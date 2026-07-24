Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cải cách

Với quan điểm lấy người nộp thuế làm trung tâm, mọi cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Do đó, bên cạnh việc rà soát, hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ngành Thuế luôn coi trọng việc lắng nghe ý kiến phản hồi từ thực tiễn để nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó chánh Văn phòng Cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Đến nay, số lượng TTHC thuế đã giảm xuống còn 137 TTHC; chi phí tuân thủ TTHC đã giảm tương ứng khoảng 51%; thời gian giải quyết TTHC giảm tương ứng khoảng 27%.

Ngành Thuế đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ công bố TTHC để tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành các Quyết định công bố TTHC, theo đó, số lượng TTHC dự kiến sẽ giảm xuống còn 122 TTHC; chi phí tuân thủ TTHC giảm khoảng 61%, thời gian giải quyết TTHC giảm tương ứng khoảng 51% so với năm 2024.

Ngành Thuế cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, đồng hành với người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó chánh Văn phòng Cục Thuế

Đánh giá về sự đồng hành của cơ quan thuế với doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách thuế mới, ông Đỗ Thành Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Sóc nhỏ Mall (Phú Thọ) cho rằng, nếu không có sự đồng hành của cơ quan thuế địa phương, một doanh nghiệp kinh doanh trên không gian mạng khó lòng cập nhật kịp thời các quy định mới về thuế.

Ông Lâm cho biết, để các quy định mới về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đến với doanh nghiệp, Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các buổi hội thảo, trực tiếp phổ biến, hướng dẫn rất chi tiết về cách thức kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế.

Ông Đỗ Thành Lâm cho rằng, trong kinh doanh có khá nhiều các quy định doanh nghiệp cần tuân thủ, chấp hành, không chỉ riêng quy định liên quan đến chính sách thuế. Vì vậy, mỗi TTHC được cắt giảm không đơn thuần là tiết kiệm thời gian hay chi phí đi lại mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin vào sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp. Đây chính là động lực để doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mang lại nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Áp dụng triệt để cơ chế “một hồ sơ, một đầu mối xử lý”

Theo Phó chánh Văn phòng Cục Thuế Nguyễn Hữu Hùng, dù đạt được kết quả tích cực, song công tác cải cách TTHC thuế còn tồn tại những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Thứ nhất, mặc dù số lượng TTHC đã giảm đáng kể, nhưng chủ yếu do hợp nhất các thủ tục có cùng đối tượng và tính chất tương đồng. Vì vậy, việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC mới chủ yếu về mặt số lượng, trong khi nội dung, trình tự thực hiện của nhiều thủ tục chưa thực sự được đơn giản hóa.

Thứ hai, mặc dù các ứng dụng như eTax Mobile, thuế điện tử…, liên tục được cập nhật, nâng cấp, tuy nhiên vẫn còn tình trạng nghẽn mạng, lỗi đường truyền do quá tải. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện giao diện, quy trình xử lý, tính ổn định của hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thứ ba, công tác cải cách TTHC giữa các địa phương vẫn còn chưa thật sự đồng đều; tại một số địa bàn có quy mô quản lý lớn, số lượng hồ sơ, yêu cầu hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp tăng cao vào từng thời điểm, trong khi nguồn lực thực hiện có hạn nên vẫn còn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, đôi lúc chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.

Nêu quan điểm về công tác cải cách TTHC của ngành Thuế, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho biết, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số của ngành Thuế, đặc biệt là sự chuyển biến tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ” người nộp thuế.

“Dù hệ thống pháp luật cơ bản đã hoàn thiện, tuy nhiên quy trình xử lý hồ sơ điện tử đôi chỗ còn thủ công; sự thiếu thống nhất trong giải thích chính sách; chưa rõ trách nhiệm xử lý hồ sơ; chưa phân biệt rõ lỗi kỹ thuật với lỗi gian lận… là những điểm nghẽn trong thực thi thực tế cần được tháo gỡ” - ông Mạc Quốc Anh nêu rõ.

Theo đó, ông Mạc Quốc Anh góp ý, ngành Thuế cần áp dụng triệt để cơ chế “một hồ sơ, một đầu mối, chịu trách nhiệm xử lý đến cùng”; xây dựng cơ sở dữ liệu giải đáp chính sách thuế thống nhất toàn quốc để bảo vệ người làm đúng hướng dẫn; có giai đoạn hỗ trợ tuân thủ khi áp dụng quy định mới; công khai nguyên nhân xếp hạng rủi ro, không hạ mức tuân thủ đối với người nộp thuế chủ động phát hiện và tự khắc phục sai sót; công khai bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ tại từng đơn vị thuế.

Theo chuyên gia, mục tiêu cốt lõi là chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị dữ liệu, tập trung phòng ngừa sai sót thay vì chỉ xử phạt, qua đó đồng hành và tạo lập khả năng tuân thủ bền vững cho doanh nghiệp.