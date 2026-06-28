Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Ngày 28/6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã Ck: HVN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội. Đại hội sẽ xem xét, thông qua các nội dung gồm: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; báo cáo kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại Vietnam Airlines đến hết năm 2025; báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 1; phương án nhân sự cùng các nội dung khác.

Đại hội ghi nhận 98 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 2,872 tỷ cổ phần, tương ứng 92,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban chủ tọa điều hành Đại hội. Ảnh tư liệu.

Lãi hợp nhất 510 tỷ đồng, sức ép giá nhiên liệu Jet A-1 tăng cao

Năm 2026 là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai giai đoạn phát triển dài hạn 2026 - 2035 trong bối cảnh môi trường kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là biến động mạnh của giá nhiên liệu do tác động từ các xung đột địa chính trị.

Giả định giá nhiên liệu bay 120 USD/thùng, lãi hợp nhất 510 tỷ đồng Quý I/2026, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 3.948 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 4, giá nhiên liệu bay tăng mạnh do xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh. Với giả định giá nhiên liệu bay bình quân 120 USD/thùng trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 của công ty mẹ đạt khoảng 101 tỷ đồng, hợp nhất khoảng 510 tỷ đồng.

Có thời điểm giá nhiên liệu Jet A1 vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt.

Trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026, ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Vietnam Airlines nêu rõ, tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp bất định khó lường.

Đặc biệt, khủng hoảng địa chính trị Trung Đông và cú sốc giá nhiên liệu bay Jet A1 gây áp lực lên thị trường năng lượng.

Nguồn: Vietnam Airlines.

Trên cơ sở đánh giá về tính khả thi của nguồn lực tàu bay và tình hình thị trường, dự kiến năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.

Doanh thu hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Vững vị thế dẫn đầu, chuẩn bị thoái vốn loạt doanh nghiệp

Trình bày tại Đại hội về kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Hàng không giai đoạn 2021 - 2025, ông Tạ Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines nêu rõ, thứ nhất, Tổng công ty đã cải thiện rõ rệt năng lực tài chính, duy trì kinh doanh có lãi ở mức cao trong hai năm 2024 và 2025, lần lượt đạt 8.415,6 tỷ đồng và 8.168,2 tỷ đồng; dòng tiền ổn định và không còn âm vốn chủ sở hữu.

Thứ hai, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường và khẳng định vai trò Hãng hàng không quốc gia. Thị phần hành khách của Vietnam Airlines Group duy trì ở mức 42 - 47% tại thị trường nội địa và 18 - 22% tại thị trường quốc tế. Tổng doanh thu hợp nhất giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 443,95 nghìn tỷ đồng.

Thứ ba, triển khai có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu đội bay.

Đáng chú ý, về tái cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu, Vietnam Airlines đã triển khai thành công hai đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với tổng giá trị phát hành đạt 16.932 tỷ đồng.

Về tái cơ cấu nguồn vốn vay, Vietnam Airlines đã hoàn thành giải ngân khoản vay tái cấp vốn với SeABank, MSB, SHB và ký các phụ lục gia hạn thời hạn trả nợ đến năm 2027.

<!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_165S--><!--cke_bookmark_165E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Về tái cơ cấu danh mục đầu tư và các doanh nghiệp vốn góp, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục đầu tư, triển khai thoái vốn tại nhiều đơn vị, đã phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tối đa 49% vốn SKYPEC và tìm nhà đầu tư thoái toàn bộ vốn Pacific Airlines.

Tại Đại hội, các cổ đông tập trung chất vấn Ban lãnh đạo về giải pháp ứng phó biến động giá nhiên liệu bay và tỷ giá; kết quả huy động, kế hoạch sử dụng hơn 9.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu, cùng lộ trình tăng vốn.

Cổ đông cũng quan tâm kế hoạch đầu tư thêm 50 máy bay thân rộng; đồng thời, đề nghị làm rõ chiến lược chuyển đổi số, sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), cũng như kế hoạch khai thác tại sân bay Long Thành...

Trả lời cổ đông tại Đại hội về sức ép giá nhiên liệu, ông Trần Văn Hữu - Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán Vietnam Airlines nhấn mạnh, với vận tải hàng không, giá nhiên liệu luôn là yếu tố đầu vào rất quan trọng, tỷ trọng chiếm khoảng 30% tổng chi phí. Cuối năm 2025, Vietnam Airlines xây dựng kế hoạch với giả định giá nhiên liệu 85 USD/thùng, nhưng giá Jet A-1 bình quân quý II đã lên khoảng 182 USD/thùng, cao hơn gần 100 USD/thùng.

“Mỗi 1 USD tăng thêm của giá nhiên liệu ảnh hưởng xấp xỉ 300 tỷ đồng cả năm. Riêng quý II, ảnh hưởng giá nhiên liệu đã làm chi phí của Tổng công ty tăng lên 7.000 tỷ đồng” - ông Hữu nêu rõ.

Trước áp lực này, Vietnam Airlines đã triển khai ngay hàng loạt biện pháp tự thân; đồng thời, nhận được sự hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách ước hơn 5.000 tỷ đồng trong quý II để giảm bớt mức lỗ. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines dự kiến lãi khoảng 2.000 tỷ đồng, dù cả năm 2026 sẽ khiêm tốn hơn.

Về tác động của tỷ giá, ông Trần Văn Hữu cho biết, hơn 60% chi phí của Vietnam Airlines là bằng ngoại tệ nên tỷ giá tăng sẽ làm chi phí tăng tương ứng. Tuy nhiên, nguồn thu ngoại tệ từ mạng bay tại 21 quốc gia, tạo nguồn thu ngoại tệ đáng kể, đặc biệt từ các đồng tiền mạnh như: bảng Anh, euro, đô la Úc..., giúp bù đắp một phần tác động này.

Trong 5 tháng đầu năm, chi phí do chênh lệch tỷ giá khoảng 260 tỷ đồng, cả năm 2026 dự kiến ở mức 800 tỷ đồng, tương đương năm 2025 và thấp hơn khoảng 35% năm 2024./.