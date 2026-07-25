Infographics: Qua kiểm tra, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính khoảng 34 nghìn tỷ đồng

Hà Nội ra Chỉ thị triển khai kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm
(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Chỉ thị về kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13,44% trong nửa cuối năm, đồng thời yêu cầu các sở, ngành chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm đầu ra và mức đóng góp vào tăng trưởng làm căn cứ đánh giá trách nhiệm.