SHB báo lãi hơn 9.000 tỷ đồng nhờ thu ngoài lãi bứt tốc, tổng tài sản tiến sát 1 triệu tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã CK: SHB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, trong quý II/2026, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.436,1 tỷ đồng. Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đạt 6.708,7 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của ngân hàng.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng nổi bật khi tăng 270,7% so với cùng kỳ, đạt 2.535,9 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 67,8% lên 114,4 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cải thiện lên 27 tỷ đồng.

Đồng thời, SHB tiếp tục kiểm soát tốt chi phí khi chi phí hoạt động giảm gần 10% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 7,6% xuống còn 3.825 tỷ đồng, qua đó, hạn chế tác động lợi nhuận trong quý.

<!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_199S--><!--cke_bookmark_199E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB vẫn giữ đà tăng 1,6% lợi nhuận trước thuế, lên 9.092 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cơ cấu thu nhập của SHB tiếp tục chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm, với tổng thu nhập hoạt động đạt 17.192 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Trong đó, các nguồn thu ngoài lãi trở thành động lực tăng trưởng khi tăng gần gấp 3 lần, lên 4.986 tỷ đồng.

Nổi bật là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 277,4% cùng kỳ, đạt 3.824,6 tỷ đồng. Sự gia tăng của thu nhập dịch vụ góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu, giảm mức độ phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và nâng cao khả năng thích ứng của mô hình kinh doanh trước những biến động của thị trường.

Cùng với đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 54% lên 179,5 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác tăng 85,2% lên 865,1 tỷ đồng.

SHB tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản Về quy mô hoạt động, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHB đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025, tiếp tục tiến gần mục tiêu tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Song hành với tăng trưởng thu nhập, hiệu quả vận hành tiếp tục là một điểm nổi bật.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của SHB được duy trì ở mức 16%, cải thiện so với cùng kỳ năm 2025 và tiếp tục thuộc nhóm thấp trong ngành ngân hàng. Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong quá trình tinh gọn hoạt động, số hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và tối ưu các kênh phục vụ khách hàng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tiếp tục duy trì đà tăng 5,4%, đạt 14.449,2 tỷ đồng. góp phần giúp SHB giữ vững đà tăng trưởng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng SHB đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22% so với cuối năm 2025. Tăng trưởng tín dụng được SHB triển khai theo định hướng có chọn lọc, tập trung vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các nhóm khách hàng phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng.

Song song với mở rộng tín dụng, SHB tiếp tục chú trọng kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại ngày 30/6/2026 được kiểm soát ở mức 1,76%.

Cùng với đó, tổng huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm trước, góp phần bảo đảm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu cung ứng vốn cho thị trường.

Các chỉ tiêu an toàn tài chính của SHB tiếp tục được duy trì ở mức cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 17,05%, cao hơn mức tối thiểu 10%; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức 80,6%, thấp hơn mức trần 85%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt khoảng 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, SHB đã phát hành hơn 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Việc gia tăng vốn điều lệ góp phần nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng và tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn vốn. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, SHB sẽ chính thức vươn lên top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Nền tảng vốn của SHB tiếp tục được bổ sung từ các bước đi chiến lược. Sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của SHBFinance, SHB và Krungsri - thành viên Tập đoàn MUFG của Nhật Bản - đang thực hiện các thủ tục để hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại công ty tài chính SHBFinance. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào giữa quý III/2026./.