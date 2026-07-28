Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá, Australia là đối tác phát triển quan trọng, có cách tiếp cận thực chất, gắn liền với nhu cầu phát triển và luôn đồng hành cùng Việt Nam qua nhiều giai đoạn. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực của Australia trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp TS. Anne Aly - Bộ trưởng Phát triển quốc tế Australia. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Anne Aly và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã gửi thư thông báo Chính phủ Australia sẽ cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng trị giá khoảng 98,3 triệu đô la Australia cho Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2027. Cam kết này góp phần thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và Kế hoạch đối tác phát triển (DPP).

Về hợp tác kinh tế - thương mại, 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia đạt 8,2 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Australia 3,8 tỷ USD, tăng 25,1%; nhập khẩu 4,3 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2025.

Nhấn mạnh, quan hệ thương mại giữa hai nước đang mở rộng cả về quy mô lẫn tốc độ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Australia quan tâm, hợp tác thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều tương xứng với dòng vốn thương mại.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thêm, các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép cho Đại học RMIT về cơ bản đã được giải quyết. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian hoạt động của dự án Phân hiệu Trường Đại học RMIT Việt Nam tại Hà Nội. Đại học RMIT sẽ là một cơ sở đào tạo quan trọng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Cũng tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn hai bên sớm ký kết chương trình hợp tác Việt Nam - Australia về phát triển kinh tế thông qua 4 chương trình gồm năng lượng, thương mại, giao thông và kinh tế.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam cần phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, dựa trên khoa học - công nghệ; đồng thời kinh tế tư nhân phải thực sự trở thành một động lực trong thời gian tới theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với chương trình kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% để đến năm 2030, theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp phát triển.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá, chương trình hỗ trợ của Australia trong hợp phần về kinh tế tư nhân là rất quan trọng, đặc biệt là hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đây cũng là nội dung có ý nghĩa rất lớn.

Vấn đề đặt ra là sớm ký kết và đưa chương trình này vào thực tế để phát huy hiệu quả, đồng thời đặc biệt coi trọng việc đánh giá kết quả thực hiện dự án dựa trên các đầu ra cụ thể.

Bộ trưởng kỳ vọng phía Australia hỗ trợ Việt Nam về đối tác, công nghệ, kinh nghiệm, đặc biệt là thúc đẩy kết nối kinh doanh, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tham gia chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản, chế biến sâu. Từ đó, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và tạo ra giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp đoàn công tác Australia do TS. Anne Aly dẫn đầu. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Cũng theo Bộ trưởng, Việt Nam hiện có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%. Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển lớn mạnh hơn.

Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Australia trong xây dựng chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, để hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này tốt hơn, từ việc tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp cận vốn, tiếp cận đất đai, tiếp cận khoa học - công nghệ, tiếp cận thị trường đến hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra, cùng với mục tiêu duy trì tăng trưởng cao, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bộ trưởng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Anne Aly cảm ơn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ về những cơ hội hợp tác trong thời gian tới; đồng thời, bày tỏ vui mừng khi các vấn đề liên quan đến giấy phép của Trường Đại học RMIT đang có những tiến triển tích cực.

Trao đổi thêm các chương trình hợp tác, TS. Anne Aly cho biết, chương trình phát triển về thích ứng với biến đổi khí hậu là một lĩnh vực then chốt mà hai bên có thể tiếp tục hợp tác, nhất là trong quản lý nguồn nước.

Về định hướng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Anne Aly nêu rõ, Australia hiện có khoảng 2,8 triệu doanh nghiệp nhỏ, những thách thức mà khu vực doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt ở Australia cũng tương tự như tại nhiều quốc gia khác. Làm thế nào để doanh nghiệp chuyển từ quy mô nhỏ lên vừa, từ vừa lên lớn, duy trì khả năng phục hồi và phát triển bền vững? Đây cũng là bài toán đặt ra đối với các chính phủ trong việc tạo lập môi trường và các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài.

TS. Anne Aly bày tỏ mong muốn, chương trình phát triển của Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đây là dịp rất hiệu quả để Australia lắng nghe và hiểu rõ hơn các ưu tiên phát triển của Việt Nam, qua đó, tăng cường các hoạt động hợp tác phù hợp trong thời gian tới./.