Infographics: Qua kiểm tra, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính khoảng 34 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Sau nhiều năm triển khai, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn là bài toán không dễ. Năm 2026, khi yêu cầu giải ngân 100% nguồn vốn được đặt ra đã cho thấy áp lực rất lớn trong bối cảnh thời gian thực hiện không còn nhiều. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, cùng một nguồn vốn nhưng tiến độ thực hiện lại có sự chênh lệch đáng kể. Việc tìm đúng điểm nghẽn và tháo gỡ ngay từ nơi phát sinh đang được đặt ra.