75%. Kỳ vọng lãi suất bớt căng thẳng qua đó tạo thêm lực đỡ cho giá vàng và bạc.

Bên cạnh những yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn, cả hai kim loại quý vẫn có những động lực riêng về dài hạn. Với vàng, nhu cầu tích trữ tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục duy trì. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa ghi nhận tháng thứ 20 liên tiếp mua ròng vàng, bổ sung 15 tấn trong tháng 6. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 862 tấn vàng - gần bằng tổng khối lượng nhập khẩu vàng của cả năm 2025, nâng tổng lượng nhập khẩu kể từ năm 2015 đến nay lên mức 14.430 tấn.

Giá dầu thô nối dài đà tăng trước căng thẳng địa chính trị

Đối với thị trường dầu, kết thúc phiên giao dịch, giá hai mặt hàng dầu thô Brent và WTI tiếp tục thiết lập mốc cao nhất mới trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Giá dầu Brent đã vượt qua mốc 91 USD/thùng, tương ứng với mức tăng hơn 2%; trong khi giá dầu WTI cũng tiến sát 85 USD/thùng, chốt phiên ở trên mốc 84,9 USD/thùng.

Ngày hôm qua là ngày thứ 10 liên tiếp, Mỹ và Iran thực hiện các hành động can thiệp quân sự.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), lưu lượng tàu trung bình di chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 19/7 tiếp tục giảm xuống 10,3 lượt/ngày. Các nguồn theo dõi thị trường thương mại cũng ghi nhận hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu tại vùng biển bên ngoài eo Hormuz đã chậm lại sau một loạt vụ tấn công tàu thuyền gần đây.

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu thô. Ảnh: TL.

Bên cạnh tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz, nguy cơ kéo dài gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông càng rõ ràng hơn khi xung đột có khả năng lan sang khu vực Biển Đỏ. Sau khi tuyên bố cấm vận hàng hải ngay lập tức đối với Saudi Arabia, lực lượng Houthi tại miền Tây Yemen tiếp tục đưa ra cảnh báo các công ty vận tải biển không bốc hoặc dỡ hàng hóa tại các cảng của Saudi Arabia, nếu không họ có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của LSEG, hai tàu chở dầu thô từ Saudi Arabia đi Trung Quốc và Ấn Độ đã quay đầu ngay trên Biển Đỏ để hướng về phía Kênh đào Suez thay vì eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ phía Nam nối Biển Đỏ với Vịnh Aden sau các cảnh báo từ lực lượng Houthi, củng cố nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa và dòng chảy năng lượng qua tuyến xuất nhập khẩu thay thế chính của Saudi Arabia.

Giới đầu tư cũng đang dành sự chú ý tới nền tảng dự trữ dầu thô tại Mỹ, với báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố trong ngày hôm nay. Phần lớn các dự báo đang thiên về mức giảm dự trữ dầu thô thương mại trong ngưỡng dưới 2 triệu trong tuần vừa qua. Nếu chính xác, tuần kết thúc vào ngày 17/7 sẽ là tuần giảm thứ 12 trong 13 tuần liên tục.

Sự suy giảm liên tục kể từ đầu tháng 4 của nền tảng dự trữ dầu thô tại thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới đang khiến thị trường quan ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong mùa hè và phản ứng mạnh hơn với các thông tin tiêu cực về bất ổn địa chính trị thế giới.

Tuy nhiên, trong diễn biến ngược chiều, Viện Dầu mỏ Mỹ đã công bố ước tính tăng dự trữ hơn 2,6 triệu thùng, hỗ trợ xoa dịu phần nào những lo ngại trên.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tin tức Công ty cổ phần Hitech Finance, bất ổn nguồn cung trên thị trường quốc tế còn đến từ tình hình xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng đến an ninh tại vùng Biển Đen. Hiện Liên doanh Đường ống Caspian (CPC) đã tạm dừng tiếp nhận dầu từ Kazakhstan sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại cảng trên Biển Đen.

“Động lực chính hỗ trợ giá dầu thế giới vẫn đang là rủi ro địa chính trị khi nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ ở mức cao và đây cũng sẽ là yếu tố chính quyết định xu hướng thị trường năng lượng, cùng với yếu tố nền tảng là số liệu tồn kho dầu của Mỹ”- bà Hiền nhận định./.