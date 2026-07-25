Tài chính

Infographics: Qua kiểm tra, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính khoảng 34 nghìn tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
09:28 | 25/07/2026
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2026, Bộ đã thực hiện khoảng 22 nghìn cuộc kiểm tra. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính khoảng 34 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 14 nghìn tỷ đồng, kiến nghị giảm lỗ, giảm khấu trừ và xử lý tài chính khác gần 20 nghìn tỷ đồng.
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Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
kiến nghị xử lý tài chính bộ tài chính 6 tháng đầu năm 2026

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