Bộ Tài chính đề xuất khung chi thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo dự thảo, Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 1709/QĐ-BYT ngày 12/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước để triển khai Chương trình, việc quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ hoặc theo thỏa thuận giữa nhà tài trợ với bên tiếp nhận. Trường hợp nhà tài trợ không có yêu cầu hoặc chưa có thỏa thuận với Bộ Tài chính về nội dung, mức chi thì áp dụng theo các quy định tại Thông tư này.

Dự thảo cũng quy định, đối với các hoạt động, nhiệm vụ của Chương trình có lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác thì việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Thông tư và Điều 13 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông tư không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi tiêu tài chính, cũng như các hoạt động của tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình được bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển và thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định cụ thể về nguồn kinh phí chi thường xuyên; việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. Đồng thời hướng dẫn nội dung và mức chi đối với nhiều hoạt động phục vụ triển khai Chương trình như: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; công tác phí; hội nghị, hội thảo; thông tin, tuyên truyền; phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, in ấn tài liệu; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; dịch thuật, hiệu đính tài liệu; thuê chuyên gia và tổ chức tư vấn độc lập; điều tra, khảo sát, thống kê; học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước; sơ kết, tổng kết; tiếp khách trong nước, quốc tế; vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị, vật tư; thuê người dẫn đường; mua thuốc, vật tư, sinh phẩm thiết yếu và các nội dung chi khác theo quy định.

Đáng chú ý, đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật, dự thảo đề xuất quy định cụ thể mức chi truyền thông tại cộng đồng. Theo đó, tiền công xây dựng tin, bài là 100.000 đồng đối với tin, bài dưới 350 từ; 150.000 đồng đối với bài từ 350 từ đến dưới 600 từ và 200.000 đồng đối với bài từ 600 từ trở lên. Tiền công phát thanh viên trên đài truyền thanh cấp xã là 60.000 đồng đối với tin, bài dưới 350 từ và 80.000 đồng đối với tin, bài từ 350 từ trở lên, tối đa 160.000 đồng mỗi buổi. Các tin, bài phát thanh từ lần thứ hai trở đi được lồng ghép vào hoạt động thường xuyên của đài truyền thanh cấp xã.

Đối với hoạt động tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng, dự thảo quy định hỗ trợ chi phí đi lại cho người tư vấn theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC. Người tư vấn được hỗ trợ tiền công 20.000 đồng cho mỗi người được tư vấn trong một lần hoặc 100.000 đồng mỗi buổi tư vấn, tối đa 400.000 đồng/người/tháng; mỗi người được tư vấn tối đa 3 lần/tháng. Riêng chế độ hỗ trợ đối với người thực hiện tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người sau cai nghiện, cũng như chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

Đối với các hoạt động tổ chức mít tinh, tháng hành động, chiến dịch truyền thông và chiến dịch truyền thông lồng ghép, dự thảo đề xuất hỗ trợ 50.000 đồng/người/buổi đối với người tổ chức, giám sát, vận động và tư vấn, ngoài chế độ công tác phí hiện hành. Người tham gia chiến dịch cũng được hỗ trợ 50.000 đồng/người/buổi; số lượng người tham gia do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao.

Ngoài ra, dự thảo còn quy định thanh toán tiền công phát thanh viên, hỗ trợ chi phí xăng xe theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC và chi thuê phương tiện đi lại, hội trường, địa điểm, bàn ghế, trang thiết bị cùng các chi phí cần thiết khác trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.