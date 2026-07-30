Đà Nẵng thúc tiến độ dự án hơn 1.000 tỷ đồng, chốt hạn bàn giao mặt bằng

Sau gần 10 năm, dự án vẫn vướng mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và đã nhiều lần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 32 km, tổng mức đầu tư gần 1.060 tỷ đồng, thời gian thực hiện được gia hạn đến ngày 31/12/2027.

Dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam được phê duyệt từ năm 2016 đến nay vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Chung

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 24,99/31,48 km (đạt 79,38%), còn lại khoảng 6,49 km chưa bàn giao mặt bằng.

Các địa phương có dự án đi qua vẫn còn nhiều hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa hoàn thành. Tổng khối lượng thực hiện đến nay đạt 44,45% khối lượng hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho hay, để đảm bảo kế hoạch thi công hoàn thành dự án trong tháng 6/2027, Ban đề nghị các cơ quan đơn vị, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng và UBND các xã thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố, tập trung quyết liệt, tháo gỡ các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch đối với các thửa đất nông nghiệp, các thửa đất ở không vướng tái định cư trước ngày 31/8/2026; các khu tái định cư hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2026 để bố trí các hộ tái định cư.

“Ban Quản lý sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu đá phục vụ công trình. Đồng thời, tập trung yêu cầu nhà thầu tăng cường vật tư, thiết bị, tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu” - ông Thường nhấn mạnh.

Chốt thời gian giải phóng mặt bằng

Liên quan đến dự án này, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn 8362/VP-ĐTĐT về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn của dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND các xã và các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công ngay trên các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, tiếp nhận mặt bằng đến đâu, thi công dứt điểm đến đó.

Đối với khu tái định cư được giao làm chủ đầu tư thuộc các khu Tiên Cảnh, Tiên Hiệp, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để bố trí đất tái định cư cho người dân, bảo đảm tiến độ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, UBND các xã có dự án đi qua và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm 298 hồ sơ còn lại; hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả, vận động các hộ dân nhận tiền, bảo đảm hoàn thành việc bồi thường, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo UBND các xã có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ. Riêng UBND xã Tiên Phước khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với các hạng mục còn lại tại Khu tái định cư Đồng Chùa.

Công ty Điện lực Đà Nẵng khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống điện trên tuyến, ưu tiên các đoạn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án./.