Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%

Theo kết quả công bố, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt 32.004 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.289 tỷ đồng và 1.863 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34,5% và 33,9%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/6/2026 đạt 315.683 tỷ đồng, tương đương khoảng 12 tỷ USD, tăng 8,2% so với thời điểm 31/12/2025.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 990 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,1% và 10,2% so với cùng kỳ năm 2025, bám sát tiến độ kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 19.367 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 19.212 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026, tăng lần lượt 3,3% và 3,7% so với thời điểm 31/12/2025.

Trong tháng 6/2025, Tập đoàn Bảo Việt vinh dự được Ban tổ chức IR Awards 2026 công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin năm 2026”.

Đối với Bảo Việt, hoạt động quan hệ nhà đầu tư không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà còn là cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp với thị trường vốn. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng đề cao các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp, công bố thông tin và phát triển bền vững, việc tiếp tục đạt chuẩn công bố thông tin là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Bảo Việt trong việc xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với thông lệ tốt của thị trường.