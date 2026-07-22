Thị trường

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
11:52 | 22/07/2026
Diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh tới thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Những nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất đã tạo lực đỡ cho nhóm kim loại quý.
aa

Thị trường kim loại quý khởi sắc do kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm kim loại đang dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong đó, nổi bật là giá vàng liên kỳ hạn tăng 1,76%, lên 4.076 USD/ounce; giá bạc liên kỳ hạn bứt phá mạnh 3,52%, chạm mốc 58,8 USD/ounce.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Mỹ - Iran đang được thúc đẩy. Qatar, Ai Cập, Pakistan cùng các bên trung gian trong khu vực đã gửi tới Mỹ và Iran đề xuất về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét đề xuất này, đồng thời thúc giục Israel tránh những động thái có thể khép lại cơ hội đàm phán.

Trong hơn 4 tháng qua, xung đột kéo dài đã tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Nhu cầu huy động vốn của Chính phủ Mỹ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nợ công ngày càng lớn, trong khi lực mua trái phiếu từ nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu chững lại, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trên hầu hết các kỳ hạn. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát khiến Fed duy trì lập trường thận trọng, giữ lãi suất ở mức cao và để ngỏ khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Tuy nhiên, kỳ vọng về chính sách tiền tệ đã thay đổi đáng kể sau số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố tuần trước cho thấy, lạm phát toàn phần giảm từ 4,2% trong tháng 5 xuống 3,5% trong tháng 6, ghi nhận mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Lạm phát lõi cũng hạ xuống 2,6%.

Các số liệu này nhanh chóng làm thay đổi kỳ vọng của thị trường. Chỉ trong một phiên, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 giảm từ khoảng 42 - 46% xuống còn 16 - 17%. Tính đến thứ Hai, công cụ CME FedWatch Tool cho thấy, thị trường đang đặt cược khoảng 87% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75%. Kỳ vọng lãi suất bớt căng thẳng qua đó tạo thêm lực đỡ cho giá vàng và bạc.

Bên cạnh những yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn, cả hai kim loại quý vẫn có những động lực riêng về dài hạn. Với vàng, nhu cầu tích trữ tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục duy trì. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa ghi nhận tháng thứ 20 liên tiếp mua ròng vàng, bổ sung 15 tấn trong tháng 6. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 862 tấn vàng - gần bằng tổng khối lượng nhập khẩu vàng của cả năm 2025, nâng tổng lượng nhập khẩu kể từ năm 2015 đến nay lên mức 14.430 tấn.

Giá dầu thô nối dài đà tăng trước căng thẳng địa chính trị

Đối với thị trường dầu, kết thúc phiên giao dịch, giá hai mặt hàng dầu thô Brent và WTI tiếp tục thiết lập mốc cao nhất mới trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Giá dầu Brent đã vượt qua mốc 91 USD/thùng, tương ứng với mức tăng hơn 2%; trong khi giá dầu WTI cũng tiến sát 85 USD/thùng, chốt phiên ở trên mốc 84,9 USD/thùng.

Ngày hôm qua là ngày thứ 10 liên tiếp, Mỹ và Iran thực hiện các hành động can thiệp quân sự.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), lưu lượng tàu trung bình di chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 19/7 tiếp tục giảm xuống 10,3 lượt/ngày. Các nguồn theo dõi thị trường thương mại cũng ghi nhận hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu tại vùng biển bên ngoài eo Hormuz đã chậm lại sau một loạt vụ tấn công tàu thuyền gần đây.

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý
Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu thô. Ảnh: TL.

Bên cạnh tình trạng phong tỏa tại eo biển Hormuz, nguy cơ kéo dài gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông càng rõ ràng hơn khi xung đột có khả năng lan sang khu vực Biển Đỏ. Sau khi tuyên bố cấm vận hàng hải ngay lập tức đối với Saudi Arabia, lực lượng Houthi tại miền Tây Yemen tiếp tục đưa ra cảnh báo các công ty vận tải biển không bốc hoặc dỡ hàng hóa tại các cảng của Saudi Arabia, nếu không họ có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của LSEG, hai tàu chở dầu thô từ Saudi Arabia đi Trung Quốc và Ấn Độ đã quay đầu ngay trên Biển Đỏ để hướng về phía Kênh đào Suez thay vì eo biển Bab el-Mandeb - cửa ngõ phía Nam nối Biển Đỏ với Vịnh Aden sau các cảnh báo từ lực lượng Houthi, củng cố nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa và dòng chảy năng lượng qua tuyến xuất nhập khẩu thay thế chính của Saudi Arabia.

Giới đầu tư cũng đang dành sự chú ý tới nền tảng dự trữ dầu thô tại Mỹ, với báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố trong ngày hôm nay. Phần lớn các dự báo đang thiên về mức giảm dự trữ dầu thô thương mại trong ngưỡng dưới 2 triệu trong tuần vừa qua. Nếu chính xác, tuần kết thúc vào ngày 17/7 sẽ là tuần giảm thứ 12 trong 13 tuần liên tục.

Sự suy giảm liên tục kể từ đầu tháng 4 của nền tảng dự trữ dầu thô tại thị trường tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới đang khiến thị trường quan ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong mùa hè và phản ứng mạnh hơn với các thông tin tiêu cực về bất ổn địa chính trị thế giới.

Tuy nhiên, trong diễn biến ngược chiều, Viện Dầu mỏ Mỹ đã công bố ước tính tăng dự trữ hơn 2,6 triệu thùng, hỗ trợ xoa dịu phần nào những lo ngại trên.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tin tức Công ty cổ phần Hitech Finance, bất ổn nguồn cung trên thị trường quốc tế còn đến từ tình hình xung đột Nga - Ukraine ảnh hưởng đến an ninh tại vùng Biển Đen. Hiện Liên doanh Đường ống Caspian (CPC) đã tạm dừng tiếp nhận dầu từ Kazakhstan sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại cảng trên Biển Đen.

“Động lực chính hỗ trợ giá dầu thế giới vẫn đang là rủi ro địa chính trị khi nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ ở mức cao và đây cũng sẽ là yếu tố chính quyết định xu hướng thị trường năng lượng, cùng với yếu tố nền tảng là số liệu tồn kho dầu của Mỹ”- bà Hiền nhận định./.

Văn Nam
Từ khóa:
diễn biến địa chính trị giá dầu thô kim loại quý lệnh ngừng bắn Mỹ Iran kỳ vọng Fed giữ lãi suất nguồn cung dầu thô xung đột trung đông

Bài liên quan

Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

Áp lực từ thị trường năng lượng và thời tiết đè nặng lên giá đậu tương

Dành cho bạn

InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ

InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ

Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

Bộ Tài chính thay thế 2 thủ tục hành chính trong giải quyết thuế quốc tế và giao dịch liên kết

Bộ Tài chính thay thế 2 thủ tục hành chính trong giải quyết thuế quốc tế và giao dịch liên kết

Không để nguồn lực quốc gia bị “đóng băng”

Không để nguồn lực quốc gia bị “đóng băng”

Địa phương tăng tốc hiện thực hóa cơ chế đặc thù

Địa phương tăng tốc hiện thực hóa cơ chế đặc thù

“Cầm tay chỉ việc” đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống

“Cầm tay chỉ việc” đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống

Đọc thêm

Ngày 22/7: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 22/7: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (22/7) tiếp tục tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới, giá thu mua vẫn dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Ngày 22/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (22/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 33 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 4 USD/tấn.
Ngày 22/7: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều

Ngày 22/7: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (22/7) tăng - giảm trái chiều. Áp lực chốt lời cùng triển vọng nguồn cung cải thiện khiến giá cao su tại thị trường Thái Lan suy yếu, trong khi lực mua tại sàn SGX và SHFE tăng nhẹ.
Ngày 22/7: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc giảm

Ngày 22/7: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc giảm

Giá heo hơi hôm nay (22/7) giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Ngày 21/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng

Ngày 21/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/7) tiếp tục phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, triển vọng ngắn hạn của kim loại quý này vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi đồng USD duy trì sức mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ chính sách tiền tệ thắt chặt.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đến ngày 15/7 đạt 601,5 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đến ngày 15/7 đạt 601,5 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 601,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 290,5 tỷ USD; nhập khẩu đạt xấp xỉ 311 tỷ USD; nhập siêu 20,5 tỷ USD.
Ngày 21/7: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 21/7: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (21/7) tăng 100 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 97.500 - 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Ngày 21/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở ba miền trên cả nước giảm

Ngày 21/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở ba miền trên cả nước giảm

Giá heo hơi hôm nay (21/7) giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc cả ba miền, trong khi phần lớn thị trường tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu và kim loại quý

Mua, bán nông sản, thủy sản bằng bảng kê: Hiểu đúng để tránh rủi ro về thuế

Mua, bán nông sản, thủy sản bằng bảng kê: Hiểu đúng để tránh rủi ro về thuế

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Chủ động nguồn lực dự trữ, sẵn sàng phụng sự nhân dân

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Chủ động nguồn lực dự trữ, sẵn sàng phụng sự nhân dân

Thị trường văn phòng Hà Nội chuyển sang cuộc đua chất lượng

Thị trường văn phòng Hà Nội chuyển sang cuộc đua chất lượng

Ngày 22/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi lên

Ngày 22/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi lên

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công