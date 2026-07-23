Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, mua thêm SHB trong phiên thị trường đảo chiều

Sau khi giảm sâu ở phiên trước, thị trường chứng khoán ngày 23/7 ghi nhận cú đảo chiều đầy kịch tính. Nếu như trong phiên sáng, lực cầu chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu “họ Vin” giúp thị trường “cầm máu”, thì đến phiên chiều, dòng tiền lan tỏa mạnh hơn, kéo VN-Index bật tăng gần 40 điểm từ vùng đáy trong ngày.

Kết phiên, VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,85%) lên 1.699,38 điểm. Nhóm bất động sản, chứng khoán và dầu khí dẫn dắt đà hồi phục, trong khi sắc đỏ thu hẹp đáng kể so với đầu phiên.

Khối ngoại cũng giao dịch sôi động hơn, nhưng vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.456 tỷ đồng và bán ra 2.936 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 479 tỷ đồng. Tính chung trên cả 3 sàn, giá trị bán ròng ở mức hơn 450 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với phiên trước khi khối ngoại xả gần 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng vốn ngoại tập trung khá mạnh vào nhóm ngân hàng, dù xu hướng mua - bán có sự phân hóa rõ nét. MBB là mã bị bán ròng mạnh nhất với 153,5 tỷ đồng, theo sau là TCB (117,9 tỷ đồng), VCB (88,5 tỷ đồng), VPB (84,6 tỷ đồng), TPB (81,9 tỷ đồng). Ngoài các cổ phiếu ngân hàng trên, HPG cũng bị bán ròng khá lớn (77,3 tỷ đồng).

Trong khi đó, ở chiều mua, SHB dẫn đầu với giá trị mua ròng 74,7 tỷ đồng. Tiếp theo là LPB (45,9 tỷ đồng), VIC (41 tỷ đồng), FRT (37,1 tỷ đồng) và STB (28,4 tỷ đồng).

Dòng vốn ngoại vẫn ưu tiên nhóm ngân hàng, hoạt động cơ cấu danh mục diễn ra khá rõ khi lực bán tập trung ở một vài ngân hàng vốn hóa lớn, trong khi SHB và LPB tiếp tục được giải ngân.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 23/7. Nguồn: Dstock

Đáng chú ý, đây là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp của khối ngoại đối với SHB. Trước đó, cổ phiếu này được mua ròng khoảng 107 tỷ đồng trong phiên 21/7 và gần 10 tỷ đồng trong phiên 22/7. Nhờ lực cầu duy trì ổn định, SHB tăng 2,56% lên 12.000 đồng/cổ phiếu, hồi phục sau nhịp điều chỉnh mạnh đầu tuần. Dù vậy, thị giá hiện vẫn thấp hơn thời điểm cách đây khoảng một tuần.

Diễn biến của phiên giao dịch cho thấy, tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau cú giảm mạnh hôm qua. Việc khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng và duy trì giải ngân vào một số cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là SHB, phần nào góp phần củng cố đà hồi phục của thị trường./.