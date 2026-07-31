Bất động sản

Hà Nội tăng tốc xử lý úng ngập: Nhiều điểm ngập được cải thiện sau khi các công trình khẩn cấp đi vào vận hành

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
14:53 | 31/07/2026
(TBTCO) - Biến đổi khí hậu cùng tình trạng mưa lớn cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống thoát nước của Thủ đô. Trước thực trạng này, Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hà Nội đã xác định xử lý úng ngập là một trong 5 "điểm nghẽn" cần tập trung giải quyết, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm thiểu ảnh hưởng của ngập úng đến đời sống người dân.
aa

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, qua rà soát cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngập úng là hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; nhiều công trình đầu mối, hồ điều hòa, kênh dẫn, trạm bơm còn thiếu; việc kết nối giữa các hệ thống chưa hoàn chỉnh. Hiện công suất các công trình đầu mối mới đạt khoảng 20% so với quy hoạch, trong khi diện tích hồ điều hòa đạt khoảng 18,7% theo quy hoạch năm 2013.

Để từng bước khắc phục tình trạng này, Thành phố đã triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp, gồm 5 dự án hồ điều hòa và 5 dự án hệ thống thoát nước, với mục tiêu đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026. Cùng với đó là công tác duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, phối hợp vận hành giữa hệ thống đô thị và nông thôn, chuyển đổi 21 tuyến mương tiêu nông nghiệp phục vụ tiêu thoát nước đô thị.

Hà Nội tăng tốc xử lý úng ngập: Nhiều điểm ngập được cải thiện sau khi các công trình khẩn cấp đi vào vận hành
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2

UBND Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, đồng thời bố trí 100% nhân lực, phương tiện ứng trực để vận hành hệ thống xử lý úng ngập.

Đến nay, 10 dự án khẩn cấp giai đoạn I đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào vận hành. Trong đó có 5 hồ điều hòa gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và Thụy Phương; cùng 5 dự án cải tạo hệ thống thoát nước tại các khu vực Kim Ngưu, Thụy Phương, Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn - Tây Hồ Tây và hồ Tô Lịch. Hai dự án hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc 1 thuộc giai đoạn II đang tiếp tục được triển khai bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Theo Sở Xây dựng, các dự án đã góp phần tăng khả năng kết nối hệ thống thoát nước giữa nhiều khu vực của thành phố, đồng thời bổ sung khoảng 4,8 triệu m³ dung tích điều hòa, trong đó khoảng 1,4 triệu m³ từ việc hạ mực nước các hồ hiện hữu và khoảng 3,4 triệu m³ từ các hồ điều hòa mới.

Việc tăng năng lực tiêu thoát nước được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nguy cơ ngập tại khoảng 120 trong tổng số 160 điểm úng ngập cục bộ thuộc 35 phường ở các lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ và Long Biên.

Thực tế qua các trận mưa vừa qua cho thấy nhiều khu vực đã ghi nhận sự cải thiện. Theo Sở Xây dựng, dù có nơi lượng mưa vượt 100 mm, nhiều điểm ngập đã được kiểm soát tốt hơn, thời gian rút nước giảm và hệ thống vận hành ổn định hơn.

Tại các khu vực Võ Chí Công, Resco, Ecohome và Mỹ Đình, mực nước ngập chỉ khoảng 15 - 20 cm và rút trong khoảng 30 phút sau khi mưa kết thúc. Các khu vực Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và An Khánh cũng được cải thiện khả năng tiêu thoát nước, không phát sinh ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, theo Sở Xây dựng, trong các trận mưa vừa qua, thành phố không xuất hiện các điểm ngập sâu kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến giao thông. Trước đây, với lượng mưa từ 70-100 mm/giờ, Hà Nội thường ghi nhận khoảng 71 điểm úng ngập cục bộ, trong đó khoảng 40 điểm trên các tuyến đường chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực xảy ra úng ngập cục bộ. Trong trận mưa ngày 25/7, các điểm như Nguyễn Gia Bồng, Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, Phú Xá, Vĩnh Hưng, Thái Hà, Nguyễn Đình Tứ, Lệ Mật... xuất hiện ngập do lượng mưa trong thời gian ngắn vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống. Sau khi mưa kết thúc, nước cơ bản rút sau khoảng 15-30 phút.

Đối với trận mưa ngày 27/7, khu vực dốc La Pho - Thụy Khuê và ngõ 42 Giang Văn Minh xảy ra ngập cục bộ. Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của việc thi công tuyến cống hóa mương Thụy Khuê và mương Ngọc Hà.

Sở Xây dựng cũng cho rằng, ngay cả tại nhiều đô thị lớn trên thế giới như Thượng Hải, Seoul, London hay New York, các trận mưa có cường độ khoảng 100 mm/giờ vẫn có thể gây ngập. Vì vậy, mục tiêu của các giải pháp hiện nay là giảm thiểu thiệt hại và rút ngắn thời gian ngập, thay vì loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngập úng.

Để chủ động ứng phó trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão năm 2026, Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như duy tu, nạo vét hệ thống cống, kênh, mương, sông và hồ điều hòa; bảo dưỡng các trạm bơm; bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu; đồng thời hoàn thiện quy trình vận hành các công trình mới sau từng trận mưa để phát huy tối đa hiệu quả.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong xử lý các điểm ngập theo phân cấp, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước tại các dự án đầu tư, đồng thời triển khai phương án phân luồng giao thông theo các kịch bản ngập tại 141 điểm từng ghi nhận úng ngập.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh 12 dự án thoát nước theo quy hoạch; ưu tiên đầu tư các công trình đầu mối, hồ điều hòa, trạm bơm và kênh dẫn tại các lưu vực trọng điểm.

Song song với đó là nghiên cứu triển khai Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành giai đoạn 2026-2030, ứng dụng khoa học, công nghệ trong điều hành hệ thống thoát nước, kiểm soát chặt quy hoạch nền và từng bước áp dụng mô hình “thành phố bọt biển” nhằm nâng cao khả năng giữ nước, điều tiết và tái sử dụng nước mưa.../.

Thực hiện 10 dự án khẩn cấp giai đoạn I: gồm 5 dự án hồ điều hòa (Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương) và 5 dự án hệ thống gồm (cải tạo hạ lưu Kim Ngưu; cải tạo kênh Thụy Phương nối với sông Tô Lịch ; cải tạo trạm bơm và hệ thống thoát nước giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long; xử lý úng ngập khu vực Ngoại Giao Đoàn, Resco Ecohome, Tây Hồ Tây; bổ sung trạm bơm hồ điều tiết mực nước hồ khu vực Tô Lịch) đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành phục vụ giải quyết úng ngập trong các trận mưa vừa qua.

Đối với 02 dự án khẩn cấp giai đoạn II: gồm 2 dự án hồ điều hòa (Chèm và Liên Mạc 1) đang triển khai đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa.
Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội xử lý úng ngập công trình khẩn cấp

Bài liên quan

Hà Nội vận hành nền tảng truyền thông số dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân

Hà Nội vận hành nền tảng truyền thông số dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân

Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội

Tiêu dùng nội địa - điểm tựa tăng trưởng của Hà Nội

Hà Nội ra Chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Hà Nội ra Chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Dành cho bạn

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Nội lực doanh nghiệp quyết định sức bền của thị trường chứng khoán

Nội lực doanh nghiệp quyết định sức bền của thị trường chứng khoán

"Tích cốc phòng cơ" cho đại ngàn Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

"Tích cốc phòng cơ" cho đại ngàn Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Đầu tư công bước vào “cuộc đua” KPI

Đầu tư công bước vào “cuộc đua” KPI

Vietnam Airlines thu hơn 76.500 tỷ đồng, báo lãi gần 4.200 tỷ đồng bất chấp "bão" giá nhiên liệu bay

Vietnam Airlines thu hơn 76.500 tỷ đồng, báo lãi gần 4.200 tỷ đồng bất chấp "bão" giá nhiên liệu bay

Đánh thức dư địa tăng trưởng từ doanh nghiệp tư nhân

Đánh thức dư địa tăng trưởng từ doanh nghiệp tư nhân

Đọc thêm

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025

(TBTCO) - Doanh thu từ các dự án đang triển khai bán hàng như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TP. Hồ Chí Minh), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) giúp Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.136,8 tỷ đồng và 197,18 tỷ đồng, tăng 166% và 37% so với cùng giai đoạn năm 2025.
Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

(TBTCO) - Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung khái niệm "chung cư có thời hạn". Đây là chung cư được xác định thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế căn cứ theo kết luận kiểm định chất lượng công trình.
Đề xuất bổ sung loại hình bất động sản đưa vào kinh doanh

Đề xuất bổ sung loại hình bất động sản đưa vào kinh doanh

(TBTCO) - Theo dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), phạm vi bất động sản đưa vào kinh doanh được bổ sung bao gồm loại hình nhà có mục đích lưu trú và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng bao gồm các diện tích sàn phục vụ mục đích thương mại, văn phòng hoặc công năng hỗn hợp.
Kỳ vọng lớn từ tuyến đường sắt mới Hà Nội - Đồng Đăng

Kỳ vọng lớn từ tuyến đường sắt mới Hà Nội - Đồng Đăng

(TBTCO) - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng khổ 1.435 mm dài 138 km được kỳ vọng góp phần hình thành hành lang vận tải đường sắt mới, tăng cường kết nối của Việt Nam với mạng đường sắt Á - Âu và thúc đẩy vận tải liên vận quốc tế.
Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai

Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đề xuất đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai. Giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch.
Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

(TBTCO) - Doanh nghiệp bất động sản đang đối mặt áp lực tái cấp vốn khi khoảng 60.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong nửa cuối năm 2026. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục làm gia tăng chi phí vốn và sức ép dòng tiền đối với nhiều doanh nghiệp.
Lãi suất vay mua nhà "neo" hai con số, kỳ vọng hạ nhiệt không dễ

Lãi suất vay mua nhà "neo" hai con số, kỳ vọng hạ nhiệt không dễ

(TBTCO) - Lãi suất vay mua nhà lên hai con số ngay giai đoạn ưu đãi, trong khi nhiều khoản vay bước vào giai đoạn lãi suất thả nổi, khiến áp lực trả nợ gia tăng và sức cầu bất động sản suy yếu. Dù người mua nhà mong ngóng "hạ nhiệt", kịch bản giảm lãi suất vẫn khó xảy ra, ít nhất trong năm 2026.
Sửa Luật Đất đai: Kỳ vọng tạo đột phá cho cơ chế tài chính đất đai

Sửa Luật Đất đai: Kỳ vọng tạo đột phá cho cơ chế tài chính đất đai

(TBTCO) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng đang lấy ý kiến đã đề xuất nhiều thay đổi quan trọng đối với chính sách tài chính đất đai và cơ chế giá đất. Những sửa đổi này hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn lực đất đai và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hơn 143.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghiệp tại Gia Lai sau 7 tháng

Hơn 143.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghiệp tại Gia Lai sau 7 tháng

Hà Nội tăng tốc xử lý úng ngập: Nhiều điểm ngập được cải thiện sau khi các công trình khẩn cấp đi vào vận hành

Hà Nội tăng tốc xử lý úng ngập: Nhiều điểm ngập được cải thiện sau khi các công trình khẩn cấp đi vào vận hành

Ngành Thuế khẩn trương đưa chính sách, pháp luật thuế mới vào cuộc sống

Ngành Thuế khẩn trương đưa chính sách, pháp luật thuế mới vào cuộc sống

Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

Nhà ở xã hội miền Trung: Nét vẽ “thanh đậm” lệch pha giữa các địa phương

Nhà ở xã hội miền Trung: Nét vẽ “thanh đậm” lệch pha giữa các địa phương

Giá vốn tăng mạnh bào mòn lợi nhuận, Dabaco báo lãi quý II giảm 43%

Giá vốn tăng mạnh bào mòn lợi nhuận, Dabaco báo lãi quý II giảm 43%

Ngã rẽ mới của Dự án Tổ hợp công nghiệp đường sắt

Ngã rẽ mới của Dự án Tổ hợp công nghiệp đường sắt

PVFCCo - Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

PVFCCo - Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Nhập khẩu nguyên liệu tăng trong tháng 7, Hải quan cảng Nha Trang thu ngân sách hơn 62 tỷ đồng

Nhập khẩu nguyên liệu tăng trong tháng 7, Hải quan cảng Nha Trang thu ngân sách hơn 62 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam

Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương

Ngày 29/7: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng