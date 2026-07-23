Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu

Chiều ngày 23/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tốc độ, chất lượng và tính bền vững.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với những tác động từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào, cùng các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn số và năng lực chống chịu. Trong điều kiện đó, nhiệm vụ giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trở nên cấp thiết.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi tích cực với GDP tăng 8,18%; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, khu vực dịch vụ tăng 8,09%.

Đối với Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố; sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, GRDP ước tăng 8,22%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10,585 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hải Lê

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, những kết quả trên phản ánh sức chống chịu, khả năng phục hồi và quy mô thị trường của kinh tế Thủ đô, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng cũng cho rằng, mức tăng trưởng hiện nay mới chỉ là điều kiện cần. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, 6 tháng cuối năm phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và thực chất hơn; đồng thời chuyển hóa các tiềm năng, dư địa và nguồn lực thành năng lực sản xuất mới, sức mua mới, đơn hàng mới và giá trị gia tăng mới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, thành phố xác định sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu là 3 động lực có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, sản xuất phải gắn với thị trường; kích cầu tiêu dùng phải tạo đầu ra cho hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy vòng quay của nền kinh tế; xuất khẩu phải dựa trên năng lực sản xuất, chất lượng, thương hiệu, logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cải cách thủ tục hành chính cần trở thành những yếu tố tạo đột phá và lan tỏa giữa các động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, hội nghị không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng hơn là cùng nhận diện các điểm nghẽn, xác định những dư địa có thể khai thác ngay, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao và thống nhất cơ chế tổ chức thực hiện. Thành phố mong muốn lắng nghe trực tiếp các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp cận vấn đề trên tinh thần đồng hành, phục vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả xử lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Lê

Để hội nghị đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung trọng tâm. Trước hết, đánh giá sát tình hình sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; lượng hóa các dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và nhóm doanh nghiệp; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, cần đề xuất các giải pháp khơi thông năng lực sản xuất, nhất là đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, điện tử - bán dẫn - tự động hóa và công nghiệp số; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, thương mại và logistics; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với lĩnh vực thương mại và xuất khẩu, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị tập trung đề xuất các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng thực chất, mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thương mại điện tử, kinh tế đêm và các mô hình tiêu dùng mới; đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và giảm chi phí logistics.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng, khoa học - công nghệ, lao động và các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ xác định rõ giải pháp, cơ quan chủ trì, tiến độ và kết quả đầu ra; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, sẽ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi thẳng thắn, đi vào thực chất, không chỉ nêu khó khăn, mà cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp có thể triển khai ngay. Theo ông, kết quả hội nghị phải được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ có thời hạn, có đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát; hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng số khó khăn được tháo gỡ, số thủ tục được rút ngắn, số dự án được đẩy nhanh, số doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường và tạo thêm việc làm.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo của Trung ương, sự đồng hành của Bộ Công thương, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố và sự chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội sẽ phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng, khai thác tốt các dư địa phát triển và phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô./.