Xã hội

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC 2027

Hà My

Hà My

[email protected]
17:56 | 31/07/2026
(TBTCO) - Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC 2027.
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Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết, đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức APEC và là sự kiện đối ngoại rất quan trọng của Việt Nam trong năm 2027.

“Việc Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức APEC thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế APEC dành cho Việt Nam. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trong nội khối APEC” - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

APEC
Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC 2027. Ảnh: LV

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, đây cũng là cơ hội rất tốt và quý giá để Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, năng động, con người sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Việc xây dựng mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh Năm APEC 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ nhận diện hình ảnh sẽ đồng hành xuyên suốt với tất cả các hội nghị, sự kiện, hoạt động đối ngoại và sẽ được thể hiện trên các sản phẩm truyền thông và các sản phẩm có liên quan.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong khuôn khổ Năm APEC 2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu di sản văn hóa, quảng bá ẩm thực, xúc tiến du lịch, truyền thông và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Qua đó, góp phần để các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa, sự sáng tạo và sức sống của đất nước Việt Nam.

Thông tin về cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC 2027, ông Tạ Quang Đông chia sẻ, cuộc thi mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC - cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu A - Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.

Mẫu biểu trưng bắt buộc phải tích hợp dòng chữ “APEC VIET NAM 2027” và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hay bản đồ. Yêu cầu về mỹ thuật đòi hỏi tác phấm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, mang tính duy nhất và không sao chép; màu sắc hài hòa, dễ nhận biết, thuận tiện cho việc in ấn, tuyên truyền trên nhiều chất liệu và bảo đảm hiển thị rõ nét ngay cả ở dạng đơn sắc (đen - trắng) cũng như khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận giải thưởng và 2 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng mỗi giải kèm Giấy chứng nhận giải thưởng. Đồng thời, mẫu đạt Giải Nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của Năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25/8/2026.

Hà My
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Cuộc thi sáng tác biểu trưng APEC 2027 Năm APEC 2027 apec bộ nhận diện hình ảnh APEC 2027

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