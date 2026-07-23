Doanh nghiệp

Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới

18:03 | 23/07/2026
(TBTCO) - Sáng 22/7, Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cùng với doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị đã tổ chức Lễ cất nóc Đài Kiểm soát không lưu Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
aa

Tham dự buổi lễ có đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tại Quảng Trị - đơn vị sẽ tiếp nhận, quản lý và vận hành Đài Kiểm soát không lưu khi Dự án đi vào khai thác. Cùng tham dự còn có đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và Ban Quản lý dự án.

Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới
Lễ cất nóc Đài kiểm soát không lưu tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Sự kiện đánh dấu Đài Kiểm soát không lưu trở thành hạng mục thứ 10 của dự án hoàn thành phần kết cấu, mở ra giai đoạn hoàn thiện công trình và lắp đặt các hệ thống thiết bị chuyên ngành, đồng thời thể hiện dự án đang được triển khai đúng tiến độ.

Được ví như “bộ não” điều hành toàn bộ hoạt động bay, Đài Kiểm soát không lưu là một trong những hạng mục quan trọng bậc nhất của sân bay, giữ vai trò bảo đảm an toàn và điều phối toàn bộ hoạt động khai thác khi công trình đi vào vận hành. Công trình được thiết kế 11 tầng và tầng mái, có cao độ sàn đỉnh 44,34m, điểm cao nhất đạt 51,73m, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về quan sát, điều hành bay và lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát không lưu chuyên dụng. Đây cũng là hạng mục có yêu cầu đặc biệt khắt khe về kết cấu, kiến trúc và kỹ thuật thi công.

Chính vì vậy, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đã ưu tiên tập trung mọi nguồn lực triển khai hạng mục trọng điểm từ giai đoạn đầu. Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa chất phức tạp cùng áp lực tiến độ, đội ngũ kỹ sư và công nhân đã nỗ lực thi công ngày đêm để đưa công trình về đích đúng kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho việc vận hành đồng bộ hệ thống khi sân bay chính thức đi vào khai thác.

Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới
Đài Kiểm soát không lưu tại dự án Cảng Hàng không Quảng Trị

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), khởi công từ tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Mới đây, dự án đã chính thức được điều chỉnh quy hoạch từ cảng hàng không cấp 4C lên cấp 4E, cho phép tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350, mở rộng năng lực khai thác và tạo dư địa phát triển dài hạn cho sân bay trong tương lai.

Song song với việc hoàn thành phần kết cấu Đài Kiểm soát không lưu, nhiều hạng mục trọng điểm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đối với nhà ga hành khách, các hạng mục kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành; công tác xây trát mặt trong, mặt ngoài, thi công kết cấu thép mái cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ. Trong khi đó, hạng mục đường cất hạ cánh đã hoàn thành; hạng mục đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay cũng đã hoàn thành các công tác bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền đạt yêu cầu kỹ thuật.

Việc Đài Kiểm soát không lưu hoàn thành phần kết cấu trong bối cảnh các hạng mục trọng yếu đồng loạt tăng tốc thi công tiếp tục khẳng định quyết tâm của Liên danh nhà đầu tư và các đơn vị thi công trong việc đưa Dự án Cảng hàng không Quảng Trị về đích đúng tiến độ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành một cảng hàng không hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
Cảng hàng không Quảng Trị đài kiểm soát không lưu t&t group bầu hiển

Bài liên quan

Cách T&T đầu tư vào năng lực cạnh tranh mới của Đồng bằng sông Cửu Long

Cách T&T đầu tư vào năng lực cạnh tranh mới của Đồng bằng sông Cửu Long

Theo dòng Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách đô thị viết tiếp tương lai

Theo dòng Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách đô thị viết tiếp tương lai

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Dành cho bạn

Hải quan Ninh Thuận tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan Ninh Thuận tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu

Cục Thuế lưu ý một số quy định trong trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Cục Thuế lưu ý một số quy định trong trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Chứng khoán phái sinh ngày 23/7: Chênh lệch âm trở lại sau nhịp hồi của VN30

Chứng khoán phái sinh ngày 23/7: Chênh lệch âm trở lại sau nhịp hồi của VN30

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, mua thêm SHB trong phiên thị trường đảo chiều

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, mua thêm SHB trong phiên thị trường đảo chiều

PGBank báo lãi tăng gần 66%, nâng vốn mạnh, tạo đà mở rộng tín dụng

PGBank báo lãi tăng gần 66%, nâng vốn mạnh, tạo đà mở rộng tín dụng

Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu

Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu

Đọc thêm

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

Phát triển nguyên liệu xanh bền vững - chìa khóa để ngành gỗ chạm mốc 25 tỷ USD

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu 25 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, ngành gỗ Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác nguyên liệu sang phát triển chuỗi giá trị xanh, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, gắn chế biến sâu với quản lý rừng bền vững và bảo vệ môi trường.
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

(TBTCO) - Ngày 23/7, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực nhằm hướng dẫn thống nhất việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất sau khi nhận được phản ánh của một số đơn vị về những vướng mắc trong quá trình áp dụng.
Hải quan khu vực XII tăng tốc chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Hải quan khu vực XII tăng tốc chuyển đổi số, nâng chất lượng phục vụ doanh nghiệp

(TBTCO) - Sau hơn một năm vận hành theo mô hình tổ chức mới, Chi cục Hải quan khu vực XII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhằm phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

(TBTCO) - Ngày 22/7, theo giờ Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank cùng đoàn công tác đã thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange – LSE), trung tâm tài chính lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới.
Infographics: Kết quả hoạt động của 20 doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu

Infographics: Kết quả hoạt động của 20 doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, kết quả hoạt động của 20 doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu tiếp tục duy trì tích cực. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất ước đạt 1,356 triệu tỷ đồng, bằng 56,9% kế hoạch năm, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Tạo một khung thể chế vững chắc để bồi đắp năng lực nội sinh

Tạo một khung thể chế vững chắc để bồi đắp năng lực nội sinh

(TBTCO) - TS. Phan Phương Nam - Phó Trưởng khoa Luật Thương mại (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) mang trong mình một tầm nhìn chiến lược. Đây không chỉ là công cụ để Nhà nước chia sẻ rủi ro, giảm thiểu gánh nặng cho khu vực tư nhân, mà quan trọng hơn, là tạo ra một khung thể chế vững chắc để bồi đắp năng lực nội sinh.
Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

(TBTCO) - Ngày 22/7, Cục Hải quan có văn bản gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng xuất khẩu liên quan đến mặt hàng vật liệu lát sàn nhựa, gỗ theo thông tin cảnh báo rủi ro do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) cung cấp.
Sửa Luật Nhà ở: Gỡ nút thắt thủ tục, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch

Sửa Luật Nhà ở: Gỡ nút thắt thủ tục, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch

(TBTCO) - Luật Nhà ở (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm chỗ ở phù hợp cho người dân và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đồng bộ thể chế, tạo động lực cho thị trường

Đồng bộ thể chế, tạo động lực cho thị trường

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Bộ Tài chính và KfW ký thỏa thuận vay và viện trợ hơn 60 triệu EUR cho 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng

Bộ Tài chính và KfW ký thỏa thuận vay và viện trợ hơn 60 triệu EUR cho 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng

Trung ương thảo luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Trung ương thảo luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Vinachem đóng góp chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Vinachem đóng góp chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại