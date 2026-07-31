Doanh nghiệp

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
18:43 | 31/07/2026
(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026, Hà Nội cần mức tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và thương mại điện tử để tạo ra năng lực tăng trưởng mới.
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Đó là thông tin tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô năm 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số” do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức chiều 31/7.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hà Nội tăng 8,22% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%; gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21% so với cùng kỳ. Đó là khoảng cách đầu tiên Thủ đô đang quyết tâm rút ngắn.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 13,44%. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP năm 2026 lên 22%. Trong khi 6 tháng đầu năm mới đạt 16,7%, điều này đồng nghĩa 6 tháng cuối năm phải vượt mức 26%. “Đây là khoảng cách thứ hai, cần cộng đồng doanh nghiệp cùng thu hẹp”- ông Trang nhấn mạnh.

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số
Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát biểu. Ảnh: Dũng Minh

Theo ông Cù Ngọc Trang, mục tiêu đột phá không thể đạt được bằng những cách làm truyền thống mà cần đổi mới các động lực tăng trưởng, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số trở thành động lực phát triển. Thành phố xác định đây không chỉ là khoảng cách cần thu hẹp mà còn là dư địa để doanh nghiệp bứt phá.

Dẫn thực tế thị trường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết mỗi ngày người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng để mua trên 12 triệu sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách vận hành của nền kinh tế toàn cầu. Theo kịch bản của Tổ chức Thương mại Thế giới, đến năm 2040, AI có thể giúp thương mại toàn cầu tăng thêm từ 34% đến 37%.

Tuy nhiên, khoảng cách trong ứng dụng AI giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ vẫn rất đáng chú ý. Theo số liệu được dẫn từ OECD, 52% doanh nghiệp lớn đã ứng dụng AI, trong khi tỷ lệ này ở doanh nghiệp nhỏ mới đạt 17,4%. Ngay cả trong nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng AI tạo sinh, chỉ khoảng 29% đưa được công nghệ vào hoạt động cốt lõi.

Theo ông Cù Ngọc Trang, Hà Nội có nền tảng thuận lợi để thúc đẩy chuyển đổi số với 221 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số. Chỉ số thương mại điện tử năm 2025 của thành phố đạt 74,7 điểm, tiếp tục đứng đầu cả nước.

Dù vậy, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ mà là thiếu sự kết nối giữa nhu cầu của doanh nghiệp với giải pháp công nghệ, nguồn lực tài chính và đơn vị đồng hành. Đây cũng là mục tiêu của diễn đàn khi tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, đơn vị công nghệ, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý.

Tại diễn đàn, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đề xuất 5 định hướng hành động, gồm: lấy bài toán kinh doanh làm trung tâm của chuyển đổi số; đưa công nghệ vào sản xuất và mở rộng thị trường; xây dựng hệ sinh thái đồng hành giữa doanh nghiệp, đơn vị công nghệ, ngân hàng và cơ quan quản lý; phát huy các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông Cù Ngọc Trang, mục tiêu của Ban tổ chức là mỗi doanh nghiệp tham dự diễn đàn có thể mang về một bài toán cần giải quyết, các đối tác đồng hành, mốc thời gian triển khai và kết quả dự kiến. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI, chuyển đổi số và thương mại điện tử hiệu quả, những thay đổi ở từng doanh nghiệp sẽ góp phần tạo ra năng suất mới, thị trường mới và động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Thủ đô.

Về phía hiệp hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME Mạc Quốc Anh cho rằng, AI và thương mại điện tử đang trở thành hai công cụ tạo sức bật trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp cần đồng thời giải quyết bốn bài toán cốt lõi: Tiếp cận đúng chính sách, ứng dụng đúng công nghệ, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng đúng thị trường.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn thu hút khoảng 250 doanh nghiệp tham gia; 67 doanh nghiệp đăng ký kết nối B2B; 12 doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ số; 32 gian trưng bày...
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội doanh nghiệp kinh tế số chuyển đổi số khoa học và công nghệ

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