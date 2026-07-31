Bất động sản

Nhà ở xã hội miền Trung: Nét vẽ “thanh đậm” lệch pha giữa các địa phương

Hà Minh

Hà Minh

13:34 | 31/07/2026
(TBTCO) - Xây dựng nhà ở xã hội tại miền Trung đang có những nét vẽ “thanh đậm” khác nhau. Có địa phương đã đạt hơn 5.000 căn nhà ở xã hội nhưng cũng có địa phương số lượng chưa đến 500 căn...
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Khoảng cách

Tại miền Trung, tỉnh Gia Lai đang dẫn đầu với 5.045 căn nhà ở xã hội (NƠXH) hoàn thành, bao gồm: Nhà ở xã hội Bông Hồng tại phường Quy Nhơn Nam với khoảng 783 căn; Nhà ở xã hội Lamer 3 với khoảng 858 căn; Nhà ở xã hội Long Vân 1 khoảng 1.265 căn… Lộ trình trong năm 2026, Gia Lai sẽ xây dựng xong 2.000 căn, nâng tổng số lên hơn 7.000 căn nhà ở xã hội hoàn thành. Như vậy, xét về tổng quan tiến độ, báo cáo của Sở Xây dựng Gia Lai cho thấy đã đạt gần 50%/16.413 căn đang triển khai thực tại các dự án, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương giai đoạn 2025 - 2030 sẽ sớm hoàn thành.

Nhà ở xã hội miền Trung: Nét vẽ “thanh đậm” lệch pha giữa các địa phương
Khu vực quy hoạch và xây dựng nhà ở xã hội phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng gắn với KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu. Ảnh: Hà Minh

Sau Gia Lai, Đà Nẵng với gần 3.000 căn đã được đưa ra thị trường tại các dự án Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside; Khu chung cư thu nhập thấp Hòa Khánh; Chung cư cho người có công với cách mạng Vũ Mộng Nguyên; Chung cư Blue House An Trung; Nhà ở xã hội Đại Địa Bảo; khối NƠXH 2 của dự án Ecohome Hòa Hiệp… Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, không tính số căn hộ đã hoàn thành, hiện có 20 dự án với hơn 18.200 căn hộ đang triển khai (13 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và 7 dự án đang thi công). Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6.000 căn NOXH, khả năng vượt chỉ tiêu đề ra.

Đà Nẵng vừa phê duyệt 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển NOXH. Trong đó, 24 khu vực đang triển khai dự án và 89 khu vực dự kiến triển khai, như: Ô quy hoạch VS1-5D NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Chung cư số 10 Trịnh Công Sơn), 0,7 ha; Ô quy hoạch VS4-5 NOXH2 thuộc Quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Khu đất A2-4, đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn) 0,7 ha; Ô quy hoạch 5-NOXH3 và Ô quy hoạch 5-NOXH4 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao (Nhà ở xã hội tại lô đất B4-1, B4-2 tại Khu TĐC Hòa Hiệp 4) 4,4 ha; Ô quy hoạch ST2-4E NOXH3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở xã hội tại khu đất số 5 - Khu B Nam cầu Cẩm Lệ), 2,9 ha thuộc phường Hòa Xuân; Ô quy hoạch ST2-4E NOXH1 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (Nhà ở xã hội tại khu đất số 3 - Khu B Nam cầu Cẩm Lệ + Khu đất nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Trương Vĩnh Ký) 1,8 ha thuộc phường Hòa Xuân.

Tiếp sau Đà Nẵng, Khánh Hòa với 2.699 căn được hoàn thành từ năm 2025 và đang tiếp tục xây dựng 866 căn còn lại đang hoàn thiện. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 12 dự án NOXH đang triển khai. Trong đó, tại phường Bắc Nha Trang, dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II dự kiến hoàn thành phần móng trước tháng 9/2026, hoàn thành phần thô khoảng 500 căn trong năm nay; dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hải và HHO-05 hoàn tất thủ tục quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2026. Hai dự án CT01 và CT02 tại phường Nam Nha Trang cũng đã khởi công từ đầu năm, tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Với Huế, đang có 4 dự án NOXH triển khai thi công, số lượng 3.187 căn hộ. Trong đó, 757 căn hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Cuối tháng 3/2026 vừa qua, hai dự án NƠXH với gần 1.000 căn hộ được khởi công xây dựng gồm: Nhà ở xã hội Bàu Vá (Eco Hill) và Dự án nhà ở xã hội Chân Mây. Có số lượng NOXH khiêm tốn tại miền Trung, Quảng Ngãi đến tháng 7/2026 mới hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng 412 căn; Quảng Trị mới có 3 dự án hoàn thành với 574 NOXH.

Và nỗ lực gỡ vướng

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, từ nay đến hết năm 2026, Huế sẽ khởi công thêm dự án NƠXH mới nâng số lượng căn hộ khoảng 8.489, cơ bản đáp ứng và vượt chỉ tiêu phát triển NƠXH được Thủ tướng Chính phủ giao trong giai đoạn 2025 - 2030. Tại Đà Nẵng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Tuấn cho hay, dù cấp thẩm quyền đã áp dụng “luồng xanh” đẩy nhanh tiến độ nhưng chương trình vẫn gặp khó khăn, vướng mắc và đã đề xuất Bộ Xây dựng tháo gỡ, nhất là liên quan đến Nghị định 192/2025/NĐ-CP. Ngoài ra, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc rà soát, đánh giá hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng theo hiện trạng khu vực hay theo quy hoạch được duyệt; hướng dẫn quy định chuyển tiếp việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn cho phần diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội...

Với Quảng Ngãi, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 được Chính phủ giao là 8.100 căn, ông Nguyễn Công Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong các quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh; ưu tiên bố trí tại các khu vực có hạ tầng giao thông, điều kiện sinh hoạt thuận lợi, gần khu công nghiệp, khu đô thị, khu vực tập trung đông lao động, cự ly di chuyển hợp lý để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, một số địa phương miền Trung đang có tiến độ xây dựng NƠXH tích cực với lộ trình rõ ràng. Trong đó, Huế đã bố trí quỹ đất dồi dào, vị trí có hạ tầng kết nối sẽ tạo đà phát triển đời sống cư dân khi vào ở. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận định năm 2026, dự lường những khó khăn, Huế chỉ đạt hơn 1.700 căn, trong khi kế hoạch 3.200 căn, thiếu khoảng 1.500 căn nên TP Huế cần có giải pháp quyết liệt để không bị lỗi nhịp kế hoạch trong năm tới.

Với TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, có chuyển biến rõ rệt. “Năm 2025 đã hoàn thành chỉ tiêu được giao và năm 2026 đang triển khai rất cụ thể, nếu hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội, sẽ vượt chỉ tiêu năm nay” - lãnh đạo Bộ Xây dựng kỳ vọng.

Hà Minh
Từ khóa:
nhà ở xã hội miền trung nhà ở xã hội gia lai TP. Huế đà nẵng

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