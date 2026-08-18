Chứng khoán ngày 18/8: VN-Index lấy lại sắc xanh, dòng tiền vẫn thận trọng

VN-Index tăng hơn 4 điểm

Sau 3 phiên VN-Index giảm điểm mạnh và cân bằng ở vùng giá quanh 1.720 điểm. Thị trường đã nỗ lực phục hồi trong phiên hôm nay. Thị trường tăng điểm tốt trong phiên sáng với thanh khoản cải thiện hơn dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu năng lượng và VinGroup. VN-Index hướng đến vùng giá 1.750 điểm và bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh, cơ cấu danh mục ở vùng giá cao. VN-Index điều chỉnh về 1.724 điểm và phục hồi trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 4,56 điểm (+0,26%) lên mức 1.732,02 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 18/8.

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 129 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 167 mã giảm giá.

Phiên giao dịch cân bằng của VN-Index khi có 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, công nghệ viễn thông và hóa chất là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, chứng khoán và bán lẻ là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 lại có diễn biến tiêu cực khi giảm -1,54 điểm, về mức 1.876,14 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Mặc dù giao dịch sôi nổi hơn so với phiên hôm qua, thanh khoản khớp lệnh vẫn ở mức thấp hơn (-22,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 550 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.872 tỷ đồng tăng 7,95% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +3,68 điểm, lên mức 282,32 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,72 điểm, về mức 127,46 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng với giá trị tại thời điểm đóng cửa đạt -768 tỷ đồng. Trong đó, VIC (-151 tỷ đồng), VPB (-117 tỷ đồng), SSI (-65 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FUESSVFL (+61 tỷ đồng), VNM (+30 tỷ đồng) và CTR (16 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 20 tỷ đồng.

Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành

Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, diễn biến giằng co cùng thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, trong khi dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành.

Tiếp diễn trạng thái suy yếu của lực cầu trong phiên sáng, VN-Index có thời điểm lùi sát tham chiếu. Lực cầu xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số cải thiện, đóng cửa tăng hơn 4 điểm lên vùng 1.732 điểm. Động lực chính đến từ nhóm dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm ngân hàng tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

VN-Index đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm với hơn 160 mã giảm giá trên HOSE, trong khi số mã tăng chưa đến 130. Diễn biến này cho thấy dù VN-Index phục hồi, dòng tiền chưa lan tỏa rộng và mức tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc nhiều vào một số cổ phiếu trụ.

Nổi bật nhất trong phiên là nhóm dầu khí khi duy trì diễn biến tích cực trong bối cảnh nhiều nhóm ngành còn chịu áp lực điều chỉnh. Cùng với đó, VIC và VHM trở thành những trụ đỡ đáng kể cho thị trường, lần lượt tăng khoảng 1% và 1,5%. VIC, VHM cùng GAS đóng góp đáng kể vào mức tăng của VN-Index.

Trái lại, ngân hàng là nhóm tạo sức ép lớn nhất. Sắc đỏ chiếm ưu thế với TCB giảm 3%; LPB, ACB, TPB và EIB giảm từ 0,5 - 2%. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng đóng góp tới 5 trong số 8 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực khi nhiều cổ phiếu như SSI, VIX, VCI, VCK, HCM và VND giảm khoảng 1 - 2%. Ở chiều ngược lại, TCX là một trong số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh, tăng 1,5% lên gần 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến cũng phân hóa theo hướng nghiêng về bên giảm. Nhiều cổ phiếu như NLG, KDH, HQC, PDR giảm từ 0,5 - 2%. Trong khi đó, VIC và VHM tăng giá, vừa đóng vai trò nâng đỡ nhóm bất động sản, vừa hỗ trợ chỉ số chung.

Mặc dù VN-Index đã lấy lại sắc xanh sau 3 phiên giảm liên tiếp, động lực phục hồi vẫn chưa thực sự mạnh. Khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 22,8% so với mức bình quân 20 phiên, trong khi mức tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa lan tỏa rộng sang các nhóm ngành.

Dù vậy, việc dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu là điểm đáng chú ý sau nhịp điều chỉnh vừa qua. Trong ngắn hạn, diễn biến của thanh khoản và khả năng mở rộng độ rộng thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để xác nhận sức mạnh của nhịp phục hồi./.