Thuế - Hải quan

Thống nhất cách thực thi luật thuế mới

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
15:36 | 24/07/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền TP. Hồ Chí Minh diễn ra ngày 24/7, cùng với việc giải đáp nhiều vướng mắc phát sinh khi thực hiện các quy định thuế mới, cơ quan thuế cũng ghi nhận nhiều kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm bảo đảm chính sách được thực thi thống nhất, hạn chế rủi ro trong quá trình áp dụng.
aa

Gỡ vướng để chính sách thuế mới đi vào thực tiễn

Tại Hội nghị, một trong những nội dung xuyên suốt được cơ quan thuế nhấn mạnh là bảo đảm các quy định thuế mới được triển khai thống nhất, đúng tinh thần của chính sách, qua đó giảm rủi ro và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ cùng với việc nhiều quy định mới về thuế và quản lý thuế có hiệu lực, doanh nghiệp đứng trước không ít khó khăn trong việc tiếp cận, hiểu đúng và áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật. Vì vậy, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách.

Theo ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, một chính sách thuế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai minh bạch, đi vào thực tiễn, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thay vì làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thuế làm rõ điều kiện hưởng ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, dự án đầu tư mở rộng tại khu công nghiệp; hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định tăng thêm, tỷ trọng đầu tư cũng như quy định về các khoản chi phí được trừ như tiền thuê đất, phí quản lý hạ tầng hay chi phí bản quyền, công nghệ trả cho công ty mẹ ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cũng thu hút sự quan tâm lớn, nhất là việc thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, xác định tình trạng cư trú của lao động nước ngoài, thủ tục đăng ký người phụ thuộc và chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với nhân lực công nghệ cao.

Doanh nghiệp mong thống nhất cách thực thi luật thuế mới
Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố: “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách thuế". Ảnh: Lạc Nguyên

Đối với hóa đơn điện tử và thuế giá trị gia tăng (GTGT), cơ quan thuế tập trung giải đáp các tình huống phát sinh khi áp dụng quy định mới như lập hóa đơn đối với người tiêu dùng không cung cấp số định danh cá nhân, xử lý hóa đơn sai sót, kê khai hoàn thuế cho dự án đầu tư, cũng như việc áp dụng thuế GTGT đối với một số dịch vụ đặc thù.

Về cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngành Thuế, theo ông Giang Văn Hiển, đối với những nội dung chưa đủ cơ sở kết luận hoặc vượt thẩm quyền, cơ quan thuế sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng dẫn thống nhất. Quan điểm của cơ quan thuế là giải đáp phải chính xác, thống nhất và giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, tránh việc trả lời vội vàng nhưng không sát thực tế.

Doanh nghiệp mong có hướng dẫn thống nhất để thực thi đúng

Những vấn đề được nhiều doanh nghiệp nêu ra tại hội nghị cho thấy phần lớn vướng mắc không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở cách áp dụng các quy định mới vào từng tình huống cụ thể. Điều cộng đồng doanh nghiệp mong muốn là có hướng dẫn rõ ràng, thống nhất để có thể yên tâm thực hiện, hạn chế rủi ro về thuế.

Doanh nghiệp mong thống nhất cách thực thi luật thuế mới
Hội nghị đã tiếp nhận hơn 70 câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Điển hình, đại diện Công ty TNHH First Kakol Việt Nam mong muốn cơ quan thuế hướng dẫn cách lập hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng cho khách hàng cá nhân không cung cấp thông tin định danh theo quy định mới, đồng thời làm rõ thời điểm kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn ngân hàng lập cuối tháng nhưng ký điện tử vào đầu tháng sau.

Giải đáp nội dung này, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết doanh nghiệp được lập hóa đơn tổng đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, biếu, tặng theo quy định của Nghị định 254 nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và phải lưu trữ danh sách chi tiết để phục vụ công tác quản lý thuế. Trường hợp lập hóa đơn theo từng giao dịch cho khách hàng cá nhân không cung cấp thông tin định danh, doanh nghiệp thực hiện theo quy định về hóa đơn “bán cho người tiêu dùng”.

Ở nhóm chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp, đại diện Công ty CP Thuận Hải Green nêu vướng mắc về việc có phải lập hóa đơn đối với khoản tiền đặt cọc bảo đảm thực hiện hợp đồng, đồng thời muốn biết sản phẩm trấu viên sản xuất từ phế phẩm nông nghiệp có thuộc diện được gia hạn thuế hay không. Trong khi đó, Công ty TNHH Việt Hữu lại phản ánh những lúng túng trong việc phân bổ chi phí tiền thuê đất, chi phí quản lý hạ tầng và xử lý hồ sơ hoàn thuế dự án đầu tư khi khai sai mã dự án.

Theo giải đáp của cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh, các khoản tiền đặt cọc nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng không thuộc trường hợp phải lập hóa đơn. Đối với chi phí tiền thuê đất, doanh nghiệp thực hiện phân bổ theo thời hạn sử dụng đất hoặc thời hạn thuê đất theo quy định tại Nghị định 320; trường hợp hồ sơ khai thuế có sai sót thì được khai bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Đại diện Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam, doanh nghiệp có hơn 1.000 kỹ sư thiết kế chip, mong được hướng dẫn cụ thể về đối tượng, thời điểm bắt đầu áp dụng và thủ tục thực hiện chính sách miễn thuế 5 năm. Doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về việc khấu trừ thuế đối với khoản chi hộ tiền lương cho lao động không cư trú làm việc ở nước ngoài.

Đối với vấn đề này, cơ quan thuế cho biết doanh nghiệp cần căn cứ hồ sơ để xác định người lao động đáp ứng tiêu chí nhân lực công nghệ cao theo quy định, đồng thời thực hiện kê khai, quyết toán thuế và khấu trừ thuế đối với cá nhân không cư trú theo đúng quy định hiện hành.

Theo cơ quan thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm căn cứ hồ sơ, tài liệu để xác định người lao động đáp ứng tiêu chí nhân lực công nghệ cao theo quy định và thực hiện kê khai, quyết toán thuế. Đối với cá nhân không cư trú, việc khấu trừ thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 253 trên cơ sở xác định thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Đại diện Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cơ quan Thuế cần bổ sung chức năng cho phép đơn vị sử dụng lao động chủ động tra cứu, đồng bộ danh sách người phụ thuộc trên Cổng dịch vụ công thuế, thay vì phải đối chiếu thủ công với từng người lao động hoặc liên hệ cơ quan thuế để xác minh. Theo doanh nghiệp, việc hoàn thiện các tiện ích số sẽ giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí thực hiện thủ tục và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
Thuế TP. Hồ Chí Minh đối thoại doanh nghiệp chính sách thuế mới hóa đơn điện tử chuyển đổi số ngành Thuế

Bài liên quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới về thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới về thuế, hải quan

Tháo gỡ triệt để vướng mắc về chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh

Tháo gỡ triệt để vướng mắc về chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh

Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

Dành cho bạn

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương

Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

Đọc thêm

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

(TBTCO) - Ngành Thuế xác định cải cách không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Theo đó, ngành Thuế đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm củng cố niềm tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Triệt phá đường dây sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Triệt phá đường dây sản xuất gần 50.000 đôi giày giả mạo Nike xuất khẩu sang Hoa Kỳ

(TBTCO) - Từ nguồn thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát hiện một nhà máy tại TP.HCM sản xuất quy mô lớn giày giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (24/7): USD đồng loạt tăng khi Mỹ áp thuế mới với hơn 60 đối tác, trong đó có Việt Nam

(TBTCO) - Sáng 24/7, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh 11 đồng lên 25.283 đồng, trong khi USD tại các ngân hàng đồng loạt đi lên. Chỉ số DXY tăng lên 101,44 điểm, tiến sát đỉnh một năm. Cùng lúc, Mỹ áp thuế nhập khẩu mới 10 - 12,5% với hơn 60 đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam; còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất.
Thuế TP. Đà Nẵng kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, phòng ngừa vi phạm

Thuế TP. Đà Nẵng kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, phòng ngừa vi phạm

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng triển khai công tác kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, trọng điểm, dựa trên phân tích rủi ro, dữ liệu và thông tin phối hợp liên ngành. Công tác kiểm tra không chỉ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức tuân thủ, làm sạch dữ liệu thuế và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
Hải quan Ninh Thuận tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan Ninh Thuận tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, Hải quan Ninh Thuận tiếp tục duy trì tỷ lệ phân luồng xanh ở mức gần 88% tổng số tờ khai xuất nhập khẩu. Hoạt động thông quan hàng hóa được thực hiện thông suốt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý hải quan.
Cục Thuế lưu ý một số quy định trong trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Cục Thuế lưu ý một số quy định trong trao đổi thông tin vì mục đích thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5062/CT-CS gửi các Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế thương mại điện tử; Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, lưu ý một số quy định trong việc thực hiện trao đổi thông tin vì mục đích thuế.
Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 23/7, Cục Thuế phối hợp với Cục Hải quan tổ chức Chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế và hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Chương trình được tổ chức nhằm hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu năm 2026 đầy biến động.
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

(TBTCO) - Ngày 23/7, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực nhằm hướng dẫn thống nhất việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất sau khi nhận được phản ánh của một số đơn vị về những vướng mắc trong quá trình áp dụng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

KIM LONG MOTOR cung cấp 100 xe buýt điện cho Phương Trinh Buslines, thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

Bộ Tài chính đề xuất khung chi thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính đề xuất khung chi thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2026 - 2030

Thống nhất cách thực thi luật thuế mới

Thống nhất cách thực thi luật thuế mới

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại