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Chứng khoán phái sinh ngày 23/7: Chênh lệch âm trở lại sau nhịp hồi của VN30

Tùng Linh

Tùng Linh

19:18 | 23/07/2026
(TBTCO) - VN30-Index phục hồi nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, trước khi lan tỏa sang nhiều cổ phiếu khác. Tuy nhiên, trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai lại chuyển sang trạng thái chênh lệch âm do mức tăng khiêm tốn hơn.
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Sau phiên lao dốc về sát ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm, thị trường cơ sở ghi nhận nhịp hồi tích cực. VN30-Index tăng 18,42 điểm (+1,01%) lên 1.845,32 điểm, giữ vững vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Động lực tăng điểm ban đầu đến từ VIC, cổ phiếu này đến cuối phiên đóng góp tới gần 18 điểm cho VN30-Index. Đà hồi phục sau đó còn lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu khác khi VHM, VPL, MWG, BSR và STB đồng loạt tăng giá, giúp sắc xanh chiếm ưu thế với 21/30 cổ phiếu tăng. Chỉ còn 7 mã giảm và 2 mã đứng giá. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ LPB, VNM và MBB nhưng mức tác động không đủ lớn để cản đà hồi phục của chỉ số.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán phái sinh thận trọng hơn so với cơ sở. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.842,7 điểm, tăng 0,28% so với phiên trước. Mức hồi phục thấp hơn VN30-Index 2,62 điểm, kéo chênh lệch chuyển từ dương sang âm.

Các hợp đồng dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 9/2026 và tháng 12/2026 cũng đều chuyển sang mức chênh lệch âm. Trong khi đó, hợp đồng tương lai đáo hạn cuối quý I/2027 vẫn cao hơn +1,68 điểm so với chỉ số cơ sở.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục cải thiện, tăng 3,1% so với phiên trước, trong khi khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G8000 điều chỉnh giảm khi các nhà đầu tư hạ vị thế nắm giữ qua đêm.

Theo các chuyên gia Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch có thể đang chuyển sang giai đoạn ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi lựa chọn mua chủ động VN30-INdex trên thị trường cơ sở. SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G8000 vẫn ở trạng thái suy giảm, với vùng kháng cự quanh 1.880 điểm và vùng hỗ trợ gần nhất tại 1.830 điểm.

Việc chênh lệch âm trở lại, dù thanh khoản vẫn ở mức cao, cho thấy giới giao dịch phái sinh vẫn duy trì sự thận trọng sau nhịp hồi của thị trường cơ sở và chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hình thành một xu hướng tăng bền vững.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh vn30

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