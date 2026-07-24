Bộ Tài chính hợp tác với Bloomberg phát triển thị trường tài chính và chuẩn bị cho APEC 2027

Mở rộng không gian hợp tác và phát triển trung tâm tài chính

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao quy mô và mạng lưới toàn cầu của Bloomberg, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng 2 Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Mặc dù khung khổ pháp lý và mô hình tổ chức đã từng bước được hình thành, nhưng để vận hành hiệu quả, Việt Nam vẫn rất cần các điều kiện nền tảng như: Nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành tài chính; Hạ tầng công nghệ tài chính (Fintech) hiện đại; Khả năng kết nối sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.

“Chúng tôi coi 2 trung tâm tài chính quốc tế này là cửa ngõ kết nối Việt Nam với thị trường toàn cầu, tạo điều kiện để các dòng vốn lưu chuyển thuận lợi hơn theo cả hai chiều” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề xuất Bloomberg tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, đồng thời quan tâm phát triển hoạt động thêm tại Đà Nẵng trong bối cảnh địa phương này đang được định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế gắn với khu đô thị đa chức năng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Ngoài ra, Bộ Tài chính mong muốn Bloomberg chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Đề án phát triển thị trường tài chính Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ cho Năm APEC 2027

Về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 do Việt Nam đăng cai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Tài chính sẽ chủ trì nhiều hội nghị quan trọng như các cuộc họp cấp Bộ trưởng Tài chính, Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương cùng các phiên thảo luận về thị trường vốn. Bộ Tài chính mong muốn Bloomberg đồng hành chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ truyền thông và lan tỏa các sáng kiến của Việt Nam ra thế giới.

Để hiện thực hóa các cam kết, hai bên thống nhất thành lập Nhóm công tác chung, giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đầu mối phối hợp với Bloomberg, tập trung trước mắt vào công tác chuẩn bị cho APEC 2027.

Bloomberg cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam

Đại diện Bloomberg, ông Bing Li cho biết tập đoàn hiện hoạt động tại hơn 172 quốc gia và vùng lãnh thổ với 28.000 nhân viên, sở hữu thế mạnh vượt trội về công nghệ tài chính (hơn 11.000 kỹ sư) và mạng lưới truyền thông quy mô lớn (3.000 phóng viên, xuất bản 9.000 tin bài/ngày).

Ông Bing Li - Chủ tịch Tập đoàn Bloomberg khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Hướng tới mốc kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam vào năm 2026, ông Bing Li khẳng định Bloomberg mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam trong các lĩnh vực tiên phong như Fintech, AI, giáo dục và phát triển cộng đồng tài chính.

Đối với APEC 2027, Chủ tịch Bloomberg cam kết sẽ huy động toàn bộ nguồn lực toàn cầu của tập đoàn - từ công nghệ, truyền thông đến mạng lưới kết nối - để hỗ trợ Việt Nam quảng bá hình ảnh và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Nhân dịp này, ông Bing Li cũng trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự các diễn đàn toàn cầu do Bloomberg tổ chức trong thời gian tới, tiêu biểu như Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum), nhằm gia tăng kết nối với các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư thế giới.