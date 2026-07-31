Chứng khoán

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc

Tùng Linh

Tùng Linh

18:40 | 31/07/2026
(TBTCO) - Khối ngoại thu hẹp đáng kể quy mô bán ròng trong phiên cuối tháng 7, với giá trị chỉ hơn 300 tỷ đồng trên HOSE. Dòng tiền ngoại tập trung giải ngân vào Vietcombank sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận quý II tăng gần 58%.
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Sau phiên mua ròng hôm qua, giao dịch của khối ngoại lại “lệch” nhiều hơn về bên bán hơn trong phiên cuối cùng của tháng 7/2026. Các nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phiếu khá sôi động. Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.463 tỷ đồng và bán ra 2.769 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 307 tỷ đồng. Tính trên cả 3 sàn, giá trị bán ròng khoảng 362 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại hôm nay tập trung giải ngân mạnh vào cổ phiếu đầu ngành ngân hàng - Vietcombank. Ở chiều mua, VCB trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng 270,2 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Theo sau là FPT với 119,5 tỷ đồng, VIC (81,4 tỷ đồng), VRE (72,7 tỷ đồng) và FRT (62,7 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng vốn ngoại còn giải ngân vào VNM, BSR, MSB, LPB và CTG.

Động thái mua mạnh cổ phiếu VCB diễn ra ngay sau khi Vietcombank công bố kết quả kinh doanh quý II tích cực. Nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 57,9% so với cùng kỳ, trong khi lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 29.222 tỷ đồng, tăng 33,5%, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhuận. Kết quả kinh doanh khả quan cùng chất lượng tài sản ổn định đã góp phần thu hút dòng tiền ngoại quay trở lại cổ phiếu này.

Bên cạnh đó, bộ đôi công nghệ FPT và FRT cũng được khối ngoại giải ngân mạnh. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, FPT vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị hơn 16.490 tỷ đồng. Phiên mua ròng này mới chỉ giúp giảm bớt một phần nhỏ quy mô bán tích lũy trong nhiều tháng qua.

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc
Cổ phiếu Vietcombank dẫn đầu nhóm mua ròng của khối ngoại. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, VHM tiếp tục là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 249,4 tỷ đồng. Dù vậy, cổ phiếu vẫn tăng 0,95% nhờ lực cầu trong nước tiếp tục hấp thụ tốt lượng cung từ nhà đầu tư nước ngoài.

Các cổ phiếu còn lại bị bán ròng với quy mô khá phân tán. Cổ phiếu một số ngân hàng tư nhân và Novaland cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng khá nhiều. TCB đứng thứ hai với 71,8 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (68,5 tỷ đồng), NVL (65,4 tỷ đồng), ACB (59 tỷ đồng) và VIX (57,5 tỷ đồng). Ngoài ra, NLG, GEX, HPG và GMD cũng ghi nhận lực bán ròng, nhưng giá trị đều dưới 55 tỷ đồng./.

Tùng Linh
Từ khóa:
vietcombank vcb khối ngoại vn-index

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