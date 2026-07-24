Thống nhất cách thực thi luật thuế mới

Gỡ vướng để chính sách thuế mới đi vào thực tiễn

Tại Hội nghị, một trong những nội dung xuyên suốt được cơ quan thuế nhấn mạnh là bảo đảm các quy định thuế mới được triển khai thống nhất, đúng tinh thần của chính sách, qua đó giảm rủi ro và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ cùng với việc nhiều quy định mới về thuế và quản lý thuế có hiệu lực, doanh nghiệp đứng trước không ít khó khăn trong việc tiếp cận, hiểu đúng và áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật. Vì vậy, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách.

Theo ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, một chính sách thuế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai minh bạch, đi vào thực tiễn, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thay vì làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thuế làm rõ điều kiện hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp; hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định tăng thêm, tỷ trọng đầu tư cũng như quy định về các khoản chi phí được trừ như tiền thuê đất, phí quản lý hạ tầng hay chi phí bản quyền, công nghệ trả cho công ty mẹ ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cũng thu hút sự quan tâm lớn, nhất là việc thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, xác định tình trạng cư trú của lao động nước ngoài, thủ tục đăng ký người phụ thuộc và chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với nhân lực công nghệ cao.

Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố: “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách thuế". Ảnh: Lạc Nguyên

Đối với hóa đơn điện tử và thuế giá trị gia tăng (GTGT), cơ quan thuế tập trung giải đáp các tình huống phát sinh khi áp dụng quy định mới như lập hóa đơn đối với người tiêu dùng không cung cấp số định danh cá nhân, xử lý hóa đơn sai sót, kê khai hoàn thuế cho dự án đầu tư, cũng như việc áp dụng thuế GTGT đối với một số dịch vụ đặc thù.

Về cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngành Thuế, theo ông Giang Văn Hiển, đối với những nội dung chưa đủ cơ sở kết luận hoặc vượt thẩm quyền, cơ quan thuế sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng dẫn thống nhất. Quan điểm của cơ quan thuế là giải đáp phải chính xác, thống nhất và giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, tránh việc trả lời vội vàng nhưng không sát thực tế.

Doanh nghiệp mong có hướng dẫn thống nhất để thực thi đúng

Những vấn đề được nhiều doanh nghiệp nêu ra tại hội nghị cho thấy phần lớn vướng mắc không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở cách áp dụng các quy định mới vào từng tình huống cụ thể. Điều cộng đồng doanh nghiệp mong muốn là có hướng dẫn rõ ràng, thống nhất để có thể yên tâm thực hiện, hạn chế rủi ro về thuế.

Hội nghị đã tiếp nhận hơn 70 câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Điển hình, đại diện Công ty TNHH First Kakol Việt Nam mong muốn cơ quan thuế hướng dẫn cách lập hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng cho khách hàng cá nhân không cung cấp thông tin định danh theo quy định mới, đồng thời làm rõ thời điểm kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn ngân hàng lập cuối tháng nhưng ký điện tử vào đầu tháng sau.

Giải đáp nội dung này, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết doanh nghiệp được lập hóa đơn tổng đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, biếu, tặng theo quy định của Nghị định 254 nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và phải lưu trữ danh sách chi tiết để phục vụ công tác quản lý thuế. Trường hợp lập hóa đơn theo từng giao dịch cho khách hàng cá nhân không cung cấp thông tin định danh, doanh nghiệp thực hiện theo quy định về hóa đơn “bán cho người tiêu dùng”.

Ở nhóm chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp, đại diện Công ty CP Thuận Hải Green nêu vướng mắc về việc có phải lập hóa đơn đối với khoản tiền đặt cọc bảo đảm thực hiện hợp đồng, đồng thời muốn biết sản phẩm trấu viên sản xuất từ phế phẩm nông nghiệp có thuộc diện được gia hạn thuế hay không. Trong khi đó, Công ty TNHH Việt Hữu lại phản ánh những lúng túng trong việc phân bổ chi phí tiền thuê đất, chi phí quản lý hạ tầng và xử lý hồ sơ hoàn thuế dự án đầu tư khi khai sai mã dự án.

Theo giải đáp của cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh, các khoản tiền đặt cọc nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn. Đối với chi phí tiền thuê đất, doanh nghiệp thực hiện phân bổ theo thời hạn sử dụng đất hoặc thời hạn thuê đất theo quy định tại Nghị định 320; trường hợp hồ sơ khai thuế có sai sót thì được khai bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Đại diện Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam, doanh nghiệp có hơn 1.000 kỹ sư thiết kế chip, mong được hướng dẫn cụ thể về đối tượng, thời điểm bắt đầu áp dụng và thủ tục thực hiện chính sách miễn thuế 5 năm. Doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về việc khấu trừ thuế đối với khoản chi hộ tiền lương cho lao động không cư trú làm việc ở nước ngoài.

Đối với vấn đề này, cơ quan thuế cho biết doanh nghiệp cần căn cứ hồ sơ để xác định người lao động đáp ứng tiêu chí nhân lực công nghệ cao theo quy định, đồng thời thực hiện kê khai, quyết toán thuế và khấu trừ thuế đối với cá nhân không cư trú theo đúng quy định hiện hành.

Theo cơ quan thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm căn cứ hồ sơ, tài liệu để xác định người lao động đáp ứng tiêu chí nhân lực công nghệ cao theo quy định và thực hiện kê khai, quyết toán thuế. Đối với cá nhân không cư trú, việc khấu trừ thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 253 trên cơ sở xác định thu nhập phát sinh tại Việt Nam.