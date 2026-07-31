Ngân hàng - Bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%

16:00 | 31/07/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2026 (trước soát xét), theo đó, Công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 32.004 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025.
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Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%
Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%

Theo kết quả công bố, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt 32.004 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.289 tỷ đồng và 1.863 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34,5% và 33,9%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/6/2026 đạt 315.683 tỷ đồng, tương đương khoảng 12 tỷ USD, tăng 8,2% so với thời điểm 31/12/2025.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 990 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,1% và 10,2% so với cùng kỳ năm 2025, bám sát tiến độ kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 19.367 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 19.212 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026, tăng lần lượt 3,3% và 3,7% so với thời điểm 31/12/2025.

Trong tháng 6/2025, Tập đoàn Bảo Việt vinh dự được Ban tổ chức IR Awards 2026 công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin năm 2026”.

Đối với Bảo Việt, hoạt động quan hệ nhà đầu tư không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà còn là cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp với thị trường vốn. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng đề cao các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp, công bố thông tin và phát triển bền vững, việc tiếp tục đạt chuẩn công bố thông tin là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Bảo Việt trong việc xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với thông lệ tốt của thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 7.404 tỷ đồng, tăng trưởng rất khả quan 21,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh thu đạt 23.803 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thực hiện của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 517 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thực hiện tương đương mức thực hiện cùng kỳ năm 2025. Các mảng kinh doanh cốt lõi gồm môi giới, cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, trong khi tỷ lệ an toàn vốn khả dụng duy trì ở mức cao, khẳng định năng lực tài chính vững chắc và tạo dư địa cho sự phát triển bền vững.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF), tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản quản lý ròng (AUM) đạt 164.791 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 công ty quản lý quỹ có quy mô tài sản lớn nhất thị trường. Tổng doanh thu đạt 131 tỷ đồng tăng trưởng 28,1% so với cùng kỳ 2025; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.
Hồng Chi
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