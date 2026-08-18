Chứng khoán

Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
17:39 | 18/08/2026
Sau 3 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đảo chiều tăng hơn 4 điểm trong phiên 18/8 nhờ lực đỡ từ nhóm dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên, độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm cho thấy dòng tiền còn thận trọng và nhịp phục hồi chưa thực sự lan tỏa.
aa
Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp Chứng khoán ngày 17/8: VN-Index dần cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh

VN-Index tăng hơn 4 điểm

Sau 3 phiên VN-Index giảm điểm mạnh và cân bằng ở vùng giá quanh 1.720 điểm. Thị trường đã nỗ lực phục hồi trong phiên hôm nay. Thị trường tăng điểm tốt trong phiên sáng với thanh khoản cải thiện hơn dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu năng lượng và VinGroup. VN-Index hướng đến vùng giá 1.750 điểm và bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh, cơ cấu danh mục ở vùng giá cao. VN-Index điều chỉnh về 1.724 điểm và phục hồi trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 4,56 điểm (+0,26%) lên mức 1.732,02 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 18/8.

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 129 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 167 mã giảm giá.

Phiên giao dịch cân bằng của VN-Index khi có 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, công nghệ viễn thông và hóa chất là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, chứng khoán và bán lẻ là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 lại có diễn biến tiêu cực khi giảm -1,54 điểm, về mức 1.876,14 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Mặc dù giao dịch sôi nổi hơn so với phiên hôm qua, thanh khoản khớp lệnh vẫn ở mức thấp hơn (-22,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 550 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.872 tỷ đồng tăng 7,95% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +3,68 điểm, lên mức 282,32 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,72 điểm, về mức 127,46 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng với giá trị tại thời điểm đóng cửa đạt -768 tỷ đồng. Trong đó, VIC (-151 tỷ đồng), VPB (-117 tỷ đồng), SSI (-65 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FUESSVFL (+61 tỷ đồng), VNM (+30 tỷ đồng) và CTR (16 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 20 tỷ đồng.

Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành

Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, diễn biến giằng co cùng thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, trong khi dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành.

Tiếp diễn trạng thái suy yếu của lực cầu trong phiên sáng, VN-Index có thời điểm lùi sát tham chiếu. Lực cầu xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số cải thiện, đóng cửa tăng hơn 4 điểm lên vùng 1.732 điểm. Động lực chính đến từ nhóm dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm ngân hàng tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng
VN-Index đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm với hơn 160 mã giảm giá trên HOSE, trong khi số mã tăng chưa đến 130. Diễn biến này cho thấy dù VN-Index phục hồi, dòng tiền chưa lan tỏa rộng và mức tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc nhiều vào một số cổ phiếu trụ.

Nổi bật nhất trong phiên là nhóm dầu khí khi duy trì diễn biến tích cực trong bối cảnh nhiều nhóm ngành còn chịu áp lực điều chỉnh. Cùng với đó, VIC và VHM trở thành những trụ đỡ đáng kể cho thị trường, lần lượt tăng khoảng 1% và 1,5%. VIC, VHM cùng GAS đóng góp đáng kể vào mức tăng của VN-Index.

Trái lại, ngân hàng là nhóm tạo sức ép lớn nhất. Sắc đỏ chiếm ưu thế với TCB giảm 3%; LPB, ACB, TPB và EIB giảm từ 0,5 - 2%. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng đóng góp tới 5 trong số 8 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực khi nhiều cổ phiếu như SSI, VIX, VCI, VCK, HCM và VND giảm khoảng 1 - 2%. Ở chiều ngược lại, TCX là một trong số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh, tăng 1,5% lên gần 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến cũng phân hóa theo hướng nghiêng về bên giảm. Nhiều cổ phiếu như NLG, KDH, HQC, PDR giảm từ 0,5 - 2%. Trong khi đó, VIC và VHM tăng giá, vừa đóng vai trò nâng đỡ nhóm bất động sản, vừa hỗ trợ chỉ số chung.

Mặc dù VN-Index đã lấy lại sắc xanh sau 3 phiên giảm liên tiếp, động lực phục hồi vẫn chưa thực sự mạnh. Khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 22,8% so với mức bình quân 20 phiên, trong khi mức tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa lan tỏa rộng sang các nhóm ngành.

Dù vậy, việc dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu là điểm đáng chú ý sau nhịp điều chỉnh vừa qua. Trong ngắn hạn, diễn biến của thanh khoản và khả năng mở rộng độ rộng thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để xác nhận sức mạnh của nhịp phục hồi./.

Tấn Minh
Từ khóa:
VN Index ngày 18/8 dòng tiền thị trường chứng khoán nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ số vn30 Thanh khoản sàn HOSE

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 11/8: VN-Index giảm nhẹ sau hai phiên tăng

Chứng khoán ngày 11/8: VN-Index giảm nhẹ sau hai phiên tăng

Chứng khoán ngày 10/8: Ngân hàng, dầu khí và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tiến gần hơn tới vùng cản 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 10/8: Ngân hàng, dầu khí và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tiến gần hơn tới vùng cản 1.800 điểm

Thanh khoản sàn HOSE tháng 3/2026 tăng mạnh, hơn 1 tỷ cổ phiếu “sang tay” mỗi ngày

Thanh khoản sàn HOSE tháng 3/2026 tăng mạnh, hơn 1 tỷ cổ phiếu “sang tay” mỗi ngày

Dành cho bạn

NCB muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ đưa vốn điều lệ vượt 62.000 tỷ đồng, hướng tới top 10 toàn hệ thống

NCB muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ đưa vốn điều lệ vượt 62.000 tỷ đồng, hướng tới top 10 toàn hệ thống

Hoàn thiện khung pháp lý cho CCP, nâng chuẩn hạ tầng thị trường chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho CCP, nâng chuẩn hạ tầng thị trường chứng khoán

Hàng Việt xuất khẩu sang châu Âu đối mặt yêu cầu ngày càng cao

Hàng Việt xuất khẩu sang châu Âu đối mặt yêu cầu ngày càng cao

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn cần cách tiếp cận khác biệt

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn cần cách tiếp cận khác biệt

Chuyển đổi số càng sâu, Thống đốc yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát rủi ro, lấy hiệu quả làm thước đo

Chuyển đổi số càng sâu, Thống đốc yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát rủi ro, lấy hiệu quả làm thước đo

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương

Đọc thêm

Cổ phiếu V68 của hãng chăn ga gối đệm 35 năm tuổi chào sàn UPCoM

Cổ phiếu V68 của hãng chăn ga gối đệm 35 năm tuổi chào sàn UPCoM

(TBTCO) - "Ông chủ" thương hiệu chăn ga gối đệm Tuấn Anh vừa hoàn tất đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Cùng với nền tảng mảng kinh doanh truyền thống, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở rộng sang vật liệu công nghiệp, xơ sợi PET tái chế cũng như mở thêm thị trường trong giai đoạn tới.
Đánh thức kênh vốn trái phiếu địa phương

Đánh thức kênh vốn trái phiếu địa phương

(TBTCO) - Chỉ gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương được phát hành trong giai đoạn 2019 - 2025, đặt ra dư địa mở rộng kênh huy động vốn này cho đầu tư phát triển.
Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

(TBTCO) - Sau tuần điều chỉnh mạnh, VN-Index dần tìm lại trạng thái cân bằng trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại vẫn chưa đảo chiều khi bán ròng 588 tỷ đồng trên ba sàn. Trong đó, tâm điểm bán ròng tiếp tục là cổ phiếu VIC và VHM.
Chứng khoán phái sinh ngày 17/8: Dòng tiền dịch chuyển sang hợp đồng tháng 9 trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 17/8: Dòng tiền dịch chuyển sang hợp đồng tháng 9 trước thềm đáo hạn

(TBTCO) - VN30-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm sâu liên tiếp. Dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh trở nên thận trọng hơn nhiều, nhưng lại đang chuyển sang khá nhiều tại hợp đồng tháng 9 khi kỳ đáo hạn tháng 8 đang đến gần.
Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Trong tuần từ 10/8 - 14/8, khối ngoại mua ròng 201,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đảo chiều so với mức bán ròng 57,2 tỷ đồng của tuần liền trước đó.
Chứng khoán ngày 17/8: VN-Index dần cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh

Chứng khoán ngày 17/8: VN-Index dần cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh

Sau hai phiên giảm mạnh cuối tuần trước, VN-Index bước vào phiên đầu tuần với diễn biến giằng co và dần lấy lại trạng thái cân bằng quanh vùng 1.720 điểm. Thanh khoản giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, song lực cầu đã cải thiện tại một số nhóm cổ phiếu.
Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

(TBTCO) - Sau 7 tháng đầu năm, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận giá trị rút ròng hơn 5.800 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

(TBTCO) - Danh mục GEIS dự kiến được công bố trước thời điểm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 21/9.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng

Chứng khoán tháng 7/2026: Sắc đỏ áp đảo, giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ ETF vẫn tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 18/8: Dòng tiền chuyển dần sang hợp đồng tháng 9

Chứng khoán phái sinh ngày 18/8: Dòng tiền chuyển dần sang hợp đồng tháng 9

Phân biệt "tiền đặt cọc" và "tiền thu trước": Bí quyết tránh rủi ro do bị lập hóa đơn sai thời điểm

Phân biệt "tiền đặt cọc" và "tiền thu trước": Bí quyết tránh rủi ro do bị lập hóa đơn sai thời điểm

Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng

Từ LPBank Plus đến Lộc Phát Shop: LPBank giới thiệu các giải pháp số tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Từ LPBank Plus đến Lộc Phát Shop: LPBank giới thiệu các giải pháp số tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

BAC A BANK tặng nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng mở thẻ tín dụng

BAC A BANK tặng nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng mở thẻ tín dụng

Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng

Xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu với người nộp thuế

Xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu với người nộp thuế

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Chứng khoán LPBank chính thức lên HOSE

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu Chứng khoán LPBank chính thức lên HOSE

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -40.70
18/08 | -40.70 (7,745.06 -40.70 (-0.52%))
DJI -272.63
18/08 | -272.63 (53,459.78 -272.63 (-0.51%))
IXIC -84.25
18/08 | -84.25 (26,644.91 -84.25 (-0.32%))
NYA -103.87
18/08 | -103.87 (24,717.81 -103.87 (-0.42%))
XAX +69.16
18/08 | +69.16 (8,994.91 +69.16 (+0.77%))
BUK100P -0.69
18/08 | -0.69 (1,065.38 -0.69 (-0.06%))
RUT -10.88
18/08 | -10.88 (3,057.54 -10.88 (-0.35%))
VIX +0.69
18/08 | +0.69 (15.88 +0.69 (+4.55%))
FTSE +1.98
18/08 | +1.98 (10,722.28 +1.98 (+0.02%))
GDAXI -86.89
18/08 | -86.89 (26,251.72 -86.89 (-0.33%))
FCHI -39.86
18/08 | -39.86 (8,539.74 -39.86 (-0.46%))
STOXX50E -36.38
18/08 | -36.38 (6,494.07 -36.38 (-0.56%))
N100 -14.03
18/08 | -14.03 (1,956.88 -14.03 (-0.71%))
BFX -19.85
18/08 | -19.85 (5,742.64 -19.85 (-0.34%))
MOEX.ME -0.11
18/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +17.92
18/08 | +17.92 (25,471.15 +17.92 (+0.07%))
STI -67.06
18/08 | -67.06 (5,701.40 -67.06 (-1.16%))
AXJO -3.20
18/08 | -3.20 (9,070.00 -3.20 (-0.04%))
AORD -4.80
18/08 | -4.80 (9,274.20 -4.80 (-0.05%))
BSESN -492.70
18/08 | -492.70 (77,235.46 -492.70 (-0.63%))
JKSE +47.94
18/08 | +47.94 (6,449.83 +47.94 (+0.75%))
KLSE +7.47
18/08 | +7.47 (1,733.36 +7.47 (+0.43%))
NZ50 +144.20
18/08 | +144.20 (13,866.18 +144.20 (+1.05%))
KS11 -108.11
18/08 | -108.11 (6,869.83 -108.11 (-1.55%))
TWII -548.59
18/08 | -548.59 (45,308.68 -548.59 (-1.20%))
GSPTSE -62.35
18/08 | -62.35 (36,667.92 -62.35 (-0.17%))
BVSP -150.64
18/08 | -150.64 (166,783.56 -150.64 (-0.09%))
MXX -142.47
18/08 | -142.47 (64,254.98 -142.47 (-0.22%))
IPSA -59.68
18/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -53,233.00
18/08 | -53,233.00 (2,947,349.25 -53,233.00 (-1.77%))
TA125.TA -25.49
18/08 | -25.49 (4,000.82 -25.49 (-0.63%))
CASE30 -203.90
18/08 | -203.90 (55,211.20 -203.90 (-0.37%))
JN0U.JO -18.43
18/08 | -18.43 (7,089.57 -18.43 (-0.26%))
DX-Y.NYB 0.00
18/08 | 0.00 (99.64 0.00 (0.00%))
125904-USD-STRD -16.40
18/08 | -16.40 (2,879.88 -16.40 (-0.57%))
XDB +0.14
18/08 | +0.14 (135.48 +0.14 (+0.11%))
XDE +0.10
18/08 | +0.10 (115.81 +0.10 (+0.09%))
000001.SS +7.65
18/08 | +7.65 (3,990.30 +7.65 (+0.19%))
N225 -1,759.52
18/08 | -1,759.52 (67,460.73 -1,759.52 (-2.54%))
XDN -0.04
18/08 | -0.04 (62.73 -0.04 (-0.06%))
XDA +0.21
18/08 | +0.21 (71.06 +0.21 (+0.30%))