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Vingroup doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt đạt 222,3 nghìn và 20,4 nghìn tỷ đồng

11:06 | 31/07/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup (mã Ck: VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2026 đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm 2026.
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Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2026 đạt 222,3 nghìn tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2026 đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm 2026.

Với trụ cột công nghệ – công nghiệp, VinFast củng cố vị trí số 1 về thị phần xe ô tô điện tại Việt Nam với tổng sản lượng xe bàn giao trong nửa đầu năm 2026 đạt hơn 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, 6 trên 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường nội địa đều thuộc về VinFast, với năm vị trí dẫn đầu là xe Limo Green, VF3, VF5, VF6, VF MPV 7. Nhìn về nửa sau năm 2026, VinFast kỳ vọng sẽ ghi nhận doanh số lớn từ hai mẫu xe mới giới thiệu vừa qua, bao gồm VF 8 Thế hệ mới và VF 2, khi hai mẫu xe này lần lượt ghi nhận lượng đơn đặt hàng ở mức kỷ lục với tổng cộng gần 42 nghìn đơn.

Vingroup doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt đạt 222,3 nghìn và 20,4 nghìn tỷ đồng
VinFast củng cố vị trí số 1 về thị phần xe ô tô điện tại Việt Nam với tổng sản lượng xe bàn giao trong nửa đầu năm 2026 đạt hơn 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025

Nửa đầu năm 2026, doanh số toàn cầu của VinFast đạt 128.662 xe, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Hãng hiện có 474 showroom trên toàn cầu, tập trung chủ yếu tại các thị trường trọng điểm ở châu Á. VinFast liên tục nằm trong danh sách các hãng xe thuần điện bán chạy nhất tại các thị trường Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ở trụ cột thương mại dịch vụ, nửa đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu quy đổi đạt 134,2 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái với các hoạt động bàn giao tích cực và hợp tác trong các giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Saigon Park.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với trụ cột hạ tầng, Liên danh Vinhomes – VinSpeed được giao làm tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) cho dự án 5 tuyến metro tại Hà Nội dài khoảng 306 km kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và nhiều đô thị vệ tinh lớn, với mục tiêu hoàn thành năm 2030.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, VinEnergo đã ký kết hợp tác chiến lược với SunAsia Energy, phát triển các dự án điện mặt trời tại Philippines với tổng công suất lên tới 420 MWp, dự kiến đi vào vận hành năm 2027-2028. Khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ cấp điện cho khoảng 278 nghìn hộ gia đình và giảm thiểu hơn 460 nghìn tấn phát thải carbon mỗi năm./.

Quỳnh Như
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